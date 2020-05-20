2020-05-20T14:30:36+03:00
Общество

Ураза Байрам в Самаре 2020: как и где будет праздноваться

Рассказываем, как мусульмане нашего региона будут праздновать Ураза Байрам в Самаре в 2020 году в условиях пандемии коронавируса
Ольга РЕШЕТНИКОВА
Поделиться:
Ураза Байрам в Самаре 2020 будут праздновать в кругу семьи.Ураза Байрам в Самаре 2020 будут праздновать в кругу семьи.
Изменить размер текста:

Ураза Байрам в Самаре 2020 - первый из двух главных праздников года для мусульман нашей области. В этом году он празднуется с вечера 23 мая, когда завершается месяц Рамадан, по вечер 24 мая. Таким образом, основная дата приходится на 24 мая 2020 года, воскресенье.

В день праздника в мечетях города обычно многолюдно, мусульмане собираются здесь, чтобы совершить ид-намаз. После праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные визиты с подарками.

Но в 2020 году этот веселый праздник мусульманам Самарской области придется отмечать в новых условиях пандемии коронавируса. Из-за угрозы здоровью и жизни верующих мечети закрыты, массовые мероприятия и посещения религиозных мест запрещены. И Ураза Байрам в Самаре 2020 верующим придется отпраздновать дома в кругу семьи, родственников.

Региональное духовное управление мусульман и муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин призывает в дни празднования Ураза Байрам 2020 в Самаре соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях и отметить этот Ураза Байрам дома, чтобы не подвергать риску здоровье и жизни близких и друзей.

Конечно, такой великий для мусульман праздник не пройдет без торжественной молитвы во всех мечетях Самарской области и в главной Самарской соборной мечети. Но присутствовать на службе смогут только представители духовенства. При этом сам ид-намаз в честь праздника Ураза Байрам 2020 в Самаре будет проходить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Для мусульман нашей области организуют онлайн-трансляцию праздничной молитвы из Самарской соборной мечети, которую можно будет увидеть в интернете. Также 24 мая 2020 года на телевизионном канале Россия 1 с 9.00 до 10.00 будет проводиться прямая трансляция праздничной молитвы Ураза-байрам.

КСТАТИ

Духовное управление мусульман по Самарской области напоминает верующим, что в условиях пандемии вируса COVID-19:

- Коллективные и пятничные молитвы во всех мечетях и молельных домах нашей области отменены.

- Нельзя проводить маджлисы, никахи и имянаречения с участием более 50 человек.

- Приостановлены очные образовательные мероприятия в мечетях.

- Мусульман просят по возможности воздержаться от традиционного религиозного приветствия через рукопожатия и объятия.

- Проводить погребальные обряды (джаназы) можно с минимальным количеством людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
«Пять часов не снимали костюм»: фельдшер скорой помощи пожаловалась на очереди перед приемным отделением коронавирусного госпиталя в Самаре
Причиной столпотворения стала процедура компьютерной томографии. Однако в минздраве уверяют, что сейчас никаких очередей нет
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
Стало известно, когда откроют Жигелевский заповедник
Болеть пневмонией в Самарской области стали в четыре раза чаще
Директор ФК «Акрон»: «Планируем играть в Жигулевске на «Кристалле», «Торпедо» лучше капитально реконструировать»
В Самаре на проезжую часть свалился строительный кран
В Самаре на три недели перекроют улицу Ульяновскую
Оперштаб Самарской области рассказал о нарушителях самоизоляции
В Самаре нарушитель ПДД отобрал у полицейского iPhone 6 и разбил его
Мигрантов на границе Самарской области отправили домой
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
В Самаре 295 молодых ученых получили рекомендации опубликовать свои труды
В Самарской области сократилось число людей под наблюдением медиков по коронавирусу
Семье с ребенком-инвалидом из Тольятти, которая застряла в Подмосковье, лекарства привезли родители больных детей
Коллекторов Самарской области оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей
В Самаре произошла вспышка заболевания коронавирусом
Дмитрий Азаров: «Мы работаем фактически в режиме военного времени»
В Самарской области рецидивист ограбил детскую музыкальную школу
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 98 новых человек в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 1666 человек
Президент ГК «АКОМ»: «Производителям автокомпонентов необходим быстрый доступ к льготному финансированию»