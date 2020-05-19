2020-05-19T16:06:11+03:00
Наука

Самарские ученые изобрели «вечный» очиститель, избавляющий от канцерогенов и углекислого газа

Новый фильтр более устойчив, чем аналоги, а еще этот материал можно использовать бесконечно, просто растворяя и кристаллизуя заново
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новые материалы способны поглощать канцерогены, а потом самовосстанавливаться. Фото: СамГТУНовые материалы способны поглощать канцерогены, а потом самовосстанавливаться. Фото: СамГТУ
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Самарские ученые изобрели «вечные» поглотители углекислого газа и канцерогенов, вызывающих онкологические заболевания. Такие «фильтры» используют в промышленности: они помогают очищать выбросы в воздух, чтобы не загрязнять окружающую среду. У многих известных фильтрующих материалов есть недостатки: дороговизна, низкая эффективность и продуктивность. В большинстве ранее разработанных вариаций фильтров молекулы-поглотители треугольные, и это снижает адсорбционную способность материала.

А вот исследователям из Самары удалось вместе с китайскими и итальянскими коллегами получить три ранее неизвестных материала. Синтезировали их в течение семи дней в закрытых сосудах. Первый и второй получили из смеси изопропилового и этилового спиртов, а третий из смеси этилового спирта и воды.

- Отличительной чертой нашего сорбента стала волнистая структура. Нам удалось стабилизировать сборку микроскопических частиц в условиях повышенных температур и давления. Также важным нововведением считаем то, что мы смогли повысить количество межмолекулярных взаимодействий и устойчивость материалов, - рассказывает руководитель проекта, к.х.н, заведующий лабораторией синтеза новых кристаллических материалов СамГТУ Евгений Александров.

Материалы имеют уникальное строение. Фото: СамГТУ

Материалы имеют уникальное строение. Фото: СамГТУ

Авторы открытия говорят, что такие по составу вещества синтезировали и раньше. Но самарским ученым удалось при нагревании получить более устойчивый фильтр.

Особенная фишка новых материалов, которые можно использовать в любых промышленных помещениях, то, что они восстанавливаются, как феникс из пепла, и их можно считать вечными. Поработавший фильтр можно растворить и кристаллизировать снова бесконечное число раз. Сорбент вновь получается абсолютно работоспособным.

Как объяснили ученые, на данный момент этот фильтр - лучший в мире по адсорбционным параметрам, он может поглотить большое количество паров бензола и способен регенерировать. В планах ученых - поиск еще более рационального материала, который будет еще более емким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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