Пособие на ребенка до 16 лет в Самаре в 2020 году: как получить, кому положена единовременная выплата

Как получить пособие на ребенка в Самаре в 2020 году в размере 10 тысяч рублей из-за коронавируса, которое пообещал президент РФ Владимир Путин, рассказала руководитель территориального отделения Пенсионного фонда в Самарской области Анна Зайцева. По ее словам, только за первый день жители региона подали в отделения ПФР более полутора тысяч заявлений.

- Для нас это новая мера и, конечно, очень большой наплыв, - призналась она. - Некоторые занимали очередь с восьми утра, стояли толпы на улице. В результате пришлось оперативно выделять дополнительные места для приема посетителей, чтобы обеспечить санитарную безопасность, а в некоторых отделениях заявления принимали прямо на улице. Сколько заявлений подано за первый день через портал Госуслуг, мы пока даже не знаем - их обработает федеральный центр и «спустит» нам чуть позже. В общей сложности мы ожидаем, что за выплатой в 10 тысяч рублей на ребенка обратятся около 470 тысяч жителей Самарской области.

Кроме портала Госуслуг, подать заявление можно в любом отделении Пенсионного фонда. На этой неделе, до пятницы, сделать это можно без записи. Со следующей недели принимать заявителей будут только по предварительной записи. Также в ближайшее время такие заявления начнут принимать в МФЦ. Но Анна Зайцева призвала самарцев не спешить и не бежать толкаться в очередях.

- Все равно выплаты начнутся не раньше 1 июня. А заявления принимаются до 1 октября. Поэтому у самарцев есть время, чтобы спокойно подать заявление, лучше всего - через Госуслуги, - подчеркнула она. - Приходить лично в отделения ПФР обязательно только для опекунов и приемных родителей, им нужно подтвердить свои полномочия.

Кроме того, в Пенсионном фонде ждут новый поток желающих оформить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей на детей до трех лет. До недавнего времени получить ее могли только семьи, имеющие право на маткапитал. В Самарской области за апрель такие выплаты уже получили более 41 тысячи семей. Однако по указу президента от 11 мая этот список расширен. Теперь получить помощь могут все семьи с детьми до трех лет, независимо от их права на маткапитал.

- Мы ожидаем, что под эту категорию в Самарской области попадет еще более 40 тысяч семей, - пояснила Анна Зайцева.

КОНКРЕТНО

1. Кто имеет право на выплату в 10 тысяч рублей на ребенка из-за коронавируса?

Единовременная выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, достигшего этого возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года. Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, выплата не полагается. Если ребенку исполнилось 3 года в мае-июне 2020 года, то ему полагается и ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей, и единовременное пособие в 10 тысяч. Выплата полагается только гражданам России (гражданство должно быть и у родителей, и у ребенка), живущим на территории страны. От доходов семьи выплата не зависит.

2. Какие документы нужны для получения пособия на ребенка в размере 10 тысяч рублей в Самаре в 2020 году?

Необходимы паспорт, СНИЛС, данные свидетельства о рождении детей, номер банковского счета. Получить выплату в 10 тысяч рублей может любой из родителей, обозначенный в свидетельстве о рождении. Если заявления подали оба родителя, то деньги переведут тому, кто подал заявление первым.