Экологический ликбез в Самаре: почему планета нуждается в профессиональной защите?

В мае Россия, как многие другие страны Европы, отмечает Международный день экологического образования, учрежденный в 1991 году. Хотя о возможности экологической катастрофы в мире заговорили в 1972-м, активные действия для ее предотвращения начались сравнительно недавно. Общественники (вспомните Грету Тунберг) призывают спасать планету, а профессиональные экологи именно этим и занимаются. Как они это делают, что нужно для повышения сознательности человечества, почему на эколога нужно учиться? Разбираемся вместе с экспертами.

Экология – это наука о взаимодействии живых организмов между собой и с их средой обитания. Никто не станет отрицать, что человек – тоже живой организм. К тому же ведущий хозяйственную деятельность, которая оказывает на окружающую среду самое непосредственное, не всегда положительное, влияние. Главная задача эколога – контролировать этот процесс, сделать так, чтобы результат взаимодействия со средой оказался наименее пагубным для самого человека, а также других обитателей.

Существуют определенные нормативы, регулирующие количество химических веществ, которые предприятия могут выбрасывать в атмосферу, водные ресурсы, почву. Задача экологов на производстве – контролировать этот процесс, не допускать превышения норм. Сегодня специалисты-экологи имеются на любом уважающем себя предприятии. И в будущем эта профессия будет становиться все более и более востребованной, так как экологические нормы ужесточаются, количество предприятий растет, а население городов хочет жить и растить детей в чистой и здоровой окружающей среде. Так каков он – дипломированный эколог?

Как десяток кроликов чуть не погубил Австралию

Редактор экологического портала «Живая вода» Григорий Мокеев:

– Не стоит думать, что каждый, кто любит природу, может считать себя экологом. Эколог – это серьезная специальность, на которую учатся долгие годы в институте. Чтобы спрогнозировать, как действие окажет влияние на окружающую среду, эколог должен блестяще знать не только биологию, но и химию, физику, математику. Он должен знать особенности поведения, размножения, питания различных организмов. Уметь строить и понимать сложные математические модели. Знать, как функционирует клетка, разбираться в биохимических процессах внутри ее, ведь только в этом случае он сможет установить, как повлияет на организм превышение содержания в среде определенного химического элемента.

Также экологи участвуют в раскрытии экологических преступлений – нужно иметь приличный багаж специфических знаний, чтобы разобраться, какое именно предприятие недобросовестно сливает производственные отходы в реку или утилизирует их в неположенном месте.

Ошибка эколога может стоить очень дорого, а одно неверное решение – разрушить целые экосистемы. Для того, чтобы понять, насколько значим труд эколога, можно вспомнить несколько примеров из истории, когда специалистов не послушали, а скорее всего – не спросили.

В середине XIX века в Австралию привезли десять кроликов. Спустя всего 10 лет их поголовье насчитывало миллионы особей. Не имея достаточно естественных врагов, кролики уничтожали сельское хозяйство и являлись причиной вымирания десятков видов животных. В настоящее время с поголовьем ушастых борются благодаря специальному вирусу, поражающему кроликов. А ведь любой эколог сказал бы, что без предварительных исследований строго запрещено добавлять в экосистему новые элементы. Похожая ситуация была и в Новой Зеландии, где из-за неимения хищников жило много нелетающих видов птиц. Когда человек завез кошку, это обернулось для птиц большой трагедией.

Масштабное строительство оросительных каналов в средней Азии привело к иссыханию целого моря. Теперь на месте Аральского моря лежит пустыня, а люди, ранее промышлявшие рыболовством, вынуждены были покинуть свои деревни.

Григорий Мокеев: экология — это серьезная наука.Фото: Архив "КП"

Эколог на заводе – двойная ответственность

Строгий учет и производственный контроль, ежедневные проверки, реализация природоохранных мероприятий – повседневная работа экологов АО «КНПЗ». Сегодня на заводе идет модернизация, и экологи участвуют во всех проектах – будь то изменение технологических регламентов или строительство новых объектов. Вся проектная документация имеет раздел «Охрана окружающей среды», в котором изложено влияние на экологию как процесса строительства, так и его результата. Экологическая служба представлена на заводе тремя подразделениями: отделом охраны окружающей среды, лабораторией экологического контроля и цехом очистных сооружений.

– Практически весь коллектив имеет экологическое образование (в основном полученное в СамГТУ), – говорит начальник отдела охраны окружающей среды АО «Куйбышевский НПЗ» Анна Булушева. – Но самое главное – это все неравнодушные люди, для них экология – не только специальность, но и призвание. Эколог – профессия перспективная, но каждый, выбирающий эту стезю, должен быть готов к высокой самоотдаче – в любое время дня и ночи отложить личные дела и бежать, выяснять, реагировать. И, конечно, необходимо постоянно повышать квалификацию – мы не общественники, а профессионалы, от работы которых зависит качество жизни жителей города. Экология – это наука, которую нужно постоянно изучать.

