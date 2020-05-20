День Волги: как самарские нефтяники заботятся о великой русской реке

АО «Самаранефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть»), более 80 лет разрабатывает месторождения нашего края. При этом предприятие стремится не только сохранять уникальную природу региона, участвуя в мероприятиях, направленных на восстановление природных ресурсов, но и просвещать подрастающее поколение в области охраны окружающей среды.

Рациональное использование природных ресурсов и забота об экологии - приоритетные направления деятельности нефтяников. Сотрудники Самаранефтегаза традиционно принимают участие в различных экологических акциях: высаживают деревья в «Самарской Луке», убирают и вывозят мусор с особо охраняемых природных территорий регионального значения «Ботанический сад» и «Древостой дуба», выпускают мальков в Волгу.

Предприятие на протяжении нескольких лет сотрудничает с рыбопитомником в селе Винновка, где выращиваются сеголетки разных подвидов. Только в 2019 году нефтедобытчики в бассейн Саратовского водохранилища выпустили более 10 тысяч молодых стерлядей и 71 тысячу мальков толстолобика и сазана. Предприятие ведет эту работу более 10 лет, и за это время нефтяниками выпущено в Волгу свыше двух миллионов мальков. Акция проводится под строгим контролем представителей Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

- Искусственное воспроизводство водных биоресурсов ведется в целях сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции ценных промысловых рыб. Нефтяники, следуя политике социальной ответственности НК «Роснефть» и строгому соблюдению природоохранного законодательства, ежегодно участвуют в воспроизводстве речной фауны, - сообщил начальник управления охраны окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Максим Паис.

Стараясь привить бережное отношение к реке будущему поколению, Самаранефтегаз ежегодно организует передвижную выставку «Рыбное богатство Волги», созданную при помощи лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. Экспозицию составляют ценные, в том числе, краснокнижные, породы рыб Саратовского водохранилища. В прошлом году выставка побывала в школах Сергиевского, Нефтегорского, Кинель-Черкасского, Безенчукского, Похвистневского районов, а также в школе №41 г. Самары. Нефтяники уверены: чем больше знаний о природе родного края, тем больше причин ее беречь.