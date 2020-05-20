2020-05-20T11:36:42+03:00
Общество

«Все мы были детьми»: самарский полицейский спас мальчика, застрявшего в «плену» из грязи

Ребенок не мог передвигаться и плакал, но никто из прохожих не обращал на это никакого внимания [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Сергей Панков говорит, что просто выполнял свою работуСергей Панков говорит, что просто выполнял свою работуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники ДПС из города Похвистнево в Самарской области помогли ребенку, который оказался в тяжелой ситуации. Маленький мальчик буквально застрял в «грязевом плену». Без помощи полицейских выбраться ему было бы непросто.

— Инспекторы дорожно-патрульной службы не только следят за соблюдением ПДД, но и помогают людям. История с этим школьником приключилась еще 13 марта. Все произошло на улице Революционной, — рассказывают «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители спокойно ехали по маршруту своего патрулирования и увидели парнишку с рюкзаком, буксующего в жиже из земли. Он еле двигался и чуть ли не плакал. Ранец в какой-то момент просто упал в грязь. Никто из прохожих не обращал на это никакого внимания.

— Госавтоинспекторы остановили свой автомобиль рядом с ребенком. Лейтенант полиции Сергей Панков помог ему выбраться из западни, вытащил его школьный ранец из грязи, — продолжают полицейские.

Панков довел малыша до ближайшего тротуара и предложил проводить его домой. Тот сказал спасибо своему спасителю и ответил, что живет на соседней улице.

В Самаре полицейский спас мальчика, попавшего в плен из грязи.

Сергей себя героем не считает. По его мнению, случай с мальчуганом — совершенно рядовой.

— Я просто не мог проехать мимо в такой ситуации. Все мы были детьми, и всякое случалось. Не считаю, что сделал что-то выдающееся, — поделился он с корреспондентом «Комсомолки».

Коллеги похвалили лейтенанта. Благодарны инспекторам ДПС и родители ребенка. Сейчас Сергей Панков продолжает нести службу и обещает, что всегда готов помочь тем, кто столкнулся с трудностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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