«Воды будет достаточно, пляжи безопасны»: эксперты рассказали, каким будет лето на волжских берегах

Почему вода цветная?

В прошлом году уровень воды в Волге был так низок, что погибла рыба, пересохли притоки. Не повторится ли эта катастрофа этим летом? Директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС» Надежда Карпасова успокоила: Волга уже более 60 лет не просто река, а каскад водохранилищ. Емкость и зеркало водохранилища регулируют искусственно в интересах хозяйственной деятельности человека, поэтому говорить об обмелении некорректно.

- В этом году половодье началось раньше средних многолетних сроков на две недели. К началу половодья мы пришли с высокой отметкой - на 2,5 м выше средних значений, поэтому сейчас уровень воды держится чуть выше и с 19 мая начались увеличенные сбросы через Жигулевскую ГЭС, - отметила Надежда Карпасова.

Этому способствовали ранняя весна, обильное увлажнение почвы осенью и теплая зима.

Но появилась в этом году у реки новая особенность: вода вдруг приобрела цвет. Почему?

- В воде начались процессы, не свойственные сезону. Это произошло в том числе из-за теплой зимы и высокого уровня воды. Началось разложение накопившихся водорослей, вымывание гумусовых веществ из почвы. В итоге с верховьев пошла цветная вода, - пояснила Надежда Карпасова и добавила, что исправить ситуацию поможет половодье. Волжанам переживать из-за этого не стоит. По мнению экспертов и по результатам исследований, «цветная» вода не опасна для здоровья людей.

Купаться безопасно?

Качество волжской воды в последние десятилетия находится в пределах третьего класса «Загрязненные воды», а реки Самарской области и того хуже. Но наметилась положительная динамика. Особую опасность представляют далеко не стоки с предприятий, а неорганизованные источники выбросов, которые отследить и проконтролировать сложно. А вот предприятия контролируют и штрафуют.

- Наши сооружения – барьер между сточными водами города и Волгой, - отметила директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова. - Мы контролируем качество сточных вод, в том числе тех, что поступают от промышленных предприятий в централизованную систему города. К сожалению, 99% не соответствуют нормативам сброса. В этом вопросе мы тесно работаем с Росприроднадзором Самарской области. Каждое предприятие должно иметь функционирующие локальные очистные сооружения, сейчас 90% из них нуждаются в модернизации.

Сегодня большинство предприятий разрабатывает свои экологические программы, но эффект от них будет заметен не скоро.

- Если говорить о качестве воды, то важны не только химические показатели, но и микробиологические, и они не всегда соответствуют нормам. Главное для нас то, что за последние три года не было обнаружено возбудителей инфекционных заболеваний. Есть проблемы по водоподготовке из открытых водоемов. Большая часть таких объектов устарела. Но в целом у нас нет опасений, что качество воды в Самарской области может привести к каким-то заболеваниям, - заверила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора Ирина Матюнина.

Она отметила также, что сейчас активно готовят к открытию пляжи. Купальный сезон начнется, как только позволит эпидемиологическая обстановка и достаточно прогреется вода.

Вот только поведение людей на пляжах и стихийных местах отдыха у Волги по-прежнему тревожит экологов. Руководитель Самарского отделения Российского экологического общества Александр Половцев призвал всех активнее контролировать деятельность в границах водоохранной зоны и повышать экологическую культуру населения. Ведь ежегодно их организация вывозит с берегов реки тонны мусора.

Волга уже более 60 лет не просто река, а каскад водохранилищ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Будем ли с рыбой?

Когда-то Волга славилась осетровыми рыбами, сейчас об этом остались только легенды. Директор Института экологии волжского бассейна РАН Сергей Саксонов отметил, что это результат трансформации. Когда Волга превратилась в каскад водохранилищ, экосистема реки стала ближе к озерной.

- В итоге в Волге появилось около 10 новых видов рыб, не свойственных ей, например «бычки». А вот осетровые рыбы, хищные рыбы, которые любят проточную воду, наоборот, снижают свою численность. Наши рыборазводные заводы ежегодно выпускают в реку миллионы мальков той же стерляди. Но не все так просто. И качество воды, и режим проточности сильно влияют на рыбу. Прогнозировать развитие экосистемы невозможно. Волгу нужно любить такой, какая она есть, - заключил Сергей Саксонов.

НАДЕЖДА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

Ждем пять новых очистных сооружений

Не секрет, что ситуация в плане экологии в регионе напряженная, но работа по ее улучшению активно идет. Правительство РФ разработало и реализует проект «Экология», который призван решить проблемы комплексно. Самарская область реализует проект с 2018 года.

- В региональных частях проект включает в себя в том числе «Сохранение уникальных водных объектов». В рамках этого проекта очистят русло реки Сызранка. Региональный проект «Чистая вода» - это повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой. И региональный проект «Оздоровление Волги», - рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго.

Четыре организации Самарской области вошли в топ-200 предприятий, загрязняющих Волгу, по мнению Роспотребнадзора. Благодаря проекту «Оздоровление Волги» на них до 2024 модернизируют очистные сооружения. В итоге в три раза должна сократиться доля загрязненных сточных вод.

- Также мы много лет работаем над развитием водного хозяйства: расчищаем русла рек, ремонтируем гидротехнические сооружения, - добавил Максим Шаго.

Главный консультант управления коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Дмитрий Комаров добавил, что по проекту «Оздоровление Волги» начались строительство и реконструкция пяти очистных сооружений: в Сызрани, в Октябрьске, два в Жигулевске и в Самаре. В «РКС-Самара», а они как раз вошли в программу, отметили, что это первая такая масштабная модернизация за 45 лет.

Комментарий эксперта:

Андрей Якимович, заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот»

- Несмотря на сложные экономически условия предприятие продолжает реализовывать целый ряд проектов, целью которых является снижение воздействия на окружающую среду. Строительство очистных сооружений промышленно-ливневых стоков Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти – один из самых масштабных и стратегически важных проектов. Решение экологических проблем Волжского бассейна уже давно вышло на правительственный уровень, и наш проект вошел в федеральную программу «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология».

Андрей Якимович, заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности ПАО «КуйбышевАзот»

Особую актуальность его реализации придает тот факт, что в последние годы на правительственном уровне всерьез занялись решением экологических проблем Волжского бассейна.

На «КуйбышевАзоте» работы по строительству очистных сооружений ливневого стока были начаты еще в 2015 году. Его строительство ведется в два этапа.

На сегодняшний день проведены все основные работы по его первому этапу, который включает в себя организацию узла механической очистки, узла реагентной обработки стока и обезвоживания осадка сточных вод.

Именно здесь будут происходить механическая очистка ливневого стока от нефтепродуктов и взвешенных веществ. В текущем режиме проводятся гидравлические испытания всех систем: оборудования и трубопроводов, запорной арматуры. Ведется также монтаж систем управления. Пуск 1 этапа запланирован в 2020 году.

Инвестиции в проект составят более 1 млрд. руб. Причем финансирование осуществляется за счет собственных средств ПАО «КуйбышевАзот».

После окончания строительства и ввода в эксплуатацию, очистные сооружения смогут производить очистку ливневых стоков в два этапа. Сначала при помощи механического метода, когда предусматривается удаление нефтепродуктов и взвешенных веществ по принципу контактной коагуляции. Затем - биологическая очистка, которая исключит попадание в Волгу в том числе химических веществ, которые являются причиной активного цветения волжской воды в летний период.

Таким образом, Тольятти станет первым из городов Самарской области, где будут очищаться ливневые стоки с жилых массивов – части Центрального района, а также с территории Северного промышленного узла.