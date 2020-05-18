Палатка для переодевания и труба жизни: как клиники СамГМУ готовятся к приему больных с коронавирусом

"Подарок" из 30-х годов

Еще сто коек в Самаре поступают в распоряжение минздрава - к лечению больных с коронавирусом приступают в инфекционном корпусе СамГМУ. Двухэтажное здание еще в 1935 году строили для инфекционных больных.

Инфекционный корпус был построен в 1935 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Тогда гораздо больше думали об инфекционных болезнях, тут много входов, выходов, блоков, поэтому нам было проще переоборудовать его под ковид, чем в тех больницах, которые строились не под инфекционные болезни, - признается главный врач Клиник СамГМУ Александр Сонис.

Готовить койки для коронавирусных больных в учреждении стали еще в начале мая. Тогда Роспотребнадзор потребовал, чтобы в регионе всегда было свободно больше 50% коек - только при таких условиях можно будет начинать снимать ограничения. Сначала в СамГМУ просто принимали пациентов с ОРВИ, а если негативный диагноз у них подтверждался, отправляли больных в другие специализированные госпитали. Теперь с лечением пациентов врачам придется столкнуться напрямую.

Пациентов ждут 3-4-местные палатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для того, чтобы начать лечение, пришлось потрудиться:

- Мы провели большую подготовительную техническую работу - по устройству шлюзов, приемных боксов, маркировке помещений, ограничении различных зон, - рассказывает Александр Сонис. – Завезли аппаратуру, установили газификатор, утилизатор отходов, даже проложили новую дорогу.

В таких костюмах медики будут дежурить по четыре часаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Многое делали буквально "с колес"

Принять пациентов с коронавирусом в инфекционном корпусе сейчас готовы 100 коек. 70 из них – с возможностью искусственной вентиляции легких, 11 – в реанимационном отделении. Палаты 3-4 местные, на стенах – новенькая разводка кислорода и мощная электропроводка – пришлось перекладывать ее, чтобы дать возможность медикам подключать все необходимые приборы.

В инфекционном корпусе есть своя аппаратура для диагностики – рентген-аппараты, в том числе переносной, палатный, кардиограф, два аппарата УЗИ. Нет только компьютерного томографа – но он имеется в соседнем корпусе, куда пациентов в ковидом при необходимости будут направлять в строго определенные часы, чтобы потоки не пересекались с другими пациентами. Собственной лаборатории в корпусе тоже нет, поэтому анализы будут передавать в основную лабораторию Клиник в специальных переносных боксах через окно.

Александр Сонис уверен - клиники справятся с наплывом коронавирусных больныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реанимация на 11 коек оборудована минимальным набором всего необходимого, но поставки оборудования продолжаются. Стены обработаны специальной краской, на стене каждой палаты обязательно висит рециркулятор, который обеззараживает воздух ультрафиолетом.

- Это огромная непривычная для нас работа, многие вещи мы буквально делали «с колес», так как такого опыта давно не было в нашей стране, - признается Александр Сонис.

Медики - добровольцы

Помогать коронавирусным больным уже готовы 80 медиков. Все они – добровольцы, подписавшие согласие на такую работу. Заведующая первым инфекционным отделением Анна Любушкина готова иметь дело с самыми тяжелыми коронавирусными больными.

Анна Любушкина много лет училась работать с инфекционными больнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас на этаже рядом блок интенсивной терапии, если что мы туда готовы оперативно пациентов переводить, - делится она. – Мы как инфекционисты в силу профессии всегда были готовы ко всему, учились ради этого! И сейчас без тени сомнения идем помогать людям для того, чтобы спасти и облегчить их жизнь. Это наш долг. Да, коронавирус - особо опасное инфекционное заболевание, потенциально риск заразиться есть всегда, несмотря на все меры защиты и предосторожности, которых немало. Но страха нет, мы все добровольно пошли работать с этой инфекцией. До этого наше отделение специализировалось на нейроинфекциях – менингитах, нейроэнцефалитах и т.д. Это тяжелые инфекции, но, конечно, не такие заразные.

Клиники СамГМУ готовы к приему коронавирусных больныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В красной зоне медики будут дежурить по четыре часа. Все это время – ни глотка воды, ни похода в туалет, ни вдоха без респиратора. В костюмах жарковато, но, как говорят медики, они быстро привыкли. Руководство Клиник СамГМУ даже закупило для сотрудников специальные чехлы на телефоны, с помощью которых они смогут разговаривать только по громкой связи – чтобы не было соблазна разгерметизироваться.

Тоненькая "трубка жизни" с кислородом ведет от газификатора к аппаратам ИВЛФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот эта тоненькая трубка – настоящий источник жизни для тяжелых пациентов. Отсюда в корпус будет поступать кислород. Газификатор вместимостью три тонны перенесли сюда от хирургического корпуса – там остался еще один, десятитонный. Жидкий кислород, проходя через систему охлаждения, будет поступать в аппараты ИВЛ и легкие пациентов.

Палатка - дополнительное место для переодевания у выходного шлюзаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта палатка установлена рядом с выходным шлюзом. Именно в этом месте будут покидать инфекционный корпус все, побывавшие в «красной зоне». Перед этим медикам предстоит снять защитный костюм и обязательно принять душ.

- Если поток выходящих в какой-то момент будет очень большим, они смогут переодеваться и принимать душ в этой палатке, - объяснил Александр Сонис.

К своей работе медики уже приступают. Как скоро больные с коронавирусом попадут именно сюда, неизвестно, но подтвердиться коронавирус может у каждого из тех, кто сейчас лежит в других отделениях с пневмонией и ОРВИ. Таких больных с каждым днем все больше - в регионе стали делать больше анализов, а значит, чаще выявлять инфекцию.

Напомним, что на данный момент в регионе 1503 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 322 человека, а скончались 10 человек.