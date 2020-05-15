Виртуальная экскурсия по Самарской ГРЭС: от масштабной стройки до кота на батарее

Ее смело можно назвать бабушкой поволжской энергетики. Самарская ГРЭС запущена в эксплуатацию в 1900 году. Тогда ее мощность составляла всего 200 кВт. Этого едва хватало на освещение драматического театра, Струковского сада, Дворянской улицы (ныне улица Куйбышева), нескольких административных зданий и купеческих особняков. История строительства этого инфраструктурного объекта весьма примечательна. Приглашаем вас окунуться в прошлое и отправиться в виртуальную экскурсию по стройплощадке старейшей в Поволжье ГРЭС.

Установка оборудования. Примерно 1932 год

Начало масштабной стройки

О необходимости электрического освещения в Самаре задумались еще в 1894 году. Тогда городской голова Николай Гаврилович Неклютин направил различным самарским учреждениям и жителям 242 запроса, в которых выяснял, желают ли горожане иметь электроосвещение и какой мощности. Собрав ответы, городской электротехник Николай Жданов доложил, что запрашиваемая самарцами мощность составит примерно 85 киловатт или 1500 ламп. С этого момента начался поиск подрядчиков.

Бумаги Самарской Городской Управы

В 1895 году в петербургской газете «Новое время» появилось объявление Самарской городской думы «…о вызове лиц, желающих принять участие в устройстве освещения в Самаре». Поступило много предложений от отечественных и зарубежных фирм.

Фотографий первоначального деревянного здания не сохранилось, фотоповествование начинается с периода 1912-1914 годов.

В 1898 году Самарская городская управа и акционерное общество русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске» (российское отделение фирмы «Сименс») подписали контракт. У города не было полной суммы на масштабную стройку, а немцы были готовы построить в кредит. Возвести предстояло осветительную сеть и центральную электрическую станцию в Самаре мощностью 210 киловатт. «Сименс» согласился дать годовую гарантию на строящуюся станцию и в течение этого периода обеспечивать ее работу. Администрация Самары отвечала за строительство здания для электростанции.

Стройка началась чуть позже запланированного срока

Работы планировали завершить 1 января 1899 года. Но не все пошло по плану. Инженер Франц Яник, уполномоченный «Сименс», прибыл в наш город для начала монтажа оборудования лишь в июне 1899 года. По одной из версий, задержка была вызвана тем, что городская власть долго определялась с местом строительства станции и уточняла список объектов, которые должны быть освещены.

Самарский водопровод в ранние годы

Первые абоненты получили электроэнергию

Работы начались в 1898 году, а уже в 1900 году первые абоненты получили электроэнергию.

Первая ЛЭП в Самаре

Компания «Сименс и Гальске» написала тогда в Самарскую городскую управу: «Имеем честь уведомить городскую управу, что работы по постройке Самарской центральной станции окончены, исключая окраски... Ввиду того, что вышеперечисленные работы не препятствуют правильной эксплуатации электрического освещения, имеем честь покорнейше просить Самарскую городскую управу приступить к приемке электрической станции». Станцию приняли не сразу, строителям пришлось исправлять многие замечания, что появились после программы испытаний, подготовленной профессором электротехнического института Александра III П. Войнаровским.

Общий вид

Так в Самаре появилось первое электроосвещение. Его подавали на улицы и в дома зажиточных горожан. Но на строительство станции было потрачено больше, чем планировалось, - не 134 тысячи, а 243 тысячи рублей. Предполагалось, что станция станет прибыльным предприятием, но на деле оказалось, что только за 1901 год она принесла городскому бюджету убытков на 20 тысяч рублей. Пришлось сокращать использование электрического света в уличном освещении. Мощность станции составляла всего 210 кВт.

Измерительная лаборатория.

Оборудование станции состояло из трех котлов с давлением 10 атмосфер каждый и двух паровых машин с генераторами по 105 кВт. Через год прибавилась еще одна паровая машина с генератором мощностью 50 кВт, но и этого было мало.

Сборка самотечных деревянных труб

Кстати, название «ГРЭС» появилось не сразу. Изначально станцию называли то Самарская центральная станция, то Самарская электрическая станция, то Самарский энергокомбинат и даже «Водосвет». Привычное для нас название появилось лишь в 1931 году, когда была смонтирована первая в области ЛЭП «Самара - Чапаевск». С тех пор и появилось название «Самарская ГРЭС» (Куйбышевская ГРЭС).

