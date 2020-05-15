«Мы рискуем на каждом выезде»: обещанные президентские надбавки получили только 250 врачей и фельдшеров самарской скорой

«Куда ушли деньги?»

Врачи и фельдшеры самарской скорой помощи, как и работники медицинских стационаров, возмущены размерами стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными. Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении заявил, что правительство страны приняло новые меры поддержки: для врачей, непосредственно работающих с ковидными больными, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч, младшего медперсонала – 25 тысяч. Врачи скорой могли рассчитывать на 50 тысяч в месяц, фельдшеры, медсестры и водители скорой – 25 тысяч рублей. Однако, получив расчетные листы зарплаты, медики не поверили своим глазам – в некоторых расчетках не было и следа обещанных главой государства денег. В других суммы были просто мизерные – несколько сотен рублей. При этом региональные власти публично отчитались, что, дескать, все медики положенные выплаты получили.

– Куда ушли выделенные денежные средства? Нам нагло плюют в лицо и скрывают выплаты! – в сердцах написал один из работников скорой помощи в соцсети и даже попросил прокуратуру разобраться в ситуации.

Работники скорой не увидели обещанных выплат в своих расчетках. Фото: соцсети

К делу подключился и профсоюз работников скорой помощи «Действие». Руководство профсоюза направило открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

– Подавляющая часть работников здравоохранения сейчас несет дополнительную рабочую нагрузку, сталкивается с серьезным ухудшением условий труда и повышенными рисками угрозы жизни и здоровью при исполнении служебных обязанностей. Для бригад скорой помощи риск контакта с пациентом, зараженным COVID-19, присутствует практически на любом выезде, даже если он не был официально зарегистрирован как случай с подозрением на коронавирусную инфекцию, – подчеркивают авторы обращения. – Кроме того, заражение может произойти во время обычного вызова при доставке, например, пациента для госпитализации в приемный покой стационара. Известно также, что точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет лишь 70–80%. При этом обеспечить все бригады скорой помощи удобными для работы и надежными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в необходимом объеме работодатели и региональные власти оказались неспособны.

Выезжая на вызов, врачи и фельдшеры сами не знают, с чем им придется столкнутьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А в разговоре с журналистом «КП-Самара» медики скорой признались: они в большинстве случаев даже не знают, есть ли коронавирус у больного, которого они везут.

– Мы выезжаем на вызовы и не знаем точно, ковидный это больной или нет, – поделилась с «КП-Самара» председатель профсоюза Татьяна Рыбина. – Возим в карете скорой помощи больных с пневмонией на КТ в больницу Середавина и тоже не знаем, есть ли у них COVID. Все равно надеваем защитные костюмы, но, например, водителям их выдают не всегда.

«Выплаты и не должны быть отражены в расчетках»

Главный врач Самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов объясняет: стимулирующие выплаты относятся к межрасчетным, поэтому они и не отражены в квитках о зарплате.

– Мы начали выплачивать эти деньги с 12 мая. В общей сложности их получат 250 работников скорой помощи, – пояснил он журналисту «КП-Самара». – Да, это не все. Многие считают, что выплаты должны получить все работники без исключения, кто выезжал на подозрительные вызовы, но это не так, к сожалению. Мы бы и рады выплатить их всем врачам, но порядок начислений прописан в постановлении правительства № 484. Деньги получат только те, кто работает с пациентами, у которых ковид лабораторно подтвержден. Механизм отработан – данные о положительном результате теста поступают в Роспотребнадзор, оттуда – в минздрав, и уже оттуда – к нам. Размер выплаты тоже разный и зависит от даты контакта с больным. Если бригада везла больного 1 апреля, то они получат деньги за весь месяц, если 20 апреля – то за 10 дней и т.д.

Выплату получат только те, кто непосредственно работал с коронавирусными больнымиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Деньги не для всех

В региональном минздраве также уверяют, что все сделали в строгом соответствии с постановлениями правительства РФ. Напомним, по документу, действующему с 12 марта, медикам полагается доплата, которую рассчитывают исходя из средней зарплаты по региону. А вот по второму постановлению № 484 как раз считали озвученные президентом выплаты в 80, 50 и 25 тысяч в месяц. Правда, выяснилось, что зависят они от фактически отработанного времени.

– Все, кто имеет на них право, – уже получили, – заявил врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. – Это 2075 человек по первому постановлению и 1893 человека по второму. В общей сложности на выплаты медикам направлено около 75 миллионов рублей.

Врио министра подтвердил: всем медикам поголовно эти деньги платить не будут, только тем, кто непосредственно контактировал с ковидными больными. И даже для них выплаты будут разными – отсчет фактически проведенного с заразными пациентами времени ведется начиная с даты первого контакта. Причем неважно, сколько именно пациентов было, важна только дата. Например, медик, контактирующий только с одним больным CОVID-19 с 1 апреля получит полную сумму выплаты. А врач, который приступил к лечению коронавирусных больных 15 апреля, – только половину, даже если таких пациентов у него было больше.

Профсоюз требует расширить перечень тех, кому полагаются выплатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Списки – расширить, суммы – пересчитать»

В своем обращении к главе региона профсоюз «Действие» просит расширить перечень медиков, имеющих право на стимулирующие выплаты, в частности, включить туда уборщиков в больницах, санитаров и другой младший персонал, патологоанатомов и врачей лучевой диагностики. Также медики просят, чтобы размер стимулирующей выплаты рассчитывался с учетом всего фактически отработанного времени по занимаемой должности, а не только времени, связанного с оказанием медпомощи пациентам с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него.

– Это особенно актуально для сотрудников общепрофильных бригад скорой медицинской помощи, амбулаторных и стационарных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с неизвестным на момент обращения диагнозом и (или) эпидемиологическим анамнезом, – уверены в профсоюзе.

Кроме того, поскольку часто на вызовы ездят фельдшерские бригады, выплаты фельдшерам просят поднять до сумм, положенных врачам.

На момент публикации материала ответа на свое обращении профсоюз «Действие» не получил.