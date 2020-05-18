Огород во дворе и поступление в вуз мечты: четыре истории о том, как люди с пользой провели изоляцию

Развлекательные и спортивные учреждения закрыты. Учеба и работа перешли в онлайн-формат. Ограничительные меры внесли перемены в жизненный уклад каждого из нас, но есть те, кому эти перемены пошли во благо. «Комсомолка» собрала несколько истории о тех людях, которые открыли для себя новые возможности в этот сложный период самоизоляции.

Молодой предприниматель: «Ныть и винить кого-то – не выход»

Евгения Гуляева незадолго до ситуации с коронавирусом решила превратить любимое дело – пошив и ремонт одежды – в бизнес. Самоизоляция повергла девушку в шок, но на место отчаяния пришли новые идеи. В итоге у Евгении оказалось столько заказов, что мастер боялась не справиться с объемом.

– Я начала заниматься ремонтом и пошивом одежды на заказ прямо перед тем, как грянул коронавирус. Даже раскачаться не успела. Началась самоизоляция, и все магазины тканей закрылись, а люди изолировались в своих домах. Сначала у меня было отчаяние, потом растерянность. Думала: «Ну вот, только руки подняла, чтобы заняться любимым делом, как мне по ним дали», – признается девушка.

Больше всего Евгению возмущало то, что очень сложно было найти медицинские маски, а те тканевые, многоразовые, что продавались, стоили значительно больше ожидаемого.

Евгения Гуляева прошла проверку на прочность.Фото: Личный архив героя публикации

– Бешеные цены на маски очень огорчали, и я предложила своим подписчикам в инстаграме сшить, кому нужно, практически по себестоимости, – рассказывает предприниматель. – Отклик оказался таким внушительным! Я не ожидала, честно говоря, еле справилась, потому что на следующий же день после предложения сшить маски закрылись магазины с тканями. Выходила из положения как могла.

Евгения искала онлайн-магазины, обзванивала все, что знала. Использовала все личные запасы.

– Магазины переходили на онлайн и доставку постепенно. Приходилось адаптироваться. Но все получилось, правда, очень устала. С непривычки такая нагрузка для начинающего предпринимателя была довольно увесистой, – вздыхает Евгения.

Молодой предприниматель смогла не только продолжить развитие в выбранном направлении, но и найти новых клиентов:

– Я уяснила для себя одно, что количество подписчиков в инстаграме для развития бизнеса ничего не значит. Среди моих покупателей оказались и те, кто вовсе не зарегистрирован в соцсетях. Что касается ремонта и пошива одежды, приятно, что люди понимают все обстоятельства и лишний раз не «негативят», если ты с ними честен. Сейчас больше времени уделяю себе и созданию дизайна одежды. С теми, кто еще до самоизоляции хотел обновить гардероб, проработали все детали.

Для Евгений коронакризис стал боевой проверкой ее верности выбранному пути:

– Я поняла, что бизнес – это точно сложно, но и безумно интересно. Мозг работает, а это такое приятное ощущение. И еще я поняла для себя, что ныть и винить кого-то – не выход, необходимо адаптироваться в сложившихся обстоятельствах.

Евгении обидно только одно, что не все магазины тканей смогли перестроиться на работу онлайн. Сейчас у Евгении заказы не только на пошив масок, но и на создание новых модных моделей для летнего гардероба.

Модные образы от Евгении Гуляевой теперь дополняют маскиФото: Личный архив героя публикации

Финалистка онлайн-прослушиваний в ГИТИС: «Чудо, что у ребят из регионов есть возможность показать себя»

Открыла для себя новые возможности и 18-летняя Алина Латыпова. Ученица 11 класса самарской школы № 90 стала единственной финалисткой онлайн-прослушиваний в ГИТИС из Поволжья. О результатах отбора в известный столичный вуз накануне сообщила компания МТС. Благодаря федеральному социально-благотворительному проекту «Поколение М» восемь человек со всей страны успешно прошли предварительные прослушивания и получили рекомендации к прохождению творческих испытаний в ГИТИСе в Москве. В их числе и Алина. Два дня педагог кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева вела прослушивания абитуриентов в онлайн-формате.

– Я планирую в этом году поступать в московский вуз, поэтому подписана на несколько тематических пабликов «ВКонтакте». В одном из них увидела информацию об онлайн-прослушиваниях в ГИТИС и решила попытать удачу. Если честно, я не на что не рассчитывала. Подумала, что это хорошая возможность еще раз отрепетировать свою программу, услышать замечания от преподавателя, – рассказывает Алина.

Для участия нужно было зарегистрироваться на сайте «Поколение М» подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. За два дня прослушиваний ребята из разных городов страны показали около 500 творческих номеров. Алина Латыпова представила несколько, наиболее впечатляющим из которых оказалось исполнение песни «Реченька» Аллы Пугачевой.

– На следующий день я увидела свою фамилию в числе финалистов! Это – радость! Теперь, как и многие другие, жду, когда закончится карантин и можно будет поехать в столицу подавать документы. Очень жду очные туры. Надеюсь, что победа в онлайн-этапе прослушивания «Поколения М» поможет исполнить мою мечту и стать студенткой ГИТИСа, – рассказала Алина.

Алина Латыпова сделала первый шаг к поступлению в ГИТИС.Фото: Личный архив героя публикации

Будущая студентка призналась, что для нее онлайн-формат прослушиваний непривычен, но найти общий язык с преподавателем и показать себя это не помешало.

