Хоккей, звезды и дети: заводчане раскрывают секреты счастливой семейной жизни

В жизни каждого счастливого человека есть две составляющие - любящая семья и любимая работа. Сотрудники Сызранского НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») могут это подтвердить. Но если личное счастье каждый строит сам, то комфортный климат в коллективе создают все вместе - исходя из корпоративных традиций. Коллектив же заботится и о том, чтобы в семьях заводчан царило благополучие.

При вступлении в брак, рождении ребенка нефтяники, согласно колдоговору, получают денежные выплаты. Мамы в отпуске по уходу за малышом обеспечены дополнительной поддержкой, а если семья становится многодетной, то и количество льгот увеличивается. Завод старается быть рядом всегда: когда дети сотрудников идут в первый класс, они получают ранцы со всем необходимым, накануне Нового года - подарки, после окончания учебного года - путевки для всей семьи в здравницы Краснодарского края, заводской профилакторий и чисто детские - в санатории Анапы, оздоровительные лагеря Самарской области.

Чтобы улучшить жилищные условия, заводские семьи могут взять корпоративную ипотеку на льготных условиях, а для сохранения здоровья - застраховать хоть всех домочадцев по программе «Высокие медицинские технологии» также на выгодных условиях. Ну и конечно, семьи имеют право на абонементы в физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда», ледовую «Роснефть Арену», бесплатный велопрокат и занятия на лыжной базе. В прошлом году в семьях заводчан родились 115 детей - это ли не лучшее доказательство правильности семейной политики СНПЗ?

ЛЮБОВЬ, СПОРТ И ЗАВОД

Богдан и Елизавета Ушаковы познакомились, будучи студентами сызранского филиала Самарского технического университета. Богдан приехал учиться с севера и сразу приглянулся девушке своими «сибирскими» качествами - силой, целеустремленностью, рассудительностью.

- К тому же, Богдан очень харизматичен и воспитан в правильных традициях - семья на первом месте, - рассказала начальник отдела инвестиционной деятельности АО «СНПЗ» Елизавета Ушакова. - Мы с дочкой и сыном за ним как за каменной стеной, ведь Богдан - настоящий мужчина.

Неудивительно, что глава семьи предпочитает и спорт для настоящих мужчин - хоккей. Инженер отдела технологического развития АО «СНПЗ» Богдан Ушаков является капитаном и нападающим заводской команды «Нефтяник», и его семья - самые преданные болельщики, не пропускающие ни одного матча. Младшему ребенку всего полтора, а он уже завсегдатай трибун.

- Наверное, станет хоккеистом, как папа, - мечтает Елизавета. - Мы с дочкой тоже катаемся на коньках, а еще любим горные лыжи. С удовольствием всей семьей принимаем участие в спортивных заводских праздниках, каждый год ездим на заводскую турбазу. Стараемся приучать детей к спорту, и в этом завод тоже помогает. Как и во всем другом!

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ - ОСНОВА ВСЕГО

Вячеслав и Светлана Псёл познакомились, еще будучи подростками. Свете было 13, ее будущему мужу - 17 лет. Как не влюбиться в парня, который может часами увлекательно рассказывать о звездах? Поженились, когда девушка закончила третий курс Самарского экономического университета. Вячеслав первым устроился работать на Сызранский НПЗ, Светлана - после вуза. Сегодня каждому из них трудно представить себя на другом месте: муж возглавляет лабораторию неразрушающего контроля, жена - специалист по закупкам. Они влились не только в заводскую семью, но и в династию - на предприятии трудятся также отец и брат Вячеслава. Растут сын Дмитрий и дочь Ангелина, и в это семейное счастье внес свою лепту завод - свою первую беспроцентную ипотеку супруги взяли с помощью предприятия. В прошлом году Дима пошел в первый класс со своим первым портфелем - подарком с работы мамы и папы. Досуг тоже обеспечивает предприятие - все семейство с удовольствием ходит по абонементам в бассейн в ФОК «Надежда» и кататься на коньках на льду «Роснефть Арены».

- А секрет нашего семейного счастья прост - взаимоуважение и взаимопонимание, - улыбается Светлана Псёл. - Нужно уважать каждого члена семьи как личность, строить общие интересы, не ущемляя личные. И все будет хорошо!