2020-05-22T17:23:32+03:00
Общество

«Не забирайте у нас медсестер!»: в Самаре родители онкобольных детей боятся, что малыши останутся без ухода

Родители маленьких пациентов направили открытое письмо властям, в котором просят не забирать медсестер из отделения
Ольга НОВИКОВА
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Число заболевших коронавирусом растетЧисло заболевших коронавирусом растетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре родители маленьких пациентов онкогематологического отделения Детской клинической больницы № 1 имени Н.Н. Ивановой беспокоятся, что из-за пандемии коронавируса их дети могут остаться без должного медицинского ухода. Тревогу родителей вызвал перевод медсестер из отделения – из-за пандемии медиков направляют на работу с больными COVID-19. Так, например, они говорят о том, что на этой неделе одну из медицинских сестер уже перевели на работу с ковидными больными в реанимацию ГБ № 5 Тольятти. Сейчас еще одного высококвалифицированного медработника планируют отправить в ГБ № 4 Самары.

Обеспокоенные самарцы направили открытое письмо в адрес федеральных и региональных властей.

- Просим, умоляем не оставлять наших больных онкологией детей без квалифицированного медицинского ухода! - пишут авторы письма. - Особенности лечения детей с онкологическими заболеваниями - это тяжелая полихимиотерапия, они требуют опыта, знаний и особого личного контакта с тяжелобольными детьми.

Ольга Девятого, мама маленького пациента отделения Артемия, сокрушается: дескать, и так медсестер в отделении не так много, а тут еще появилась информация, что их медсестру Яну Наумову переведут на фронт борьбы с пандемией.

- Наши детки получают гормоны, нервничают, плачут, успокоить их - нелегкая задача, а у Яны Владимировны это получается, - рассказала Ольга Девятова журналисту "КП-Самара". - У наших детей много нюансов, и работать с ними может только опытный человек, который хорошо эти особенности понимает. Просто так взять и заменить медсестру онкологического отделения на человека "с улицы" не получится. Мы все в отделении очень переживаем и просим, чтобы нам оставили наших медсестер.

Как рассказывают родители, сейчас многие федеральные центры, которые занимаются лечением детей с онкологией, закрыты или переполнены, поэтому химиотерапию проводят на местах. Поэтому из-за большого количества детей в отделении медсестры работают в три смены.

Напомним, в Самарской области растет численность больных коронавирусом, а на недавнем заседании оперштаба глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова предупредила: стоит готовиться к дальнейшему увеличению числа заболевших. Под коронавирусные госпитали уже перепрофилировано несколько больниц, среди которых главный корпус СОКБ им. Середавина, ГБ № 6 и ГБ № 4 Самары, ГБ № 4 и ГБ № 5 в Тольятти, детская инфекционная больница. С этой недели больных начали принимать инфекционный корпус Клиник СамГМУ – там организовано 100 коек, из них только за первый день было заполнено 25.

«КП-Самара» направила запрос в министерство здравоохранения Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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