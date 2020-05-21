Поиски пропавшего в сызранском лесу грибника закончились страшной трагедией

Самарские волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»поделились историей о розыске 63-летнего Владимира Артамонова. Поиски велись больше недели. Закончились они, к сожалению, трагедией.

— Утро 7 мая в Сызрани выдалось теплым и погожим. Владимир Васильевич опытный немолодой грибник, который который не боялся пройти и в чащу леса, никогда не сбиваясь с дороги. В тот день он вышел за грибами и щавелем близ станции «Новообразцовое», — рассказывают активисты «Лизы Алерт».

До этого, последнего похода в жизни, мужчина в 2020 году уже трижды выходил на подобные прогулки. Всегда возвращался — довольный и с «добычей». В этот раз все пошло по-другому. Ни 7 числа, ни 8-го он не вернулся домой. Родные пропавшего заволновались и 9 мая, в День Победы, позвонили в «Лизу Алерт» и полицию.

— Страна праздновала, когда для нескольких экипажей «Лизы Алерт» завершался поиск мужчины под Тольятти. Тут прозвучал новый зов Сызрани. Все отправились туда! — продолжают в ПСО.

С 9 по 11 мая опрашивали местных жителей, прочесывали местность. Пройдено было 291,17 километров пеших маршрутов. 40,49 километров преодолели беспилотники. Все усилия оказались напрасными. Следов Артамонова найти не удавалось.

16 мая руководитель отряда и сотрудники МВД пришли к выводу, что поисковые мероприятия необходимо повторить. 50 силовиков, 23 человека от «ЛА» — из Самары, Тольятти и Сызрани. Задач поставлено много, еще большую территорию нужно осмотреть. Штаб работал с 8 утра.

— Дроны закончили работать в пять часов вечера. Уже темнело, группы уходили на последние задачи. Именно в этот момент на пульт поступила информация, — говорят активисты.

Известия пришли страшные. «Найден, но мы не успели». Владимира Артамонова обнаружили мертвым.

В лесу в Сызрани нашли мертвым пропавшего пенсионера.

— Признаков насилия на теле не зафиксировано. Мужчина умер не криминальной смертью. Также известно, что при жизни он болел, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» правоохранители.

«Лиза Алерт» благодарит всех волонтеров, которые не оставляли поиски несколько дней, а также участников акции «поделись литром», проводимой вместе с АЗС «Олви». Они помогали добровольцам добраться до места поиска. Близким несчастного спасатели выражают соболезнования и напоминают, что если пропал ваш родственник — незамедлительно обращайтесь за помощью!