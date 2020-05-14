Спектакли в театрах Самары с 14 по 24 мая 2020: онлайн-трансляции

Спектакли в театрах Самары с 14 по 24 мая 2020 года можно будет посмотреть в формате онлайн-трансляции. Пока мы по-прежнему не можем пойти в театр из-за режима самоизоляции. Поэтому театр сам приходит к нам в дом с показами лучших спектаклей в виртуальном формате. К тому же у заядлых театралов сейчас появилась редкая возможность увидеть легендарные представления из репертуаров прошлых лет. Чтобы не пропустить самое интересное, смотрите афишу онлайн-трансляций самарских театров.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Опера «Тоска» (12+)

Опера «Флория Тоска» в классической версии – один из красивейших спектаклей нашего театра. Роскошные костюмы и пышные декорации, роковые страсти и политические интриги, нерушимая дружба и неоправданная ревность.

Ария Каварадосси – одна из самых потрясающих оперных сцен. Ее исполняли лучшие голоса мира (Лучано Паваротти, Пласидо Доминго) и России (Сергей Лемешев, Александр Градский). В постановке САТОБ Каварадосси исполнит Илья Говзич, Тоску – Татьяна Ларина, а коварного барона Скарпиа – Станислав Трифонов из Большого театра Беларуси.

В ролях:

Флория Тоска – Татьяна Ларина, Марио Каварадосси – Илья Говзич, Барон Скарпиа – Станислав Трифонов, Чезаре Анджелотти – Георгий Шагалов, Ризничий – Ренат Латыпов, Сполетта – Валерий Бондарев, Шарроне – Айгиз Гизатуллин, Тюремщик – Александр Бобыкин, Палач – Андрей Насонов.

КОГДА: 15 мая, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera

Опера "Тоска". Фото: архив театра

Балет «Эсмеральда» (12+)

Этот балет вошел в десятку лучших по России в 2018 году. Классический танцевальный спектакль романтической эпохи подкупает красотой линий, яркими эмоциями, искренностью персонажей. История любви и соперничества создает напряжение, которое нарастает от картины к картине и разрешается неожиданным финалом. Либретто для балета было написано самим Виктором Гюго по мотивам его знаменитой книги. Только в балете, в отличие от романа, - счастливый конец.

В ролях:

Эсмеральда – Ксения Овчинникова, Феб де Шатопер – Нурлан Кинербаев, Пьер Гренгуар – Кирилл Софронов, Клод Фролло – Михаил Зиновьев, Квазимодо – Дмитрий Голубев, Клопен – Дмитрий Сагдеев, Мегера – Ольга Зиновьева, Флёр-де-Лис – Екатерина Панченко, Диана – Анастасия Тетченко, Беранже – Ульяна Шибанова, Алоиза – Светлана Прокофьева.

КОГДА: 22 мая, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera

Балет "Эсмеральда". Фото: архив театра

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ»

Мюзикл «Вино из одуванчиков» (12+)

Один из спектаклей, который можно посмотреть в театрах Самары с 14 по 24 мая 2020 в онлайн-трансляции, — мюзикл по мотивам повести Брэдбери в «СамАрте». В 2004 году его поставил московский режиссер, балетмейстер Михаил Кисляров. Спектакль «Вино из одуванчиков» — это попытка «на мгновенье сложить осколки» прожитой жизни, вернуться в то время, когда еще не было сомнений, что все бесконечно, кроме слишком короткого лета. Вернуться в то лето 1928 года, когда главному герою Дугласу Сполдингу было четырнадцать лет. На сцену выйдут более 40 человек, включая детскую труппу и живой оркестр. Художник из Вильнюса Юрате Рачинскайте придумала свободное, дышащее пространство, в котором возникают то старенькое пианино, то «машина счастья», то качели, на которых герои улетают в свое детство.

В ролях:

С. Захаров, М. Шилова, О. Агапова, И. Данюшин, Р. Хайруллина, Ю. Долгих, Л. Гаврилова, С. Макаров, И. Рудаков, П. Маркелов, Д. Бокурадзе, Д. Добряков, О. Ламинская, С. Дильдин, Е. Грушина, А. Марушев, Ю. Земляков, Л. Ковыршина, Т. Михайлова, А. Меженный, М. Кирилина, В. Максимова, О. Метлинова, О. Штанина, А. Конева, М. Щетинина, Е. Туринская, Е. Образцова, В.Львова.

КОГДА: 15 мая, 18.00.

ГДЕ: www.youtube.com/samart1930

Мюзикл "Вино из одуванчиков". Фото: архив театра

САМАРСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (16+)

Театр драмы приглашает посмотреть спектакли с 14 по 24 мая 2020, которые уже нельзя увидеть на сцене театра, но они всегда были любимы зрителями. На этот раз пройдет онлайн-трансляция спектакля «Ребята, я к вам!» по пьесе А. Кутерницкого.

«Ребята, я к вам!»