Анна Булушева: экологией на КНПЗ занимаются квалифицированные специалисты. Фото: АО "КНПЗ"

Чтобы легче дышалось

Ежегодно филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» реализует порядка 70-80 природоохранных мероприятий на своих электростанциях и тепловых сетях. Это позволяет энергетикам из года в год улучшать экологические показатели работы, снижая воздействие, оказываемое на атмосферный воздух, почву и бассейны рек региона.

Часть природоохранных мероприятий связана с модернизацией оборудования, часть – с повышением эффективности организации работы. Среди традиционных мер – ремонт котельного оборудования, ревизия и ремонт рыбозащитных сооружений, обработка воды, используемой для производства энергии, более эффективными реагентами, мониторинг состава воды, водных объектов, атмосферного воздуха и многое другое.

Среди крупнейших природоохранных проектов компании последних лет следует отметить участие сотрудников в восстановлении лесного массива Комсомольского района Тольятти. Высадка соснового бора проводится в рамках программы по благоустройству городских территорий в зоне ответственности энергокомпании. В прошлом году мероприятие было организовано дважды: в апреле и в октябре 2019 года энергетики высадили 37 тысяч сеянцев сосны на 8,6 гектарах леса. В целом за последние три года волонтеры-энергетики высадили 55,8 тысяч сеянцев сосны на 12,6 гектарах леса. В акции, ставшей для компании традиционной, в общей сложности приняло участие около 1500 сотрудников.

Кроме того, в 2019 году филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» оказал финансовую помощь для приобретения передвижной экологической лаборатории в Тольятти. Эксплуатация передвижной экологической лаборатории позволяет прогнозировать, в какое время суток и при каких климатических и метеорологических условиях те или иные так называемые загрязнители проявят себя в какой-либо точке города Тольятти. Такие данные необходимы для выработки рекомендаций и принятия мер по сокращению объема выбросов.

С этими экологическими проектами филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» в настоящее время принимает участие в региональном конкурсе «ЭкоЛидер». Ознакомиться с ним можно на сайте http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/ecoleader/.

За последние три года энергетики высадили более 55 тысяч сосен в тольяттинском лесу. Фото: "Т Плюс"

Минимализм как производственная задача

В ООО «Газпром трансгаз Самара» экологов официально именуют инженерами по охране окружающей среды. Основная задача таких специалистов на газотранспортном предприятии – следить за тем, чтобы воздействие производственной деятельности на окружающую среду было минимальным.

– Мы транспортируем природный газ метан, и при проведении ремонтных и профилактических работ некоторое его количество попадает в атмосферу. Чем меньше будет это количество, тем лучше, поэтому добиваемся максимальной выработки метана из участков газопроводов перед выводом их в ремонт, – рассказывает инженер по охране окружающей среды Сызранского филиала предприятия Елена Кондрахова.

Охрана окружающей среды – во многом дело техники в самом прямом смысле этого слова. В ООО «Газпром трансгаз Самара» ведется планомерное оснащение газоперекачивающих агрегатов малоэмиссионными камерами сгорания – их наличие существенно сокращает выброс в атмосферу оксидов азота, которые образуются во время работы ГПА.

Круг обязанностей эколога на газотранспортном предприятии широк. В него входит контроль за соблюдением действующего природоохранного законодательства, организация работы по производственному экологическому мониторингу и контролю, оценка потребления ресурсов и воздействия на окружающую среду, формирование и выполнение совместно с производственными службами программы природоохранных мероприятий, поиск возможностей повысить энергоэффективность, разумно сократить потребление ресурсов. Кроме того, экологи просвещают коллег по вопросам охраны окружающей среды и энергосбережения и заботятся о том, чтобы во время рабочего дня все сотрудники имели возможность пить чистую воду.

– Многие филиалы пользуются водой, которую берут из собственных скважин, – поясняет Елена Кондрахова. – И мы постоянно контролируем качество этой воды. Нам в Сызранском управлении особенно повезло. Мы пьем раменскую. Бывает, что те, кто к нам в командировку приезжают, потом домой бутылки с нашей водой увозят!

ООО «Газпром трансгаз Самара» и отдельно филиалы предприятия неоднократно становились призерами регионального конкурса «ЭкоЛидер». В частности, Сызранское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) стало обладателем награды в сфере охраны окружающей среды дважды: в 2013 и 2018 годах. На предприятии внедрены системы экологического и энергетического менеджмента в соответствии с международными стандартами серии ИСО 14000 и 50001.

Елена Кондрахова: газовики знают толк в бережном отношении к природе. Фото: ООО «Газпром трансгаз Самара»

«Электрощит» и его «бюро»

В нашей стране профессия эколога долгое время не была востребована, в то время как за рубежом принимали новые стандарты по охране окружающей среды. Однако в последнее десятилетие экология стала занимать устойчивое место в перечне перспективных направлений для получения образования. Расширение и ужесточение экологического законодательства с каждым днем увеличивает востребованность профессии эколога в промышленности.

