2020-05-21T11:55:58+03:00
Общество

Движение на пересечении Советской Армии и Стара-Загоры откроют в конце мая

Компания «Т Плюс» и «Предприятие тепловых сетей» начали готовиться к отопительному сезону: город ждёт масштабный ремонт труб
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Ремонт труб на Молодогвардейской уже завершили. Там открывается автомобильное движение.Ремонт труб на Молодогвардейской уже завершили. Там открывается автомобильное движение.
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Самарские энергетики начали подготовку к очередному отопительному сезону. Ремонтные работы ведутся уже на пяти участках в зоне ответственности компании «Т Плюс» и АО «Предприятие тепловых сетей».

Один из крупнейших объектов - замена коммуникаций на пересечении улиц Советской Армии и Стара-Загора. Зимой этот участок сети обеспечивает теплом 20 тысяч самарцев. Летом по магистрали горячее водоснабжение получают до 200 тысяч человек. С целью минимизации неудобств на время ремонта, энергетики перевели потребителей на резервную схему подачи горячей воды.

–Участок достаточно важный, мы начали работать здесь в начале мая. Диаметр трубопровода 800 мм, глубина канала – порядка 6 метров. Все работы выполняем своими силами в круглосуточном режиме. Сейчас производится окончательный монтаж трубопроводов. Уже провели переключение самой трубы: потребители получают горячую воду по нормальной схеме, – прокомментировал исполнительный директор АО «ПТС»Максим Рябенко,

Для повышения долговечности на этом объекте построен полноценный железобетонный канал для теплотрассы. Объем работ большой, но энергетики укладываются в сроки, потому что работают в круглосуточном режиме. Для автомобильного транспорта участок планируют открыть до конца мая.

А вот на другом участке теплосети, по улице Рабочей, начало работ пришлось отложить – приступить к ремонту не дают незаконные гаражи. На замену теплосети в этом районе уйдет около трех недель.

– Не можем приступить к работе, потому что в данный момент стоят в охранной зоне наших сетей. В охранной зоне 6 штук, но в администрации – мы подали заявку, – они хотят убирать все гаражи, так как они все незаконны, – заявил начальник 1-го сетевого района АО «ПТС»Александр Шульгин.

Собственников гаражей уже ищут вместе с администрацией Самары. Если они так и не найдутся, гаражи будут убирать совместно с сотрудниками полиции.

Ремонт труб на Молодогвардейской уже завершили. Там открывается автомобильное движение. Следующие на очереди – теплотрассы на Ульяновской и на Физкультурной. В компании «Т Плюс» напоминают: сейчас особенно важно поддерживать платежную дисциплину. Масштабная перекладка теплосетей возможна только благодаря тому, что жители Самары вовремя платят за тепло.

Движение на пересечении Советской Армии и Стара-Загоры откроют в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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