Строительство дома для руководства станции, 1914 год.

Время улучшений

В 1910 году было решено улучшить электростанцию. Был объявлен конкурс проектов на расширение самарской станции с призовым фондом в 10 000 рублей. Из 43 конкурсных работ специалистами Императорского технического общества был выбран проект под названием «Лучше поздно, чем никогда», выполненный инженером Павлом Антоновичем Суткевичем.

Оборудование станции

На этот раз к работе подошли максимально организовано. В 1912-1914 годах на станции построено новое здание, оборудованное двумя дизельными двигателями с генераторами компании «Westinghouse». Строили новое здание по проекту городского архитектора Д.А. Вернера. Сейчас от построек осталось лишь небольшое здание, которое используется как мастерская.

К ноябрю 1914 года новые 3200 киловатт начали свою работу на благо Самары. В феврале 1915 года при помощи энергии новой электростанции в Самаре было открыто трамвайное движение.

Передвижка мазутного бака №3 с берега, 1928 год.

Испытанием для работы станции стала Гражданская война. Дабы сэкономить топливо, работу генераторов неоднократно прерывали, ограничивая подачу электроэнергии в дневные часы. Только через семь лет после установления Советской власти удалось восстановить мощность станции - 3900 кВт. Во многом это была заслуга коллектива. Руководил всеми работами технический директор Георгий Дмитриевич Губертов. Правительство РСФСР удостоило его звания «Герой Труда». В 1925 году на станции установили паровую турбину с генератором и два котла, за счет этого мощность станции увеличилась в полтора раза.

Не только электроэнергия, но и тепло!

Строительство подпорной стены со стороны Волги, 1929 год.

Улучшения продолжились и в 1931 году. Тогда случилась кардинальная реконструкция электростанции. Появились две новые турбины немецкой компании AEG мощностью в 6000 кВт каждая. Срок эксплуатации турбин составлял 25 лет, но они прослужили в разы больше. Одна из турбин работала на станции более 77 лет и в 2008 году была демонтирована. Теперь она вернулась на родину, увидеть ее можно среди экспонатов Берлинского технического музея.

Мазутные котлы "Бабкок-Верке", производительностью 45 т/час, Р=28 кг/см2, 1932 год.

В 1933 году станция дала горячую воду для отопления зданий. Тепло побежало в здания Самары по тепломагистрали «Южная» длиной 1500 метров.

В 1934-1936 годах на Куйбышевской ГРЭС были смонтированы два котла Невского машиностроительного завода производительностью по 35 т/час и турбина № 4 типа АК-12 Кировского завода с генераторами мощностью 12 тысяч кВт.

Начало строительство нефтебака у насосной

Еще один этап мощной реконструкции пришелся на 1937-1941 годы. Тогда электрические мощности станции увеличились с 24 до 61 МВт, а теплофикационная мощность выросла почти в 10 раз. Были установлены две турбины, два генератора, три котла с пылеугольными топками и другое оборудование. Кстати, все отечественного производства.

Монтаж турбины №4, 1938 год

К началу Великой Отечественной войны Куйбышевская ГРЭС оказалась единственным источником тепловой и электрической энергии в городе. Даже в условиях постоянных сбоев материально-технического обеспечения станция работала без срывов в подаче энергии на предприятия и стройки. За счет эвакуированных предприятий город рос, требовалось больше энергии и началось строительство Безымянской ТЭЦ.

Солдаты охраняют поезд с углем.

Сегодня Самарская ГРЭС входит в состав филиала «Самарский» Т Плюс. Она обогревает жителей центральных районов Самары. Ввод новой экономически эффективной турбоустановки на 12 МВт повысил надежность.

Для справки:

В 2005 году на Самарской ГРЭС был установлен единственный в мире памятник 150-летию изобретения отопительной батареи. Кошка, лежащая на источнике тепла, стала местом притяжения для туристов и горожан. В 2010 году в честь 110-летия станции было установлено декоративное кованое окно в заборе ГРЭС. Через него жители и гости города могут увидеть главный производственный корпус, старейшее из сохранившихся зданий станции и декоративный фонтан, установленный на ГРЭС в 30-х годах ХХ века.

В 2005 году на Самарской ГРЭС был установлен единственный в мире памятник 150-летию изобретения отопительной батареи.

При подготовке материала использовались фотографии из блога Вадима Кондратьева.