«Лучшее поздравление – реальная помощь»: сотрудники «КуйбышевАзот» поддержали ветеранов

В память о фронтовике и директоре

О социальной деятельности «КуйбышевАзота» в Тольятти наслышаны и знают многие. Промышленный гигант помогает решать многие проблемы как отдельно взятых районов, так и всего города. Предприятие помогает в благоустройстве, организует праздники на «подшефных» территориях и оказывает поддержку тем, кто в этом особенно нуждается.

«КуйбышевАзот» традиционно принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В год 75-летия Великой победы программу торжеств пришлось скорректировать в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, далеко не все желающие смогли отдать дань памяти ветерану, фронтовику и первому генеральному директору предприятия. Иван Андреевич Красюк воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии,Польши и Германии, Его боевой путь закончился в Праге. 8 мая заводчане возложили цветы к памятнику героя – в их числе были генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко, председатель профкома Сергей Туманов и директор по персоналу Татьяна Герасименко.

8 мая заводчане возложили цветы к памятнику героя-фронтовика. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

- Отдать дань уважения ветеранам накануне Дня Победы - наш долг. Иван Андреевич был ярким представителем поколения, прошедшего через горнило Великой Отечественной войны и затем принявшего активное участие в восстановлении промышленности страны. В память о личном подвиге каждого героя, подвиге всего народа в годы Великой Отечественной войны мы говорим слова благодарности и уважения, - отметил Александр Герасименко.

Памятник Ивану Андреевичу Красюку — первому руководителю предприятия. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

«Рады встрече и общению»

Еще одна добрая традиция ПАО «КуйбышевАзот» - ежегодные поздравления и встречи с участниками героических событий. Депутаты городской думы, представляющие предприятие в местном парламенте, представители власти и общественности поздравили ветеранов и тружеников тыла, проживающих в Комсомольском и Центральном районах города. Поздравления получили около 50 участников фронтовых действий и 169 тружеников тыла.В Центральном районе ветеранов поздравил депутат Губернской думы Алексей Степанов. В Комсомольском районе подарки вручили депутаты Тольяттинской городской думы директор ЖРЭО ПАО «КуйбышевАзот» Виталий Климашевский и генеральный директор ПАО «Трансаммиак» Андрей Иванов. Виновникам праздничных торжеств были вручены юбилейные медали и памятные подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также наборы от ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Трансаммиак».

Для участников военных действий во дворах их домов в микрорайоне Жигулевское море и Центральной части Комсомольского района оркестр войсковой части 6622 исполнил мелодии и марши военных лет. Кто- из ветеранов смог спуститься во двор, кто-то слушал из окна.

- Меня глубоко тронули эти встречи с ветеранами. К некоторым из них мы поднимались в дом для передачи поздравлений, а кто-то из ветеранов сам спускался к нам навстречу. У этих героических людей нам до сих пор есть чему поучиться - и закалке, и выдержке, и мужеству в самых сложных условиях и обстоятельствах. К карантинному режиму они относятся очень ответственно, с пониманием. При этом они очень рады были нашей встрече и общению, - поделился эмоциями Виталий Климашевский.

Добрая традиция ПАО «КуйбышевАзот» - ежегодные поздравления и встречи с ветеранами. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Не теряется связь

Не осталась в стороне от поздравления ветеранов и молодежь предприятия. Молодые специалисты в эти майские дни навестили ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на «КуйбышевАзоте».Их осталось не так много, но судьба каждого из них самым тесным образом переплетена с родным заводом.

- Этой традиции уже много лет: мы продолжаем дело молодых химиков конца 80-х и 90-х голов прошлого века, - рассказывает председатель совета молодых специалистов ПАО «КуйбышевАзот» Максим Гаврилков. –В живых сегодня осталось 9 ветеранов – заводчан, и они с нетерпением ждут каждого нашего визита, живо интересуются всем, что происходит на предприятии. А для нас это уникальная возможность прикоснуться к истории, услышать о хорошо известных событиях из жизни страны и завода. Ну и конечно, в знак признательности, вручить нашим бывшим сотрудникам подарки.

Ветераны, конечно, подаркам рады. Но намного приятнее для них понимание, что на родном предприятии о них помнят, не забывают и поддерживают.