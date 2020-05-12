Дом связи: трудовой подвиг связистов и первые телеграммы о победе

Дом связи в Самаре на улице Красноармейской, 17 – в самом центре областной столицы – рожден на обломках рухнувшей империи. Построен он из кирпича взорванного Кафедрального собора во имя Христа Спасителя. В годы войны Дом связи полностью оправдал свое имя.

Наращивание мощности

В первые месяцы войны Куйбышев (Самара) получил статус запасной столицы, и это потребовало мощного наращивания средств связи. В то время в здании на Красноармейской, 17 размещались городская телефонная станция и телеграф. За ночь, чтобы не прерывалась связь, сюда же перебазировалась междугородная телефонная станция со всем имуществом и аппаратурой. Она стала одним из вспомогательных транзитных узлов, которые были созданы для обеспечения бесперебойной телефонной связи Верховного Главнокомандования с фронтами, государственными органами, с многочисленными предприятиями и учреждениями страны, поставленными на службу обороны. Только в 1941 году зафиксировали один миллион сто тысяч междугородных телефонных разговоров.

Работники междугородной телефонной станции обеспечивали связью Ворошилова, который формировал в Приволжском военном округе воинские части для разгрома немцев под Москвой. Во время военного парада 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева, который принимал Климент Ефремович, именно из линейно-аппаратного цеха МТС шло управление полетами военных самолетов.

В Доме связи были расположены каналы связи с Нью-Йорком, Лондоном, Тегераном, Владивостоком, Хабаровском. Информация передавалась азбукой Морзе. Ее переводили на ленту и уже эту ленту передавали по специальным аппаратам так, чтобы могли прочитать те, кому телеграммы адресованы.

Телеграмма Сталина и фонтан с секретом: какие тайны хранит самарский Дом связи 00:00 00:00

Среднесуточный обмен телеграммами в то время достигал двухсот тысяч единиц. Именно по телеграфным сетям Дома связи была передана знаменитая телеграмма Сталина в адрес авиационного завода о необходимости увеличения выпуска самолетов марки «Ил».

Круглосуточно обеспечивали связь

Людей не хватало. В Куйбышев переехали связисты со всей страны. Среди тех, кто работал в Доме связи, Хася Иосифовна Левина. 17-летняя уроженка Киева потеряла родных, работала на заводе в Сталинграде. При эвакуации предприятия их поезд попал под бомбежку. Девушка выпала из открытого вагона и получила серьезные травмы. Из Сталинграда Ася (так ласково называли ее родные) попала в Уфу, где долго лежала в госпитале. Жизнь юной киевлянки превратилась в ад: с завода, вместе с которым он была эвакуирована, ее уволили, она осталась без жилья и денег в чужом городе. Спасло чудо: в Уфе она встретила соседку из Киева и смогла попасть в Куйбышев к старшей сестре. Как только девушка немного пришла в себя, она устроилась работать телеграфисткой.

До войны Ася успела окончить школу на круглые пятерки. С десятилеткой за плечами по тем временам она была очень образованной девушкой, а потому и работу ей сразу предложили серьезную – Хасю Иосифовну направили в Радиобюро. Телеграфистками здесь работали москвички, эвакуированные из столицы.

Девушки-связистки

Вскоре исполнительная и аккуратная Ася стала бригадиром, получила свое жилье. В здании телеграфа (сегодня это здание аппарата управления Самарского филиала ОАО «Ростелеком» на Красноармейской, 17) огромное помещение 5-го этажа было выделено под жилье связистов. В нем стояли не меньше 200 кроватей. Была и здесь своя «элита». Радисткам, которые выполняли самый тяжелый фронт работ, выделили отдельное помещение. В комнате «всего» 13 человек. Одно окно выходило на Красноармейскую, другое во дворы. Рядом - аппаратная, а в ней множество проводов, которые необычайно полюбились крысам. Но и к ним привыкли быстро.

Наверху, в аппаратной, где были расположены линии связи со всей Россией, работали девушки по графику: восемь часов работы, восемь отдыха, без выходных и отпусков. В таком режиме: напряженная смена – быстрый короткий сон – снова работа – они жили всю войну. Но и те короткие часы, которые отводились на отдых, чаще всего прерывались с приходом начальства. Девушек будили и просили помочь дежурным телеграфисткам, которые просто не справлялись с огромным объемом работы.

Связисты первыми узнали о победе

Куйбышев оставался запасной столицей до августа 1943 года. Только после того, как Красная Армия отстояла Сталинград и отбросила немцев далеко за Волгу, после битвы на Курской дуге, когда окончательно определилась наша победа, иностранные представительства стали покидать город. Разъехались и телеграфисты – москвичи. Ася стала начальником аппаратной, а затем и начальником службы производственного контроля. Ночь с 8 на 9 мая 1945 года Хася Иосифовна Левина вспоминает часто. Это были ее законные часы отдыха. В четыре часа ночи ее разбудили. Связисты первыми узнали новости, и девочки из дежурной смены, получив заветную телеграмму, тут же побежали врассыпную. Было очень важно рассказать всем, что в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции, что уже Победа.

Это была незабываемая памятная ночь. Столько счастья и столько горя одновременно, казалось, не может вместить в себя человеческая душа. Асю, как и всех остальных телеграфисток, сразу посадили на прием телеграмм. Весь город ринулся на телеграф отправлять поздравления.

Дом связи снова окунулся в мирную жизнь. В ней было еще очень многое: установка телевизионной антенны на крыше, которую через несколько десятилетий сменила web-камера, телефонная станция, телеграф, переговорный пункт, интернет-кафе, зал клиентского обслуживания. Они сменяли друг друга словно под стук метронома, отсчитывающего часы, минуты, годы.

Хася Иосифовна Левина прожила долгую жизнь, проработала на предприятии связи 27 лет. Бывшая телеграфистка стала старшим инженером областного производственно-технического управления связи, признана ветераном труда, многократно становилась победителем соцсоревнований. Хася Иосифовна ушла из жизни несколько лет назад, но память о ней до сих пор живет.