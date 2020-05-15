VK Fest 2020 онлайн: что посмотреть самарцам на знаменитом фестивале
15 мая в 16.00 стартует традиционный и очень популярный фестиваль VK Fest 2020. В этом году он будет проходить полностью в сети ВКонтакте в онлайн-режиме. Поэтому на него сможет попасть любой желающий, не покидая пределы своей квартиры. Бесплатная трансляция будет доступна для всех в группе VK Fest.
Онлайн-фестиваль VK Fest. День 1.С 15 по 21 мая онлайн-фестиваль VK Fest. Неделя бесплатных трансляций с участием артистов и других звёздных гостей. Следите за расписанием: vk.com/stayhome
На этом фестивале традиционно выступают музыканты, которых чаще всего слушают пользователи ВКонтакте - около 70 артистов, среди которых Баста, Мумий Тролль, Руки Вверх, Тима Белорусских, Ольга Бузова, Шура Би-2, BrainStorm и многие другие. К трансляции присоединятся музыканты из разных стран и городов. В VK Fest 2020 онлайн также примут участие блогеры, комики и другие спикеры.
В рамках VK Fest будут собирать средства для благотворительных фондов. Все деньги, которые вы потратите на подарок друзьям ВКонтакте, в течение семи дней фестиваля перечислят трем некоммерческим организациям: AdVita, «Не напрасно» и «Насилию.нет».
Смотрите, кого можно будет послушать и увидеть на VK Fest 2020
Программа и участники VK Fest
15 МАЯ
16:00 — 16:40 Ольга Бузова
16:40—16:50 DAVA
16:55—17:25 Фогель
17:30 ТНТ
18:05 —18:35 Feduk
18:40—19:20 Lizer
19:30— 20:00 Лёша Свик
20:00—20:30 Клава Кока
20:28 Интервью
20:40—21:20 Елена Темникова
21:25 —22:10 Полина Гагарина
22:00 Record Stage — Feel, Aria Fredda, DJ Sidorkov
16 МАЯ
16:00 — 16:35 NILETTO
16:40 — 17:10 FLESH
17:15 — 17:45 ТНТ
17:45 — 18:00 Джиган
18:10 — 18:25 Юлианна Караулова
18:30 — 19:10 Дискотека Авария
19:15 — 19:55 Cream Soda
20:00 — 20:45 IOWA
20:55 — 21:45 Тимати
17 МАЯ
16:00 — 16:35 Градусы
16:35 — 17:05 Сурганова и Оркестр
17:10 — 17:40 ТНТ
17:45 — 18:15 Мари Краймбрери
18:25 — 18:55 GAYAZOV$ BROTHER$
19:00 — 19:20 МОТ
19:25 — 19:55 Звонкий
20:00 — 20:45 Ёлка
20:55 — 21:40 Мумий Тролль
18 МАЯ
16:00 — 16:35 Ramil’
16:40 — 17:10 Джаро и Ханза
17:15:00 — 17:45 ТНТ
18:10 — 18:40 ЛАУД
18:45 — 19:15 JONY, ELMAN, ANDRO
19:20 — 20:05 ХЛЕБ
20:15 — 20:55 GONE.Fludd
21:00 — 21:45 Тима Белорусских
21:50 — 22:10 Zivert
19 МАЯ
16:00— 16:25 ROZHDEN
16:30 — 16:50 RSAC
16:55 — 17:25 ТНТ
17:35 — 17:50 NECHAEV
17:50 — 18:00 Асия
18:00 — 18:20 OG Buda
18:25 — 18:55 ЯАVЬ
19:00 — 19:40 кис-кис
19:50 — 20:00 Шура Би-2 и Manizha
20:05 — 21:05 Диана Арбенина. Ночные снайперы
20 МАЯ
16:00 — 16:20 VADA
16:25 Артист от Мегафона
16:45 — 17:05 IROH & Flipper Floyd
17:05 — 17:35 ТНТ
17:45 — 18:05 Жак Энтони
18:05 — 18:25 Луна
18:35 — 19:05 MGZAVREBI
19:10 — 19:50 Порнофильмы
20:30 — 21:05 Макс Барских
21:10 — 21:55 Filatov Karas
21 МАЯ
16:00 — 16:30 Ольга Серябкина
16:35 — 17:05 Jah Khalib
17:10 — 17:40 ТНТ
17:45 — 18:15 MARUV
18:20 — 18:50 ARTIK & ASTI
19:00 — 19:30 BrainStorm
19:35 — 20:15 Сергей Лазарев
20:20 — 20:50 Руки Вверх!
20:55 — 21:55 БАСТА
22:15 — Swanky Tunes
ИСТОЧНИК KP.RU