– Театр – дело живое, он стоит на живом энергообмене, это действительно здесь и сейчас, живое проживание, живое чувствование. Но с талантливыми людьми мгновенно попадаешь в поле одаренного человека, как будто тебя в розетку включили. Даже за тысячи километров мы прекрасно пообщались, это просто чудо, что у ребят в регионах, столь удаленных от Москвы, есть возможность проявить себя, показать свои таланты наравне со столичными подростками, – поделилась эмоциями преподаватель ГИТИСа Екатерина Николаева.

Как отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед, самарские школьники традиционно показывают очень хорошие результаты в проекте «Поколение М» – за прошедшие годы наши ребята не раз становились лучшими в самых разных творческих конкурсах, выходили на сцену вместе со столичными звездами, выставляли свои картины в Третьяковской галерее. В прошлом году в Самарской области прошло несколько крупных оффлайн-мероприятий, благодаря которым несколько сотен школьников из Самары, Тольятти и других населенных пунктов губернии показали свои способности и сделали первые шаги к творческой профессии. Сейчас все мероприятия «Поколения М» проходят в онлайн-формате, но интерес к ним не спадает.

Адвокат по семейным делам: «За 2 месяца 7 мирных соглашений, 4 брачных договора и 1 помирившаяся пара!»

По всемирной паутине сейчас ходит много шуток про то, что после периода самоизоляции увеличится число разводов. Мол, тяжело почти два месяца сидеть взаперти всей семьей, но адвокат по семейному праву Ирина Акулина, напротив, отмечает, что такой режим напомнил людям о необходимости договариваться и решать конфликты мирно.

– Большую часть моей профессии занимают судебные заседания, связанные с разводами, разделом совместно нажитого имущества, алименты. В процессе своей деятельности я всегда стремилась к тому, чтобы люди могли договориться миром, решить вопросы до суда. Но, так как разводы случаются у людей, изначально находящихся в конфликтных отношениях, клиенты требовали именно суд, иски, прения и так далее. Но в период карантина с 18 марта по 12 мая суды не проводили заседания по таким категориям дел. Я объяснила моим клиентам, что в ближайшее время обратиться в суд будет затруднительно и, пока не кончится карантин, мы можем обсудить вопросы мирного исхода дела. И люди соглашались! Они шли на уступки и компромиссы, правда, мне приходилось быть на связи круглосуточно, обговаривая каждую деталь. Но зато, какой результат. Почти за два месяца семь мирных соглашений, четыре брачных договора, а одна пара и вовсе помирилась! – рассказывает адвокат. – Люди готовы решать вопросы, договариваться, идти друг другу навстречу, так как понимали, что только так они могут продвинуться вперед. Хотелось бы, чтобы такая положительная динамика продолжалась и дальше и чтобы как можно меньше семей обращались в суд, а решали бы вопросы посредством медиации. Во время карантина у меня появились дополнительные знания в области дипломатии и возможность их фактически применить.

Адвокат по семейному праву Ирина АкулинаФото: Личный архив героя публикации

Редактор СМИ: «У меня появилась отдушина, которая позволяет не транслировать негативные эмоции на коллектив»

Многим режим изоляции помог раскрыть свои увлечения. Так случилось и с редактором самарского филиала «Комсомольской правды». Айна Утибаева превратила сад во дворе своего дома в райский уголок с полезными травами и овощами.

– Мне всегда нравилось выращивать цветы. Это очень успокаивает, настраивает тебя на умиротворение. Когда ты видишь, что семечка, брошенная в землю, через два дня становится зеленым листочком, так радуешься. Из-за того, что сейчас мы работаем в удаленном режиме, я постоянно нахожусь дома, и все растения у меня под постоянным контролем. Работая за компьютером, я в окна вижу, как растет мой сад. Если вдруг прилетела сорока и начинает хозяйничать в моих грядках, сразу выхожу ее прогонять, – улыбается Айна.

Редактор признается, что чередование умственного и физического труда помогает найти новые решения:

– Поработала интеллектуально, отправляюсь в сад, а в это время что-то новое придумала. Пока я пересаживаю цветы, у меня рождаются полезные мысли. Теперь я специально откладываю какие-то крупные проекты, над чем нужно продумать, на вечерню работу, например, на полив.

Айна Утибаева полюбила свой садФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Айна осуществила давнюю мечту – подобрала цветы так, чтобы они радовали ее и окружающих все лето:

– Мне всегда хотелось, чтобы было много разных цветов. Сейчас настроения у всех упаднические, хочется позитива, поэтому я посадила растения, которые будут цвести все лето, и сразу купила цветущую рассаду, которая уже сейчас радует красками. Подобрать нужные растения помогли тематические паблики. А еще я посадила душистые травы: рукколу, салаты разного вида, петрушку, укроп, шпинат, розмарин. Причем полезные растения у меня не только на грядках, но и в коробках, горшках, чтобы было красиво. Получились настоящие композиции из полезных трав.

Появились на участке и огурцы. Теперь они будут украшать забор, а соседка, увидев активность Айны, отдала ей остатки помидорной рассады.

– Сад – это такое увлечение, которое помогает отвлечься от плохих мыслей. Плюс еще в том, что и у ребенка появились новые обязанности: поливать, полоть. Ему это тоже интересно, он мне помогает, – отмечает редактор. – Еще один плюс: это увлечение – моя отдушина, из-за постоянного напряжения раньше я была довольно нервной. Сад помогает справиться с эмоциями и не транслировать негатив на коллектив.

А как вас изменила самоизоляция? Пишите свои истории в комментариях.