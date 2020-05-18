В автограде начались ремонтные работы на улицах города. Власти сообщили полный список дорог, которые отремонтируют в Тольятти в 2020 году. Ремонт производится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Прямо сейчас уже начался ремонт участка улицы Победа: от ул. Мира до бульвара 50 лет Октября. К работе над ней приступили раньше всего в год 75-летия Победы. На участке трассы уже выполняют фрезерование дорожного полотна, затем здесь также заменят бортовой камень, знаки и автобусные павильоны, а также нанесут разметку термопластичными материалами.

Как отмечают областные власти, всего в Тольятти в 2020 году собираются отремонтировать 14 участков дорог, их протяженность 15,4 км.

Ремонт пройдет на ряде улиц в Автозаводском районе. Это часть улицы Фрунзе, Автостроителей, Дзержинского, 70 лет Октября.

Также дорожные рабочие выйдут на участок улицы Чуковского в Центральном районе, улицы Самарской и Саратовской (от ул. Суворова до бульвара 50 лет Октября и от Победы до Новгородской соответственно).

Кроме того здесь проведут ремонтные работы по ул. Украинская, Победы и бульваре Ленина - между Ленинградской и Баныкина.

Ремонт начнется и в Комсомольском районе. Здесь приведут в порядок улицу Гидротехническую от Куйбышева до Шлюзовой. Покрытие станет лучше на Полевой на участке до ул. Вавилова, и на Механизаторов в районе улицы Лизой Чайкиной.

Капитальный ремонт ждет еще автомобильную дорогу по улице Ингельберга до переулка Ученический.

А строители продолжат работать на улице Офицерской - вскоре там должна появиться проезжая часть.