Как самарцам получить ипотеку на дом под 2,7%, и почему жители городов хотят уехать в сельскую местность

Вы задумывались над тем, как пандемия изменит всех нас? Ограничительные меры, появившиеся из-за угрозы распространения опасного вируса, для многих стали временем новых возможностей. Работа и учеба перешли в дистанционный режим. Мы стали больше ценить время, проведенное на природе. Отсюда и одна важная тенденция, которую отметили специалисты, – дезурбанизация, или переезд жителей мегаполисов в сельскую местность. Если можно работать из любой точки мира, зачем ограничивать себя стенами квартиры и терпеть городской шум? Да и мамы в декретном отпуске хотят жить на природе – детям нужен крепкий иммунитет.

Дом в пригороде – островок счастья

Все более привлекательным и безопасным местом жительства становится экологичный пригород. А свой дом с зеленой лужайкой – теперь не только территория отдыха, но и «офис» для удаленной работы и участок, который может обеспечить запасом здоровой пищи. Согласитесь, приятно сорвать со своего огорода ароматную клубнику и нарезать салат из тех овощей, что сам вырастил. Меняется и пригород. Теперь иметь загородный дом становится выгодным и разумным вложением.

Ипотека на дом под 2,7% - мечта или реальность?

На желание жителей мегаполисов перебраться в пригород появилось много заманчивых предложений, некоторые из них возникли в результате субсидирования ипотечных ставок и совместных акций застройщиков и банков. Если присмотреться внимательно, изучить условия, вникнуть в нюансы, окажется, что есть действительно выгодные предложения. Яркий пример - ипотека на дом под 2,7% в Россельхозбанке. Получить такой заем более чем реально! Информация об этом предложении появилась около двух месяцев назад. И вот уже первые клиенты в Самарской области получают одобрение на такую ипотеку. Выдается она на строительство дома или на покупку готового жилья в сельской местности. Сумма для Самарской области – до 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять 10%, срок кредитования – до 25 лет.

Кстати, под эти условия идеально подходят дома в коттеджном поселке ЭКО ПАРК. Этот поселок на 270 индивидуальных домов и дуплексов располагается в 5 минутах езды от села Красный Яр, в окружении соснового леса, а до реки Кондурча всего 450 метров.

Стоимость домов в ЭКО ПАРКе – от 2 460 000 рублей. Площадь домов различная – от 53 кв. м. до 240 кв. м. Можно приобрести как готовый дом с отделкой, так и коттедж без отделки по уникальному проекту. Поэтому дома в ЭКО ПАРКе могут подойти и по ипотеке на строительство дома, и на приобретение готового жилья. Среди будущих жителей уже есть первые счастливчики, получившие одобрение на сельскую ипотеку.

Тот, кто мечтает об уютном доме за городом, уже сейчас может заполнить форму и дистанционно получить индивидуальную финансовую программу по приобретению дома в ЭКО ПАРКе на выгодных условиях.

На что обращают внимание при выборе дома?

Приобрести загородный дом по цене квартиры – мечта многих жителей России. При этом интерес покупателей смещается в сторону домов в организованных коттеджных поселках, так как дом – это не квадратные метры, это образ жизни. Сейчас люди выбирают дом, ориентируясь не столько на цену квадратного метра, сколько на безопасность, эстетику и на то, какие эмоции они будут испытывать, живя в конкретном коттеджном поселке. Люди хотят отдыхать за городом, а большую часть забот по содержанию и благоустройству поселка доверить обслуживающей компании. Такой тренд идет сейчас в Россию из Европы и Америки.

– Любой проект в недвижимости – это только стекло, бетон, дерево, но лишь до тех пор, пока мы не вложили в него свои душу, любовь и профессионализм, – считает руководитель строительной компании ASSET и основатель коттеджного поселка ЭКО ПАРК, Сергей Евсеев.

Он также отмечает, что при создании коттеджных поселков придерживается концепции, что понятие «дом» – это территория всего поселка. Так, например, ЭКО ПАРК будет полностью благоустроен: асфальтированные дороги, охрана (КПП, шлагбаум, видеонаблюдение), спортивная и детская площадки.

У каждого дома – участок от 4 до 16 соток, парковочное место, все коммуникации, включая высокоскоростной интернет. Подробнее об этом можно прочитать на сайте.

Безопасно ли вкладывать деньги в недвижимость?

В условиях нестабильной экономической ситуации, разумеется, возникает масса сомнений при покупке недвижимости: а стоит ли приобретать сейчас дом, что будет с ценами и ипотечными ставками, не остановятся ли стройки?

– Последнее время мы часто получаем вопросы о том, как пандемия влияет на спрос на дома в ЭКО ПАРКе. Продажи идут. За апрель продали 32 дома. Сейчас на начальном этапе строительства действуют доступные цены. И в условиях самоизоляции мы продолжаем продавать дома, переведя работу по большей части в онлайн-режим, – отметили в строительной компании ASSET.

В условиях экономического спада многие сферы бизнеса попали под удар, некоторые компании закрылись. Но на строительстве коттеджных поселков это почти не отразилось.

– Строительство относится к основообразующим сферам экономики, и работы в этом направлении официально разрешены. Поэтому, несмотря на пандемию, строительство в ЭКО ПАРКе идет полным ходом: в ближайшее время полностью готовые дома будут доступны для покупки. А также на 50 домах мы уже забили сваи и готовимся к строительству фундаментов. Начинаем возведение административного здания и забора по периметру поселка, – прокомментировали специалисты ASSET.

Увидеть, как строится поселок, а возможно, и присмотреть свой будущий дом, можно в видеороликах, на официальном ютуб-канале компании.