Этот спектакль поставил режиссер Вячеслав Гвоздков в 2005 году. Драма основана на реалиях нашей жизни. Ее главный герой – парень, искалеченный и физически, и морально на одной из войн. Такой своеобразный «лишний человек» наших дней, не нужный никому. «Спектакль трагичен и пробирает зрителей до слез, я очень им горжусь...» - говорил сам Вячеслав Гвоздков.

В ролях:

Иван Андреевич Ильин – Виктор Мирный, Тамара Николаевна – Елена Ивашечкина, Александр – Алексей Фокин, Игорь Витальевич Драгунский – Заслуженный артист РФ Александр Амелин, Алёна – Лариса Супрун, Пётр – Виталий Жигалин, Вадим – Николай Редькин, Таня – Нина Лоленко, Проститутка – Надежда Якимова.

КОГДА: доступен с 12 мая.

ГДЕ:

https://www.youtube.com/watch?v=0MxZNy494s4&feature=youtu.be

https://vk.com/samaradramatheatre

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

Театр «Самарская площадь» продолжает показывать спектакли с 14 по 24 мая 2020 года в формате онлайн-трансляций.

Лирическая комедия «Богатые невесты» (12+)

Действие этой лирической комедии происходит на подмосковных дачах. Против привычных купцов у Островского здесь герои-дворяне. Она - своенравная красавица, не признающая кроме своей воли никаких правил, содержанка генерала, который взял ее на воспитание еще девочкой и соблазнивший, как только она выросла. Он - благовоспитанный, подающий большие надежды чиновник, строгих правил, бегающий от женщин. Они встретились - лед и пламень, страсть и честь. Они ломают друг друга, пытаются переделать. Кто же побеждает? Конечно, любовь.

КОГДА: 15 мая, 19.00. Ссылка на спектакль будет активна 24 часа.

ГДЕ:

https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.instagram.com/teatrsamplo/

https://www.facebook.com/groups/1651934295079776/

https://twitter.com/teatrsamplo

Комедия "Богатые невесты". Фото: архив театра

Комедия «Коломба» (12+)

Пьеса знаменитого французского драматурга ХХ века Жана Ануя посвящена вечной теме - столкновению мира молодых с их верой в любовь и честь с миром взрослых, где уже нет ни веры, ни любви, ни чести. Молодой бедный музыкант Жюльен, уходя на три года в армию, вынужден просить свою мать, знаменитую трагическую актрису мадам Александру, позаботиться о его семье - юной жене Коломбе и маленьком сыне, которые остаются в Париже. Мадам Александра берет Коломбу в театр... Тему крушения идеалов автор подает с тонким, чисто французским юмором и никого не обвиняет. Такова жизнь.

В ролях: Наталья Носова, Роман Лексин, Олег Рубцов, Мария Демидова, Борис Трейбич, Владимир Зимников, Геннадий Муштаков.

КОГДА: 20 мая, 19.00. Ссылка на спектакль будет активна 24 часа.

ГДЕ:

https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.instagram.com/teatrsamplo/

https://www.facebook.com/groups/1651934295079776/

https://twitter.com/teatrsamplo

Комедия "Коломба". Фото: архив театра

Комедия «Я - собака» (12+)

Этот спектакль для семейного просмотра - моноистория собаки-поводыря по повести Михаила Самарского «Радуга для друга». Автор сценической версии и режиссер спектакля - Евгений Дробышев. Зрители увидят мир глазами собаки, которая рассказывает о своей жизни, и показывает нас, обыкновенных людей, такими, какими мы себя никогда не видим.

КОГДА: 24 мая, 19.00. Ссылка на спектакль будет активна 24 часа.

ГДЕ:

https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.instagram.com/teatrsamplo/

https://www.facebook.com/groups/1651934295079776/

https://twitter.com/teatrsamplo

Мноспектакль "Я - собака". Фото: архив театра

САМАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Концерт музыки Чайковского (6+)

С 14 по 24 мая 2020 можно не только посмотреть спектакли, но и послушать классическую музыку. К 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии в онлайн-трансляции исполняет Симфонию № 1 «Зимние грезы», соль минор, соч. 13.

Симфония № 1 была написана Чайковским в 1866 году, почти сразу по окончании Петербургской консерватории, однако окончательный вид приобрела лишь спустя восемь лет. Её заглавие – «Зимние грезы» – указывает на тот круг образов, который носился перед творческим воображением композитора при сочинении произведения: это картины зимней русской природы и возникающие на их фоне жанровые сценки. Можно заметить близость образного строя симфонии к поэтическим образам русской зимы в творчестве А. Пушкина, Л. Толстого, А. Плещеева и других замечательных мастеров отечественной литературы. Глубоко национален и интонационный строй ее музыки: большинство тем «Зимних грез» имеет песенный характер и в той или иной степени близок русской народной мелодике.

КОГДА: трансляция доступна до 17 мая, 18.00.

ГДЕ:

https://vk.com/filarm_ru?w=wall-11721395_18442

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sJnQMlRzk1g&feature=emb_logo