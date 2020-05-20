Ураза Байрам в Самаре 2020: как и где будет праздноваться

Ураза Байрам в Самаре 2020 - первый из двух главных праздников года для мусульман нашей области. В этом году он празднуется с вечера 23 мая, когда завершается месяц Рамадан, по вечер 24 мая. Таким образом, основная дата приходится на 24 мая 2020 года, воскресенье.

В день праздника в мечетях города обычно многолюдно, мусульмане собираются здесь, чтобы совершить ид-намаз. После праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные визиты с подарками.

Но в 2020 году этот веселый праздник мусульманам Самарской области придется отмечать в новых условиях пандемии коронавируса. Из-за угрозы здоровью и жизни верующих мечети закрыты, массовые мероприятия и посещения религиозных мест запрещены. И Ураза Байрам в Самаре 2020 верующим придется отпраздновать дома в кругу семьи, родственников.

Региональное духовное управление мусульман и муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин призывает в дни празднования Ураза Байрам 2020 в Самаре соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях и отметить этот Ураза Байрам дома, чтобы не подвергать риску здоровье и жизни близких и друзей.

Конечно, такой великий для мусульман праздник не пройдет без торжественной молитвы во всех мечетях Самарской области и в главной Самарской соборной мечети. Но присутствовать на службе смогут только представители духовенства. При этом сам ид-намаз в честь праздника Ураза Байрам 2020 в Самаре будет проходить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Для мусульман нашей области организуют онлайн-трансляцию праздничной молитвы из Самарской соборной мечети, которую можно будет увидеть в интернете. Также 24 мая 2020 года на телевизионном канале Россия 1 с 9.00 до 10.00 будет проводиться прямая трансляция праздничной молитвы Ураза-байрам.

КСТАТИ

Духовное управление мусульман по Самарской области напоминает верующим, что в условиях пандемии вируса COVID-19:

- Коллективные и пятничные молитвы во всех мечетях и молельных домах нашей области отменены.

- Нельзя проводить маджлисы, никахи и имянаречения с участием более 50 человек.

- Приостановлены очные образовательные мероприятия в мечетях.

- Мусульман просят по возможности воздержаться от традиционного религиозного приветствия через рукопожатия и объятия.

- Проводить погребальные обряды (джаназы) можно с минимальным количеством людей.