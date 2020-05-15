«Если бы люди видели то же, что и мы - не выходили бы из дома»: самарский врач рассказал о поражении легких при коронавирусе

Иммунитет плюс кислород

– Локализация субплевральная, двустороннее поражение, – врачи лучевой диагностики Клиник СамГМУ рассматривают на экране специального супермощного компьютера результаты компьютерной томограммы 27-летней пациентки с COVID-19. На снимках отчетливо видна зона изменения легких – замутненные, словно подернутые легкой белесой пеленой области, так называемый «эффект матового стекла». Но врачи уверяют – пока степень поражения у девушки умеренная, хотя, конечно, потребуется динамическое наблюдение.

На этой неделе в Клиники СамГМУ начали поступать первые пациенты с коронавирусом. Но специалисты медуниверситета приступили к консультированию больных с ковидом задолго до этого: с помощью дистанционных технологий, через Центр телемедицины профессора и доценты помогают коллегам из других больниц региона. Очень важно правильно «расшифровать» снимки компьютерной томографии легких. Заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии СамГМУ, главный внештатный специалист минздрава Самарской области по лучевой инструментальной диагностике, эксперт РАН Александр Капишников рассказал журналисту «КП-Самара», как распознать коронавирус на снимке легких, как действует коварный вирус и от чего зависит судьба пациента с COVID-19.

Александр Капишников безошибочно определяет по снимкам степень поражения легкихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Для коронавируса одним из основных методов диагностики является именно компьютерная томография. Обычный рентген не дает такой ясной и четкой картины, – объясняет Александр Капишников. – Конечно, важно понимать, что диагностировать COVID только по результатам снимка нельзя, можно только предположить его наличие с той или иной долей вероятности. Однако данные КТ очень важны для оценки степени поражения легких и дают лечащему врачу понимание состояния пациента, помогают выстроить тактику лечения. Хотя решение о переводе на ИВЛ принимается в первую очередь по содержанию кислорода в крови. В целом же судьба пациента зависит от двух факторов – насколько хорошо вырабатывается иммунитет против коронавируса и от степени поражения легких.

Сначала «матовое стекло», потом «булыжная мостовая»

Александр Капишников рассказал, как действует на легкие человека коронавирус. Он подчеркнул: коварство COVID в том, что осложнения на легкие проявляются внезапно для человека.

Компьютерная томография - один из главных инструментов для оценки состояния легкихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Я не пульмонолог и не вирусолог, но врач-рентгенолог должен хорошо понимать суть происходящего процесса, чтобы правильно провести диагностику. COVID-19 «цепляется» и начинает размножаться на клетках эпителия, в первую очередь – верхних дыхательных путей. Таким образом он проникает в легкие, в нижнюю их часть, и поражает бронхиолы – это часть бронхов, ведущая непосредственно в альвеолы, отвечающие за газообмен, – объясняет Александр Капишников. – Вирус размножается, начинается воспаление, альвеолы заполняются жидкостью и не могут выполнять свою функцию. На снимках компьютерной томографии этот процесс проявляется как «матовое стекло» – белесые полупрозрачные участки. Чем их больше, тем сильнее повреждены легкие и тем меньше у человека шансов дышать самостоятельно.

Следующий этап поражения легких у медиков получил поэтическое название «эффект булыжной мостовой». Нет, в легких не образуются камни. Но на снимках становится отчетливо виден сетчатый рисунок.

Переводить ли пациента на ИВЛ, определяют вот этим маленьким аппаратом - по уровню кислорода в кровиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– После этого, как правило, следует консолидация – пятна «матового стекла» из полупрозрачных становятся просто белыми. Это неплохо. Но вот если при этом площадь «матового стекла» продолжает расти – это уже тревожный сигнал, – объясняет Александр Капишников. – Если иммунитет человека не справляется, дальше присоединяется уже бактериальная инфекция, и результат лечения становится непредсказуемым.

Симптомов нет, а поражение легких есть

Интересно, что все эти признаки одинаково характерны и для других видов пневмонии, и даже аллергии. «Опознать» коронавирус с большой долей вероятности медикам помогает характерная локализация поражения и его распределение. Причем нередко оказывается, что даже при бессимптомном COVID легкие могут быть серьезно поражены.

– Если бы люди видели то, что видят на снимках врачи, если бы понимали, какой урон легким наносит даже бессимптомный COVID-19, они бы не относились так наплевательски к мерам по самоизоляции и масочному режиму, – говорит Александр Капишников.

Результаты КТ помогают врачам правильно выстроить методику леченияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С этой недели врачи Клиник СамГМУ начинают активно консультировать коллег из других больниц области через телемедицинский центр. Сам центр здесь был открыт уже несколько лет назад и успешно работает. Лечащему врачу ковидного пациента достаточно загрузить в систему снимок КТ легких и основные данные о течении болезни. На основе этих данных профессора медуниверситета помогут проанализировать состояние больного и при необходимости скорректировать лечение.