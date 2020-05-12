Телеканал RT и видеоагентство Ruptly — всегда на острие событий

Целью создания нового СМИ было информирование международной аудитории о событиях в России. С тех пор RT развился в мощную телесеть, предлагающую альтернативный взгляд на мировые события и объединяющую целый комплекс медиаресурсов. Телеканал получил признание зрительской аудитории всего мира, став новостным каналом №1 на YouTube с более чем 10 млрд просмотров на всех аккаунтах.

Первое российское видеоагентство

Новостное видеоагентство RUPTLY было создано в 2013 году как часть медиаобъединения RT. Перед новой структурой стояла задача обеспечить всем мировым телеканалам доступ к актуальным видеоматериалам, потеснив на информационном рынке западных монополистов — Reuters и AP. На портале агентства регулярно публикуется эксклюзивный новостной контент, видео самой разной тематики. Материалы в высоком разрешении доступны по подписке.

Онлайн-платформа RUPTLY адресована пользователям самых разных категорий — от крупных федеральных СМИ до блогеров, заинтересованных в размещении на своих ресурсах качественного видеоконтента. Весной 2019 года телеканал RT презентовал версию сайта RUPTLY на русском языке с доступной стоимостью подписки, что стало особенно актуальным для региональных и местных СМИ.

Агентство с момента своего создания внедряет новые технологии в подготовке контента. В 2014 году для съемок в зоне военных действий впервые были использованы дроны, а двумя годами позднее состоялась первая прямая трансляция панорамного видео. В 2016 году пользователи всего мира получили возможность стать журналистами-фрилансерами видеоагентства с помощью мобильного приложения RUPTLY Stringer. Ролики очевидцев происшествий моментально распространяются среди клиентов агентства и служат дополнительным материалом для новостных сюжетов.

Работа профессионалов RUPTLY

Корреспонденты агентства работают во всех регионах России и в более чем ста странах мира. Журналисты снимают и оперативно передают видеоматериалы с мест самых интересных событий, в том числе из «горячих точек». Благодаря слаженной и профессиональной работе команды, агентству удается получить уникальные кадры, которые затем становятся материалами для новостных выпусков мировых СМИ.

В 2019 году одним из самых востребованных и популярных сюжетов стал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Корреспонденты RUPTLY на протяжении шести дней вели круглосуточную съемку у посольства Эквадора и оказались единственными журналистами, запечатлевшими событие. Видео показали информационные службы всего мира, в том числе BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Начиная с ноября 2018 года, сотрудники видеоагентства вели съемку акций протеста «желтых жилетов» во Франции. Прямые трансляции шли на нескольких онлайн-платформах, кадры из самой гущи протестов включались в новостные выпуски RT. Благодаря работе телеканала международная аудитория получала полный отчет о событиях на улицах Парижа, которые крупные французские СМИ нередко обходили молчанием. Работа RUPTLY на демонстрациях «желтых жилетов» была отмечена золотом в категории «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире» премии Shorty Awards.

В числе постоянных клиентов агентства — ВГТРК, НТВ, «Известия», региональные и областные СМИ. Услугами портала пользуются более 1 200 медиаорганизации в 106 странах мира. Ресурс дает возможность оперативно получать самую свежую информацию, которую обходят вниманием зарубежные компании, и более широко освещать мировые события.

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