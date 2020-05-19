2020-05-19T17:04:27+03:00
Общество

Жители Самары стали хуже платить за тепло

Пока «Т Плюс» не сокращает объемы перекладок сетей, но в будущем низкая платежная дисциплина может привести к проблемам
Евгения ВАСИНАМария ШЕСТЕРИКОВА
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А вы оплатили?А вы оплатили?Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Самаре завершился отопительный сезон, и энергетики приступили к подготовке теплосетей к осени. Что происходит сейчас, на все ли хватает денег, ответственно ли оплачивают квитанции жители, рассказали на ежегодной пресс-конференции в «Т Плюсе». Цифры озвучил генеральный директор компании Андрей Вагнер.

Заменят больше труб

Компания собирается потратить на ремонт и модернизацию тепловых сетей более 30 млрд рублей. Это больше, чем в прошлые годы. Масштабы работ можно оценить уже сегодня.

- Отнести Самару к регионам, где совсем нет повреждений на магистральных сетях, я не могу. Это сложный город по схеме теплоснабжения. Есть и вопрос по возрастному состоянию тепловых сетей. В каком-то смысле в прошлом году мы пожинали плоды проведенного чемпионата мира по футболу, когда нас ограничивали в ремонтах, но уже в том же 2019 году мы нарастили объемы, переложили порядка 44 км по Самаре. Зиму прошли спокойнее. Программа на 2020 год будет больше, - заявил Андрей Вагнер.

Компания «Т Плюс» начала ремонтные работы с замены труб на пересечении улиц Советской Армии и Стара-Загоры - это один из самых важных участков теплотрасс. Зимой он дает отопление 20 тысячам самарцев, летом обеспечивает горячей водой почти 200 тысяч человек. На время ремонтных работ водоснабжение осуществляли по резервной схеме, так что без горячей воды никто не остался. Трубы лежали фактически в земле, рабочим пришлось строить полноценный канал для труб. Работы идут в круглосуточном режиме. Участок планируют открыть до конца мая.

11 мая должна была начаться реконструкция теплотрассы на улице Рабочей. Работы на этом участке займут около трех недель. Сроки начала пришлось сдвинуть из-за того, что в охранной зоне теплотрасс стоят гаражи.

Подготовка к системе «альтернативной котельной»

Кроме масштабных ремонтных работ в нашем городе также продолжается работа по переходу на новую систему тарифов.

- Несмотря на то что постановление еще не подписано, мы уже выполняем все наши обязательства связанные с этим. Самара уже активно перекладывает трубы, и как итог этой работы, качество входа в зиму будет точно лучше, - заявил Андрей Вагнер. - Если постановление правительства будет подписано в первом полугодии, уже с середины 2020 года мы сможем решать вопросы, связанные с ценами в регионе.

Андрей Вагнер также отметил, что механизм «альтернативной котельной» позволяет вкладывать средства разным категориям инвесторов, и добавил, что уже в этом году объем инвестиций в ремонт теплосетей в Самаре вырос почти в два раза.

Ремонт идет не только на теплосетях, но и на генерирующих объектах. На работе предприятия пандемия не сказалась, но вот собираемость платежей упала заметно:

- В 2019 году собираемость по теплу составила 98,5%. В истории компании такого еще не было. Мы даже снизили дебиторскую задолженность в тепле за счет частичного списания. Рассчитывали, что этом году все будет тоже успешно, но уже в апреле поучили на 20% меньше платежей по теплу. В основном не платят управляющие компании и перепродавцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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