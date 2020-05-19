Дайте мне иммунитет, и я обниму мир: как я проходила анализ на антитела к коронавирусу в Самаре

В лабораториях города начали делать тесты на антитела к коронавирусу в Самаре. 18 мая о старте исследований объявили в медицинской компании «Инвитро»: несколько миллилитров крови, четыре рабочих дня и вы уже точно знаете, не переболели ли опасной инфекцией, даже не заметив. Журналист «КП-Самара» одной из первых в городе отправилась на тестирование, чтобы выяснить о себе всю правду.

А может, это был COVID?

Еще с середины марта нашу редакцию перевели на удаленную работу. С тех пор я и на улице-то показывалась пару раз в неделю, даже рабочих вылазок совершала минимальное количество. Но если ты постоянно, 24 часа в сутки, пишешь о коронавирусе и читаешь мнения о проблеме врачей, экспертов и диванных аналитиков, сходить с ума и искать у себя признаки заразы начинаешь неминуемо. А не сдавило ли мою грудь? А чего это я задыхаюсь, поднимаясь на третий этаж (спойлер – хватить сидеть за компьютером без перерыва)? А вот, помнится, в декабре у меня был ужасный насморк, кашель, и живот болел. Говорили, горло ромашкой полощи. А вдруг это был COVID-19?

В общем, жизнь параноика в мире, продвигающем идею коронавируса в каждый дом, тяжела и невыносима. Поэтому почти месяц назад я использовала первый же шанс сдать тест на коронавирус. Врачи заверили, что прямо сейчас я ничем не болею. Благодарный организм через пару дней выдал першение в горле и повышенную температуру. Я вновь загрустила, но симптомы опять же быстро прошли. Ну, вот и что это такое – болячки или самовнушение? А может быть, я все уже перенесла и зря паникую? Не зря же в минздраве говорят, что бессимптомно болеют больше 50% пациентов!

Заполняю несколько бумаг - и могу идти дальшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно же, услышав о том, что вскоре в медицинских офисах компании «Инвитро» начнут брать анализы на наличие тел к коронавирусу, я оживилась. Это же такой шанс – разом расставить все точки над и.

Всю ночь перед тем, как отправиться в лабораторию, я вертелась в кровати и не могла уснуть. Меня одолевали приятные картинки из будущего: вот мне говорят, что я уже переболела и мне ничего не страшно, вот я получаю возможность обнять любимых подружек, спокойно ходить на работу и в переносном смысле чихать на чихающую в трамваях публику.

Это о себе хотят знать все

Утро дня X начинается вполне буднично. Перед тестированием никаких ограничений – спокойно завтракаю, пью чай и отправляюсь в лабораторию. На входе первый тест – на температуру. Пистолет в лоб – результат хороший, на экране 36,5, мой пропуск в дивный мир анализов.

Ко лбу пистолет, чтобы проверить - нет ли температурыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Сегодня тестирование начали делать во всех лабораториях РФ, начиная с Дальнего Востока. Мы смогли проанализировать опыт коллег и подготовиться к сложностям. Запросов у нас было очень много от жителей региона, поэтому ждем много посетителей. Мы предусмотрели защиту и для пациентов, и для самого персонала – все наши сотрудники работают в защитных костюмах, очках и перчатках. Именно поэтому мы не брали анализы на коронавирус – для этого нужно было разделить потоки людей, чтобы потенциальные зараженные не пересекались с другими посетителями. Сейчас же в основном мы делаем ставку на выявление людей, которые уже переболели коронавирусом, возможно, бессимптомно, – рассказывает мне, пока я готовлюсь к анализам, заместитель генерального директора по медицинской деятельности компании «Инвитро» Александр Антимонов.

Он отмечает, что в «Инвитро» делают качественный анализ на антитела – то есть определяют в сыворотке крови их наличие или отсутствие. Если анализ покажет, что такие антитела есть, то в дальнейшем человек может узнать, сколько у него антител какого типа и годится ли его плазма для помощи другим больным. Как рассказывали в минздраве Самарской области, в регионе ведется работа для того, чтобы начать брать плазму у переболевших пациентов. И для этого нужно выявлять людей, уже перенесших болезнь и получивших иммунитет к вирусу.

Кровь на анализ берут из веныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сама процедура занимает минимум времени. После заполнения бумаг и оплаты – сам тест стоит 950 рублей, а забор крови еще 150 рублей, я прохожу в кабинет лаборанта. В маске я усаживаюсь в кресло, на руке жгут – легкий укол, и кровь в пробирке.

Кровь должна немного постоять при комнатной температуреФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь она немного постоит при комнатной температуре, затем пробирку поместят в центрифугу, чтобы отделилась сыворотка.

Затем пробирки помещают в центрифугуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Затем все пробирки поместят в специальную термосумку и отправят в Москву. Исследования проводят лишь несколько лабораторий в России, поэтому придется немного подождать результата. На сайте «Инвитро» срок готовности теста до 4-х рабочих дней, но сотрудники медицинского офиса сказали, что результат моего теста будет готов даже раньше. Что ж, придется еще немного потерпеть.

Александр Антимонов рассказал, как в компании защищают сотрудниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Антимонов, заместитель генерального директора по медицинской деятельности «ИНВИТРО-Самара»:

- Мы несем социальную миссию тем, что участвуем в диагностике, определяем качественно наличие антител в крови. Конечно, появление этой новой инфекции было неким вызовом и для медицинской системы. Вот эта тест-система на антитела была зарегистрирована только в 20-х числах апреля. Конечно, понадобилось время, чтобы получить эти тест-системы, обучить сотрудников лаборатории, разработать меры защиты. Я подчеркну, что сдавать такой тест могут только жители, которые не имеют признаков ОРВИ. Но ведь бессимптомных носителей отличить не получится. Именно поэтому мы защищаем весь персонал, они работают в специальных защитных костюмах, для нас это достаточно затратно, но на этом мы не экономим.