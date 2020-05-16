2020-05-16T02:09:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Испанцы перестали обниматься: житель Барселоны рассказал, как страна выходит из карантина и что изменилось навсегда

Житель Барселоны рассказал о жизни в заточении и о том, что происходит в городе после снятия карантина
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пустынные улицы Барселоны - зрелище очень непривычноеПустынные улицы Барселоны - зрелище очень непривычное
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Пару недель назад в Испании, которая по количеству заболевших в Европе обогнала даже Италию, начали снимать карантин. Самоизоляция здесь была максимально строгая - не так как в Самаре. Из дома - только в магазин или с собакой, штрафуют не сразу - но домой полиция провожает настойчиво. Но и этот тяжелый период закончился - в стране и в самой Барселоне уже предпринимают первые шаги, чтобы выйти из карантина, город возвращается к жизни. Журналист КП-Самара узнала, как это происходит у жителя Барселоны - из первых уст. Особенно интересно почитать это сейчас - хоть в Самарской области карантин был не такой строгий, многим придется переживать период возвращения к нормальной жизни.

"Начал разговаривать со стенами"

Карантин в нашей стране ввели 6 недель назад. Нужно было делать это раньше - это мнение многих испанцев и каталонцев. Люди уверены, что заразу привезли в страну из Италии, тогда, когда еще не закрыли границы и все гуляли. В итоге потом нам это сильно помешало: начали расти цифры по заболеваемости и - что хуже всего - смертности - и нас посадили под замок.

Карантин в Барселоне из-за коронавируса был очень жесткий. Я живу дома один, собаки у меня нет. Честно признаюсь, это был очень нелегкий период. Все общение только в онлайн, четыре стены и никаких шансов просто прогуляться. Хорошо, что работать легко - я преподаю английский язык по удаленке, так что никаких проблем. А вообще многие работали удаленно, даже банки.

Но сама необходимость сидеть дома, к тому же в то время, когда вокруг волшебная погода, сводит с ума, начинаешь разговаривать со стенами -а потом они еще и отвечают. Выйти можно только до магазина и обратно, на улице много полиции. Штрафуют не сразу, но если встретят без документа - сразу же отправляют домой. Нельзя присесть на лавочку, остановиться и постоять около столба. А дети вообще не могли выйти из дома в течение всех семи недель карантина, даже в магазин или погулять с собакой.

Испанцам было сложно к этому привыкнуть: у нас утренние кофепития и долгие разговоры при встрече это просто традиция страны. А тут все бегом и домой. Раздражения сначала были, но все же по большей части именно из-за того, что с карантином затянули, что продолжили пускать в страну тех, кто прилетал из Италии.

Улицы Барселоны сразу после снятия карантина.

Сначала у нас, как и во всех странах, скупали туалетную бумагу и крупы. Я думаю, это нормальный выбор, если ты понимаешь, что приходится на долгое время оставаться дома. Чувствовалось, как люди неделя за неделей привыкают к ограничениям. Маски у нас стали частью жизни.

Они сейчас уже есть в продаже, стоят примерно 1 евро - одноразовая, 10 евро - многоразовая.

"Поделили всех для прогулок на группы"

Уже пару недель назад власти объявили о смягчении карантина. Это стало настоящим подарком. Правда, все непросто. Из дома могут выходить в разное время люди разного возраста. Дневное время - для детей, 2 часа утром и час вечером - для пожилых, раннее утро и поздний вечер - для взрослых. Так разделили, чтобы было удобнее контролировать правильность выполнения норм.

Теперь можно гулять по паркам, ходить в магазины. Улицы понемногу оживают, но толп людей, конечно, нет. Мы учимся соблюдать социальную дистанцию. Первое наблюдение - испанцы перестали целоваться при встречах. Это просто нонсенс, но это так.

В очередях люди стоят как положено - через 1,5 метра друг от друга. Это приводит к тому, что очереди выходят на улицу и простираются довольно далеко от магазина, но все привыкли. Дефицита товаров в магазинах я не заметил, все на полках есть.

Люди свободе, конечно, радуются. В первый же день все вышли на улицы, гуляли большими компаниями по Рамбле (главная прогулочная улица города). Но к ограничениям приходится привыкать. И в общественных пространствах видно, что все еще боятся друг друга, стараются держаться подальше. Наверное, это и есть то самое изменение мира после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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