«Крылья Советов» одной ногой в ФНЛ, если сезон решат доиграть: разбираем все возможные расклады для самарцев

Российские футбольные чиновники сейчас стоят перед дилеммой – возобновлять чемпионат страны или досрочно его завершить. Принять решение должны в ближайшие (или не очень ближайшие) дни. По крайней мере, все определится в мае – наверняка до 25 числа. И здесь у РФС три варианта развития событий – возобновить сезон и доиграть оставшиеся восемь туров, завершить чемпионат досрочно или провести турнир среди восьми команд за право сыграть в РПЛ.

«Крылья Советов» прямо перед коронавирусной паузой оказались, откровенно говоря, в дрянном положении. Самарцы разгромно проиграли прямому конкуренту «Тамбову» 0:3 и опустились на предпоследнее место. А это зона прямого вылета.

Казалось бы, все просто. Если сезон РПЛ возобновляют – «КС» точно вылетят, а вот если футбольные чиновники решат доиграть восемь оставшихся туров, то у дружины Миодрага Божовича есть шансы остаться. На самом деле, все наоборот. Рассказываем, почему.

Если сезон РПЛ решат не доигрывать, «КС» и «Ахмат» останутся в элите.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вариант первый – сезон завершат досрочно

Это лучшее развитие событий для «Крыльев». При раскладе чемпионом страны станет «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» получат путевки в Лигу чемпионов («быки» начнут с квалификационного раунда), в Лигу Европы отправятся «Ростов», ЦСКА и «Динамо». А вот в ФНЛ никто не вылетит. В том числе «Крылья Советов».

Несмотря на то, что «КС» и «Ахмат» занимают последние два места в турнирной таблице, при досрочном завершении сезона эти команды останутся в РПЛ. При этом «Ротор» и «Химки», которые к моменту приостановления сезона шли в ФНЛ на первом и втором месте, могут перейти в Премьер-лигу. И следующий сезон в РПЛ сыграют 18 команд.

Если сезон возобновят, «Крыльям» придется пройти через чистилище, чтобы доказать, что они достойны остаться в РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вариант второй – сезон доиграют

Сейчас этот вариант, судя по всему, приоритетный для спортивных чиновников. О необходимости доиграть сезон в эфире «Матч ТВ» заявил генсек РФС Александр Алаев. По его словам, в РФС должны сделать все необходимое, чтобы вернуть футбол, и там намерены сделать это как можно скорее.

Как ни странно, такое развитие событий может отправить «Крылья» в ФНЛ. Смотрите сами. Первый матч после возобновления сезона самарцы должны будут сыграть дома против «Ахмата». Исторически так сложилось, что это чуть ли не самый неудобный для «Крыльев» соперник. В последний раз волжане обыгрывали грозненцев в 2016 году. Тогда еще клуб назывался «Терек». Получается, что «Ахмат» самарцы еще ни разу не побеждали – одна ничья (она была в первом круге этого сезона) и два поражения. Всего же в 23 встречах «КС» и «Терека»/«Ахмата» самарцы побеждали в шести матчах против 12 побед у грозненцев. Еще пять игр завершились вничью.

После 22 туров у «Крыльев» всего 22 очка. Правда, у идущих выше «Рубина» и «Оренбурга» всего на одно больше.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Но если с «Ахматом» подопечные Миодрага Божовича могут пободаться, то дальше начнется настоящая проверка на прочность. «Зенит», «Локомотив», «Ростов», тульский «Арсенал», «Динамо», «Краснодар», «Сочи». Причем только три игры пройдут дома – все с южанами. Даже «Сочи» в этой банде головорезов выглядит грозно, учитывая, что команда усилилась голодным до футбола Александром Кокориным и экс-наставником «Оренбурга» Владимиром Федотовым, который пошумел в РПЛ со своей бывшей командой.

Поэтому, если сезон Премьер-лиги все-таки решат доиграть, «Крыльям» либо придется пробиваться с боем через ад, либо рухнуть в ФНЛ в третий раз.

Волжское дерби в этом сезоне может состояться четыре раза – если в РФС решат провести турнир на выживание.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вариант третий – стыковой турнир

Это такие стыковые матчи на максималках, где зарубятся восемь команд – четыре из РПЛ («Оренбург», «Рубин», «Ахмат» и «Крылья Советов») и четыре из ФНЛ («Ротор», «Химки», «Торпедо» и «Чертаново»). В итоге в высшем дивизионе останутся четыре сильнейших из этих восьми. О таком варианте развития событий, если сезон решат завершить досрочно, писал «Чемпионат». Он нужен, чтобы сохранить спортивный принцип при переходах между РПЛ и ФНЛ.

Пройдет турнир, если все-таки его решат провести, в одном из регионов. Там, где меньше всего зараженных коронавирусом. Команды сыграют между собой 1-2 матча.

В принципе, для «Крыльев» это был бы неплохой вариант развития событий. «Рубин», «Оренбург» и «Ахмат» вполне по зубам подопечным Божовича, а «Ротор», «Химки», «Чертаново» и даже «Торпедо», которое щелкнуло по носу «КС» в 1/16 Кубка России, – это не те соперники, которых стоит бояться.

От решения РФС будет во многом зависеть судьба «Крыльев». Однако при любом сценарии команда должна будет бороться за то, чтобы остаться в элите. Еще один вылет в ФНЛ самарские болельщики могут не простить.