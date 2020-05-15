VK Fest 2020 онлайн: что посмотреть самарцам на знаменитом фестивале

15 мая в 16.00 стартует традиционный и очень популярный фестиваль VK Fest 2020. В этом году он будет проходить полностью в сети ВКонтакте в онлайн-режиме. Поэтому на него сможет попасть любой желающий, не покидая пределы своей квартиры. Бесплатная трансляция будет доступна для всех в группе VK Fest.

Онлайн-фестиваль VK Fest. День 1.С 15 по 21 мая онлайн-фестиваль VK Fest. Неделя бесплатных трансляций с участием артистов и других звёздных гостей. Следите за расписанием: vk.com/stayhome

На этом фестивале традиционно выступают музыканты, которых чаще всего слушают пользователи ВКонтакте - около 70 артистов, среди которых Баста, Мумий Тролль, Руки Вверх, Тима Белорусских, Ольга Бузова, Шура Би-2, BrainStorm и многие другие. К трансляции присоединятся музыканты из разных стран и городов. В VK Fest 2020 онлайн также примут участие блогеры, комики и другие спикеры.

В рамках VK Fest будут собирать средства для благотворительных фондов. Все деньги, которые вы потратите на подарок друзьям ВКонтакте, в течение семи дней фестиваля перечислят трем некоммерческим организациям: AdVita, «Не напрасно» и «Насилию.нет».

Смотрите, кого можно будет послушать и увидеть на VK Fest 2020

Программа и участники VK Fest

15 МАЯ

16:00 — 16:40 Ольга Бузова

16:40—16:50 DAVA

16:55—17:25 Фогель

17:30 ТНТ

18:05 —18:35 Feduk

18:40—19:20 Lizer

19:30— 20:00 Лёша Свик

20:00—20:30 Клава Кока

20:28 Интервью

20:40—21:20 Елена Темникова

21:25 —22:10 Полина Гагарина

22:00 Record Stage — Feel, Aria Fredda, DJ Sidorkov

16 МАЯ

16:00 — 16:35 NILETTO

16:40 — 17:10 FLESH

17:15 — 17:45 ТНТ

17:45 — 18:00 Джиган

18:10 — 18:25 Юлианна Караулова

18:30 — 19:10 Дискотека Авария

19:15 — 19:55 Cream Soda

20:00 — 20:45 IOWA

20:55 — 21:45 Тимати

17 МАЯ

16:00 — 16:35 Градусы

16:35 — 17:05 Сурганова и Оркестр

17:10 — 17:40 ТНТ

17:45 — 18:15 Мари Краймбрери

18:25 — 18:55 GAYAZOV$ BROTHER$

19:00 — 19:20 МОТ

19:25 — 19:55 Звонкий

20:00 — 20:45 Ёлка

20:55 — 21:40 Мумий Тролль

18 МАЯ

16:00 — 16:35 Ramil’

16:40 — 17:10 Джаро и Ханза

17:15:00 — 17:45 ТНТ

18:10 — 18:40 ЛАУД

18:45 — 19:15 JONY, ELMAN, ANDRO

19:20 — 20:05 ХЛЕБ

20:15 — 20:55 GONE.Fludd

21:00 — 21:45 Тима Белорусских

21:50 — 22:10 Zivert

19 МАЯ

16:00— 16:25 ROZHDEN

16:30 — 16:50 RSAC

16:55 — 17:25 ТНТ

17:35 — 17:50 NECHAEV

17:50 — 18:00 Асия

18:00 — 18:20 OG Buda

18:25 — 18:55 ЯАVЬ

19:00 — 19:40 кис-кис

19:50 — 20:00 Шура Би-2 и Manizha

20:05 — 21:05 Диана Арбенина. Ночные снайперы

20 МАЯ

16:00 — 16:20 VADA

16:25 Артист от Мегафона

16:45 — 17:05 IROH & Flipper Floyd

17:05 — 17:35 ТНТ

17:45 — 18:05 Жак Энтони

18:05 — 18:25 Луна

18:35 — 19:05 MGZAVREBI

19:10 — 19:50 Порнофильмы

20:30 — 21:05 Макс Барских

21:10 — 21:55 Filatov Karas

21 МАЯ

16:00 — 16:30 Ольга Серябкина

16:35 — 17:05 Jah Khalib

17:10 — 17:40 ТНТ

17:45 — 18:15 MARUV

18:20 — 18:50 ARTIK & ASTI

19:00 — 19:30 BrainStorm

19:35 — 20:15 Сергей Лазарев

20:20 — 20:50 Руки Вверх!

20:55 — 21:55 БАСТА

22:15 — Swanky Tunes