Часто профессию эколога ассоциируют с природой, однако существует деление на два типа: есть экологи-биологи, а есть те, которые занимаются в первую очередь практическими вопросами. На предприятии АО «ГК Электрощит» – ТМ Самара» есть отдельное бюро по охране окружающей среды и его основная задача – следить за безопасностью на предприятии, вести работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду от производственных процессов, применяемых материалов.

Эколог – профессия достаточно многогранная. Представители данной профессии должны обладать способностями юристов, экономистов, менеджеров, химиков, биологов, физиков, а также уметь работать с компьютером и владеть иностранными языками. В качестве необходимых профессиональных навыков и знаний для эколога можно назвать: умение свободно разбираться в природоохранном законодательстве, стандартах и нормативах; умение грамотно и точно делать расчеты платы за экологические загрязнения, формировать бюджет на охрану окружающей среды на предприятии; знание физических, химических и биологических процессов, происходящих в окружающей среде; умение разбираться в технологических процессах на каждом этапе производства и их влиянии на окружающую среду; знание порядка проведения экологической экспертизы, методов экологического мониторинга; обладание навыками компьютерного моделирования; умение разбираться в зарубежном и отечественном опыте в сфере охраны окружающей среды; умение составлять необходимую отчетность и документацию по охране окружающей среды.

Рабочий день эколога на предприятии проходит в режиме многозадачности. Несмотря на то что много времени уходит на работу с документацией и составление отчетности, необходимо совершать обход территории и производственных подразделений с целью контроля соблюдения требований экологической безопасности на заводе.

Экологическая служба по графику проводит проверку эффективной работы газоочистных установок и локальных очистных сооружений.

Одной из основных целей предприятия является снижение количества отходов, поступающих на захоронение. Для этого проводится большая работа: замена используемых материалов на более современные и экологичные, передача отходов, которые можно использовать вторично.

На предприятии уверены: профессия эколога – это профессия будущего, потому что без специалистов в этой сфере у нашей планеты просто нет шансов на спасение.

Экологи предприятия «Электрощит» контролируют требования экологической безопасности. Фото: "Электрощит"

Экологичность – фактор конкурентоспособности «АКОМ»

Лидер по производству стартерных аккумуляторных батарей завод «АКОМ» ведет политику защиты окружающей среды с момента создания. Одной из важнейших целей компании является снижение негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение российского природоохранного законодательства, но также выполнение и соблюдение международного стандарта ISO 14001:2015. Данный стандарт подтверждает высокий уровень организации и управления природоохранной деятельностью предприятия, а также стремление к непрерывному улучшению.

Экологической обстановке на заводе и за его пределами «АКОМ» уделяет особое внимание. На предприятии установлены современные системы очистки воздуха от промышленных выбросов, способные отфильтровать до 99% примесей, а также эффективные фильтры мокрой очистки воздуха. Собственные локальные очистные сооружения нейтрализуют технологическую воду, а также служат для отвода механических примесей. Они работают по замкнутому циклу: очищенная вода вновь поступает на завод и используется для технологического оборудования и нужд производства. Сброс сточных вод полностью исключен. При этом система оборотной водоподготовки постоянно модернизируется. «АКОМ» имеет собственную современную аккредитованную производственную лабораторию, которая позволяет постоянно контролировать состояние воздушной среды.

К тому же основным материалом для производства аккумуляторов является свинец, который производится из вторичного сырья, поскольку 99% отработанных батарей утилизируются. Бывшие в употреблении аккумуляторы утилизируют на металлургическом заводе группы компаний. Замкнутый цикл производства обеспечивает не только снижение себестоимости, но и негативного влияния на экологию. Наблюдается сокращение объемов отходов, снижение затрат на утилизацию и захоронение. В этом также заключается экологическая ответственность. Кроме того, на предприятии ведут активную работу с персоналом по повышению экологической культуры. «АКОМ» регулярно принимает участие в общегородских субботниках, экологических мероприятиях. К примеру, силами руководства и сотрудников компании в 2016 году высажен гектар сосен на месте выгоревших участков тольяттинского леса. Почему для завода важна работа эколога? «АКОМ» не ограничивается тем, чтобы обеспечивать соответствие требованиям законодательства и нормативов. Экология является фактором конкурентоспособности предприятия. Поэтому задачи включают более широкий круг вопросов, таких как эффективность энергопотребления, улучшение экологических характеристик продукции, учет экологических критериев в принятии решений по выбору сырья, материалов и оборудования. Это большая ответственность, но мы можем гордиться тем, что наши аккумуляторы имеют качество международного уровня не только по техническим характеристикам, но и по своей экологичности, минимальному влиянию на окружающую среду.

Резюмируем: за прогресс мир расплачивается множеством угроз – глобальным потеплением, разрушением озонового слоя, космическим мусором, загрязнением мирового океана и даже грунтовых вод. Все это может привести к гибели миллионов людей, и только экологическая сознательность человечества, которую пытаются привить нам экологи, может предотвратить эти катастрофы.