«Мы рискуем на каждом выезде»: обещанные президентские надбавки получили только 250 врачей и фельдшеров самарской скорой
«Куда ушли деньги?»
Врачи и фельдшеры самарской скорой помощи, как и работники медицинских стационаров, возмущены размерами стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными. Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении заявил, что правительство страны приняло новые меры поддержки: для врачей, непосредственно работающих с ковидными больными, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч, младшего медперсонала – 25 тысяч. Врачи скорой могли рассчитывать на 50 тысяч в месяц, фельдшеры, медсестры и водители скорой – 25 тысяч рублей. Однако, получив расчетные листы зарплаты, медики не поверили своим глазам – в некоторых расчетках не было и следа обещанных главой государства денег. В других суммы были просто мизерные – несколько сотен рублей. При этом региональные власти публично отчитались, что, дескать, все медики положенные выплаты получили.
– Куда ушли выделенные денежные средства? Нам нагло плюют в лицо и скрывают выплаты! – в сердцах написал один из работников скорой помощи в соцсети и даже попросил прокуратуру разобраться в ситуации.
Работники скорой не увидели обещанных выплат в своих расчетках. Фото: соцсети
К делу подключился и профсоюз работников скорой помощи «Действие». Руководство профсоюза направило открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
– Подавляющая часть работников здравоохранения сейчас несет дополнительную рабочую нагрузку, сталкивается с серьезным ухудшением условий труда и повышенными рисками угрозы жизни и здоровью при исполнении служебных обязанностей. Для бригад скорой помощи риск контакта с пациентом, зараженным COVID-19, присутствует практически на любом выезде, даже если он не был официально зарегистрирован как случай с подозрением на коронавирусную инфекцию, – подчеркивают авторы обращения. – Кроме того, заражение может произойти во время обычного вызова при доставке, например, пациента для госпитализации в приемный покой стационара. Известно также, что точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет лишь 70–80%. При этом обеспечить все бригады скорой помощи удобными для работы и надежными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в необходимом объеме работодатели и региональные власти оказались неспособны.
Выезжая на вызов, врачи и фельдшеры сами не знают, с чем им придется столкнутьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
А в разговоре с журналистом «КП-Самара» медики скорой признались: они в большинстве случаев даже не знают, есть ли коронавирус у больного, которого они везут.
– Мы выезжаем на вызовы и не знаем точно, ковидный это больной или нет, – поделилась с «КП-Самара» председатель профсоюза Татьяна Рыбина. – Возим в карете скорой помощи больных с пневмонией на КТ в больницу Середавина и тоже не знаем, есть ли у них COVID. Все равно надеваем защитные костюмы, но, например, водителям их выдают не всегда.
«Выплаты и не должны быть отражены в расчетках»
Главный врач Самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов объясняет: стимулирующие выплаты относятся к межрасчетным, поэтому они и не отражены в квитках о зарплате.
– Мы начали выплачивать эти деньги с 12 мая. В общей сложности их получат 250 работников скорой помощи, – пояснил он журналисту «КП-Самара». – Да, это не все. Многие считают, что выплаты должны получить все работники без исключения, кто выезжал на подозрительные вызовы, но это не так, к сожалению. Мы бы и рады выплатить их всем врачам, но порядок начислений прописан в постановлении правительства № 484. Деньги получат только те, кто работает с пациентами, у которых ковид лабораторно подтвержден. Механизм отработан – данные о положительном результате теста поступают в Роспотребнадзор, оттуда – в минздрав, и уже оттуда – к нам. Размер выплаты тоже разный и зависит от даты контакта с больным. Если бригада везла больного 1 апреля, то они получат деньги за весь месяц, если 20 апреля – то за 10 дней и т.д.
Выплату получат только те, кто непосредственно работал с коронавирусными больнымиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Деньги не для всех
В региональном минздраве также уверяют, что все сделали в строгом соответствии с постановлениями правительства РФ. Напомним, по документу, действующему с 12 марта, медикам полагается доплата, которую рассчитывают исходя из средней зарплаты по региону. А вот по второму постановлению № 484 как раз считали озвученные президентом выплаты в 80, 50 и 25 тысяч в месяц. Правда, выяснилось, что зависят они от фактически отработанного времени.
– Все, кто имеет на них право, – уже получили, – заявил врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. – Это 2075 человек по первому постановлению и 1893 человека по второму. В общей сложности на выплаты медикам направлено около 75 миллионов рублей.
Врио министра подтвердил: всем медикам поголовно эти деньги платить не будут, только тем, кто непосредственно контактировал с ковидными больными. И даже для них выплаты будут разными – отсчет фактически проведенного с заразными пациентами времени ведется начиная с даты первого контакта. Причем неважно, сколько именно пациентов было, важна только дата. Например, медик, контактирующий только с одним больным CОVID-19 с 1 апреля получит полную сумму выплаты. А врач, который приступил к лечению коронавирусных больных 15 апреля, – только половину, даже если таких пациентов у него было больше.
Профсоюз требует расширить перечень тех, кому полагаются выплатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Списки – расширить, суммы – пересчитать»
В своем обращении к главе региона профсоюз «Действие» просит расширить перечень медиков, имеющих право на стимулирующие выплаты, в частности, включить туда уборщиков в больницах, санитаров и другой младший персонал, патологоанатомов и врачей лучевой диагностики. Также медики просят, чтобы размер стимулирующей выплаты рассчитывался с учетом всего фактически отработанного времени по занимаемой должности, а не только времени, связанного с оказанием медпомощи пациентам с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него.
– Это особенно актуально для сотрудников общепрофильных бригад скорой медицинской помощи, амбулаторных и стационарных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с неизвестным на момент обращения диагнозом и (или) эпидемиологическим анамнезом, – уверены в профсоюзе.
Кроме того, поскольку часто на вызовы ездят фельдшерские бригады, выплаты фельдшерам просят поднять до сумм, положенных врачам.
На момент публикации материала ответа на свое обращении профсоюз «Действие» не получил.
ИСТОЧНИК KP.RU