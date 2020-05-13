2020-05-13T00:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

План снятия ограничений из-за коронавируса в Самаре: когда начнут вводить этапы выхода из режима самоизоляции

Утвержден полный и точный план снятия ограничений из -за коронавируса в Самаре, рассказываем какими будут все этапы выхода из режима самоизоляции
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре готовятся снимать ограниченияВ Самаре готовятся снимать ограниченияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области разработали четкий план снятия ограничений из-за коронавируса и выхода из режима самоизоляции. Стало известно, при каких условиях разрешат реализовать каждый из этапов и что именно разрешат жителям города и предприятиям. Постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Пока не известно, какого именно числа начнут вводить тот или иной этап снятия ограничений. Зато теперь точно известно, что должно произойти и какие показатели должны быть достигнуты для того, чтобы начался выход из режима самоизоляции.

Базовый этап: ограничения смягчаются в районах с самой благополучной ситуацией.

С 12 мая 2020 года начинает действовать базовый этап. В 18 районах и 4 городах смягчаются требования к самоизоляции. Здесь откроют магазины с непродовольственными товарами. Однако к ним есть требования: торговый зал площадью не менее 400 кв.м., отдельный вход, ограниченное количество посетителей.

Жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, гулять парами, но на детских площадках бывать нельзя.

Жителям можно ходить в парк.

1 этап: можно гулять и продавать одежду и обувь

Условия для того, чтобы его ввести:

Коэффициент распространения инфекции - не больше 1,0,

Свободные койки в больницах - 50% от всего фонда,

Охват тестированием не менее 70 человек в день на 100 тыс. населения.

Что будет открыто в Самаре на первом этапе снятия ограничений:

- предприятия сферы услуг,

- магазины с непродовольственными товарами (не более 400 кв.м., наружный вход, ограниченное число посетителей).

Что разрешат делать жителям Самарской области на первом этапе снятия ограничений

- заниматься физкультурой и спортом - не более двух человек совместно,

- прогулки по два человека. Нельзя посещать детские площадки.

2 этап: откроют некоторые учебные заведения

Условия для того, чтобы его ввести:

Коэффициент распространения инфекции - не больше 0,8,

Свободные койки в больницах - 50% от всего фонда,

Охват тестированием не менее 90 человек в день на 100 тыс. населения.

Что будет открыто в Самаре на втором этапе снятия ограничений:

- магазины площадью до 800 кв.м и наружным входом. Количество посетителей ограничено - 1 человек на 4 кв.м.

- предприятия уличной торговли,

- образовательные организации, но не все. Их список определит министерство образования.

3 этап: откроются кафе и рестораны

Условия для того, чтобы его ввести:

Коэффициент распространения инфекции - не больше 0,5,

Свободные койки в больницах - 50% от всего фонда,

Охват тестированием не менее 110 человек в день на 100 тыс. населения.

Что будет открыто в Самаре на третьем этапе снятия ограничений:

- все предприятия сферы услуг и торговли,

- кафе и рестораны, весь общепит - столы должны стоять на расстоянии 1,5 - 2 метра друг от друга,

- все школы, колледжи, техникумы и университеты,

- парки и скверы. Но гуляющим нужно соблюдать дистанцию.

3 этап: можно гулять и продавать одежду и обувь

Условия для того, чтобы его ввести:

Коэффициент распространения инфекции - не больше 1,0,

Свободные койки в больницах - 50% от всего фонда,

Охват тестированием не менее 70 человек в день на 100 тыс. населения.

ВАЖНО

Если эпидемиологическая ситуация на любом этапе ухудшится, то ограничения вернут.

Лица старше 65 лет и хроническими заболеваниями обязаны самоизолироваться до 31 мая минимум.

Масочный режим остается в силе: носить маски нужно в транспорте, общественных местах.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕДУТ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- "удаленная работа" должна оставаться приоритетной - если это не нарушает работу предприятия.

- введение посменной работы, дистанционная работа для групп риска,

- масочный режим во время работы,

- дезинфекция помещений,

- социальное дистанцирование.

Предприятие должно обеспечить соблюдение всех санитарных норм и требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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