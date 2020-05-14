Могила женщины помогла тольяттинским полицейским раскрыть серию вооруженных нападений на аптеки

Соблюдали масочный режим

День Победы для некоторых жителей Тольятти начался весьма неожиданно. Утром 9 мая они стали свидетелями того, как на улице Революционной у аптеки силовики скручивают двоих вооруженных обрезами охотничьих ружей мужчин. Как стало известно, парочка совершила на магазин лекарств разбойное нападение и попалась с поличным — оперативники их «вели».

Началось все с того, что целая серия подобных преступлений прошла в разных районах города нынешней весной. Да и чего удивляться? Медикаменты сегодня в тренде. Правда, нужны были злодеям не столько они, сколько деньги. И справедливости ради добавим, что лица свои дуэт прятал за масками, руки в перчатках - все как сейчас положено.

У злодеев были не только ружья, но и пистолетыФото: ГУ МВД России по Самарской области

— Случаи зафиксированы в разных районах города. На местах происшествия сотрудники полиции провели осмотры, обошли с опросами ближайшие дома и организации, опросили возможных очевидцев, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону. — В ходе проведенной работы удалось составить субъективные портреты налетчиков.

Ориентировку с приметами неизвестных распространили в том числе и в соседних областях. Важным шагом в расследовании стало изучение камер наружного наблюдения, установленных по пути вероятного передвижения преступников. Благодаря им сотрудники уголовного розыска получили важную зацепку.

Зацепка на кладбище

— При изучении видео было установлено, что после очередного разбойного нападения они пошли на одно из городских кладбищ. Рядом с ним есть цветочный лоток, куда они заходили, — продолжают в МВД.

Продавец подтвердил, что у него были посетители — первые тем утром. Они купили две искусственные розы, только накануне поступившие в продажу.

Такие цветы помогли оперативникам найти истинуФото: ГУ МВД России по Самарской области

С этой информацией оперативники начали обход между захоронениями и нашли могилу, на которой лежали те самые цветы. Сыщики выявили родственные связи усопшей и пришли к выводу, что ее могли навещать сын и его знакомый. С учетом криминального прошлого они вполне могли оказаться теми самыми «аптечными» разбойниками.

И вот 9 мая в дежурную часть поступает еще одно сообщение об ограблении. В этот раз сигнал пришел с улицы Революционной автограда. Незваные гости спокойно — угрожая огнестрельным оружием — завели кассиршу и раннего посетителя в подсобку, забрали деньги, уже хотели уйти, но попали прямиком в руки правоохранителей, которые незамедлительно выехали по указанному адресу.

Подружились на зоне

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/779003" frameborder="0"></iframe> В Тольятти преступники совершали разбойные нападения на аптеки.

Со слов очевидцев, задержание получилось «красивым», один из капитулировавших налетчиков даже заявил: «Я больше так не буду». У злоумышленников изъяли не только похищенное, но и солидный арсенал: два одноствольных обреза охотничьих ружей, пистолеты Макарова и глушители к ним, а также патроны.

Часть похищенного и оружие изъятыФото: ГУ МВД России по Самарской области

Предположения оперов подтвердились. Подозреваемыми оказались двое местных уголовников — одному 52 года, а другому 41. Они оба сидели за убийства и разбои. Как говорят, в колонии и подружились. А как вышли на свободу — взялись за старое.

— По факту совершения разбойных нападений возбуждены уголовные дела — они соединены в одно производство. Задержанные выразили готовность сотрудничать со следствием, — добавляют в облГлавке.

Бывших сидельцев арестовали на два месяца и отправили в СИЗО. Следственные подразделения собирают доказательства по их причастности к совершению четырех разбоев. По предварительной версии, в общей сложности похитили они не менее 150 тысяч рублей.

Если вы знаете о преступлениях этого человека, обращайтесь в полициюФото: ГУ МВД России по Самарской области

Речь идет только об известных эпизодах. Не исключено, что были другие, поэтому региональное ГУ МВД просит всех, кто знает что-то о преступной деятельности этих людей, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (88482) 39-10-51 или 102 (112).