"Пустили слух, что Казахстан открыт": тысячи граждан Узбекистана застряли среди поля на границе Самарской области

Окраина Большой Черниговки в Самарской области неожиданно превратилась в настоящий палаточный лагерь, какие обычно попадают в репортажи про чрезвычайные ситуации и беженцев.

Сотни граждан Узбекистана по привычке рванули домой через Самарскую область - в Казахстан и на родину. Но граница оказалось под замком. А трудовые мигранты ехали сюда со всех ближайших областей.

Всему виной слух о снятии ограничительного режима в Казахстане, который распространился среди трудовых мигрантов. В итоге десятки автомобилей, загруженных пожитками, застопорились на границе Оренбургской области - соседи отказались принимать тех, кто не от хорошей жизни решился вернуться на свою родину. Но и возвращаться им было некуда.

Многие граждане Узбекистана живут здесь по несколько днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромное зеленое поле простирается до горизонта. В ста метрах от дороги начинается “Пункт размещения иностранных граждан”. Официальную формулировку нам сообщает руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, который отвечает за палаточный лагерь и его жителей. Сейчас тут проживает 715 человек, готовятся к отправке 354, но меньше людей не становится - каждый день сюда едут новые беженцы, поверившие чьему-то сообщению и каждый день формируют новые группы, за которыми приезжают автобусы из Узбекистана. Только так можно пересечь границу.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов отвечает за палаточный лагерь и его жителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вчера отправили 550 человек, все проходят паспортный контроль, оформление документов, медицинское освидетельствование - докладывает Юрий Иванов.

- На коронавирус проверяете?

- На коронавирус мы не тестируем, но проверяем, чтобы не было повышенной температуры и других признаков ОРВИ. Мы действуем согласно распоряжению главного санитарного врача. Но у нас есть и изолятор, а вот столовая, - Юрий Иванов заводит нас в большую армейскую палатку и немного смущенно добавляет, - Но пока мы и здесь разместили людей!

Под размещение людей пришлось приспособить даже столовуюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нас с раскладушек смотрят дюжина человек. Некоторые, увидев камеру, прячут голову под одеяло.

Тем не менее, быт в лагере налажен, есть деревянные уличные туалеты, рядом с которыми установлены пластиковые кабинки, зона для умывания представлена деревянным “козлом” с умывальниками. Аскетично, конечно, но зато быстро организовано.

- Честно говоря, ситуация неожиданная, - говорит Юрий Иванов, - с 11 мая пошел слух о том, что в Казахстане смягчен режим пропуска на границе. К сожалению, это оказалось неправдой и тысячи людей оказались здесь. По распоряжению губернатора Самарской области был развернут данный пункт временного размещения иностранных граждан, обеспечено все необходимое. Своевременно подвозятся продукты, иностранные граждане обеспечены трехразовым питанием. Нам активно помогает национальная диаспора.

За несколько дней в пункте размещения иностранных граждан наладился свой бытФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идет мелкий дождь, на поле довольно холодно. Небольшие группы “граждан республики Узбекистан” сидят возле розеток и заряжают телефоны, большинство же лежат по палаткам.

Просим рассказать о ситуации руководителя регионального отделения всероссийского конгресса узбекистанцев по Самарской области Дильфузу Сабирову. Она по-восточному прячет волосы под капюшоном, лицо прикрыто медицинской маской, но руководит мужчинами громко и практически всех называя по именам.

Единственное развлечение - смартфонФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы проводим разъяснительную работу, чтобы оставшиеся граждане республики Узбекистан вот так, в слепую, не выезжали. Пусть соблюдают режим и спокойно живут. А как им тут, сами у них спросите.

Дильфуза Махмуталиевна подводит нас к двум женщинам. Одна прячет лицо, просит не показывать, таковы традиции. Она по-восточному горячо благодарит правительство Самарской области и губернатора, а потом уже описывает свой быт. Горячий чай, еда три раза в день.

“На завтрак “первое” и “второе” - добавляет вторая.

Жители палаточного лагеря уверяют, что получают трехразовое питание и всегда есть горячий чайФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы идем вдоль палаток. Большинство закрыты, на улице очень холодно. Из одной нас окликают и приглашают посмотреть быт.

8 раскладушек с матрасами, из-под шерстяных одеял в белоснежных пододеяльниках выглядывают мужчины, у каждого маска на лице. Комфортным такое проживание назвать сложно. Видно, что на всех еще надеты теплые вещи, хотя лица приветливые, а на вопрос “Ну как вы?” раздается здоровый смех - “Не жалуемся! Очень хорошо!”

Каждый день в Узбекистан автобусами отправляют сотни граждан, но прибывает не меньшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие вынуждены были уехать или хотя бы попытаться - работы нет, денег нет, хозяева квартиры не позволили остаться. Конечно, есть большой вопрос, где сейчас найти других квартирантов, но это личное дело каждого.

Люди везут с собой все вещиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов просит нас распространить информацию, что даже те автобусы, которые сейчас вывозят граждан Узбекистана - это разовая акция по договоренности между странами, чтобы тысячи людей не жили в палатках среди поля. Всем, кто приехал в палаточный городок и рассчитывает попасть в Узбекистан, придется оставить свои машины здесь.

Десятки машин придется оставить в России, а после открытия границ вернуться за нимиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вещи грузят в небольшой грузовичок, дождь усиливается. Юрий Иванов отдает распоряжение разместить ожидающих отправки под навесами, но “иностранные граждане” поначалу реагируют неохотно, словно опасаясь, что могут потерять место в очереди. Полицейский добродушно прикрикивает - “Нечего мокнуть, без вас не уедут!” и люди подхватывают сумки и идут за ним.

Полиция уводит из под дождя тех, кто ждет автобуса до УзбекистанаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дороге от Большой Черниговки встречаем несколько колонн автомобилей, по большей части с узбекскими номерами. Прицепы забиты тюками, коврами и детскими колясками. Экипажи ДПС останавливают их, проверяют документы. Видимо, объясняют, что граница закрыта. Некоторые машины разворачиваются, другие едут дальше. До “пункта размещения иностранных граждан”, где Юрию Иванову придется организовать еще несколько палаток.

Неизвестно откуда взявшаяся дворняга стала всеобщей любимицейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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