Живем в «Гармонии»: постояльцы негосударственного пансионата отметили День Победы.

Негосударственный пансионат «Гармония» работает в Самаре уже три года. Его постояльцами за это время стали около 900 человек в возрасте от 38 до 104 лет. Восстановление после тяжелых болезней и травм, уход за пожилыми людьми – все это «Гармония».

- Одна из основных проблем пожилого человека – это одиночество, - считает

директор пансионата для пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония»

Ольга Кондрашова. - Даже если он живет со своими близкими, как правило, он одинок, потому что уже разный ритм жизни с детьми, разные интересы.А если человек болен, то обеспечить качественный уход дома порой невозможно

Внимание, забота и медицинский уход –это еще не все. Девиз учреждения – «Будьте здоровы и живите в гармонии». Поэтому жизнь постояльцев полна ярких событий. Подробности – в нашем сюжете.