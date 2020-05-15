«Лучше бы умер, чем лежать как бревно»: камазист из Самары стал инвалидом после купания на речке и нуждается в помощи

Обычный водитель КамАЗа

— Мы обычная сельская семья. Я всю жизнь проработала в детском саду, муж был шофером. 8 июля 2019 года стал самым страшным днем нашей жизни, — рассказывает жительница села Шигоны Любовь Бабурова.

Женщину, которая в объективе видеокамеры едва сдерживает слезы, можно понять. Прошлым летом ужасную травму получил ее младший сын Евгений.

— Женя отдыхал на речке, неудачно нырнул в воду и травмировал позвоночник на мелководье, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» представители благотворительного фонда «Благо», которые сейчас собирают помощь молодому человеку. — Его сразу госпитализировали. Начиная от груди он не чувствовал свое тело, руки плохо двигались.

Обследование показало, что у парня множественные переломы позвоночника в области шеи. Он стал инвалидом первой группы и теперь рискует больше никогда не встать на ноги.

Родные и друзья пострадавшего были шокированы. Евгений увлекался спортом, работал на КамАЗе в Самаре, всегда был активным и жизнерадостным. После случившегося многие близкие люди старались ему помочь. Две операции сделаны в Сызрани, но их оказалось недостаточно. Третья была в областной столице, где Бабурову поставили фиксирующие пластины нужного размера. Затем он прошел курс реабилитации в санатории.

Мама парня, сломавшего позвоночник в реке, обратилась к людям.

Выживают за счет пенсий

— Спинальные травмы страшны тем, что у человека абсолютно светлая голова, он все отлично понимает, но сделать ничего не может — тело парализовано. Кровообращение у таких больных нарушено, а значит, медленно, но верно сбой дают все органы, — говорят специалисты.

Отец Жени — Александр Михайлович — тоже получил инвалидность после инсульта в 2011 году. Сам он себя не обслуживает. Вся ответственность по уходу за мужчинами легла на плечи матери — Любовь Михайловны. Она признает, что из-за этого даже оставила работу. Денег едва хватает на еду и лекарства, а самое страшное — осознавать, что все трудности решить самой не получится.

— Качаешься на тонкой нитке между жизнью и смертью, и сам этого не осознаешь. Но потом, когда уже прояснилось сознание, после нескольких дней забытья, когда уже прошла первая операция и когда знаешь значение слова «перелом позвоночника», и не можешь собрать пальцы в кулак, становится страшно, так страшно, как еще не было никогда в жизни. Страшно за то, что ждет тебя и твоих близких, — делится сам Евгений, которому сейчас 28.

Парень мечтает встать на ногиФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас семья выживает только за счет своих пенсий. Еще помогают друзья и родственники. Лечение останавливать нельзя, а каждая поездка в город обходится в 30-35 тысяч рублей. На улице пострадавший за все время после ЧП был всего несколько раз, и то только благодаря товарищам. Поднимать и пересаживать в одиночку мать не может — не хватает сил. Евгения иногда это так раздражает, что он не сдерживается: «Лучше бы умер, чем лежать как бревно!»

Мечта — встать на ноги

Средства в поддержку Бабурова собирали прихожане Шигонского Михайло-Архангельского храма, земляки, близкие. Депутат Екатерина Кузьмичева поспособствовала в приобретении подъемника, с помощью которого он может перемещаться с кровати в кресло и обратно.

Угроза для жизни, к счастью, миновала, общее состояние Евгения стабилизировано. Сегодня ему крайне необходимо участие высококвалифицированного врача-реабилитолога. Нужно восстановить работоспособность всех систем и органов, вернуть все виды чувствительности, восстановить тонус и силу мышц, способность контролировать свое тело, заново научить выполнять все активные и пассивные движения туловищем и конечностями.

Но, как часто бывает, за добро приходится платить. Семье Бабуровых стыдно просить о помощи, но выхода у них нет. Нужно как-то найти 1 800 000 рублей. Все, кто готов пожертвовать какой-либо суммой для Евгения, могут сделать это на сайте благотворительного фонда в его поддержку. Дорога каждая минута, ведь откладывание реабилитации сулит за собой дополнительные осложнения для здоровья. И только после ее прохождения Женя сможет попробовать реализовать мечту — встать на ноги.