Набрала шесть кило на самоизоляции, теперь носить нечего. Советы от стилиста — как скрыть лишнее

Я давно заподозрила, что мой размер уже не 46-ой. Но любимые платья, блузки так и просили: «Ты же можешь ходить на работу, выгуляй нас, весна пришла!»

Окей. Пытаюсь застегнуть молнию на платье-футляре. Дохлый номер. Спина почему-то стала больше, руки толще. Ткань натяулась - привет, живот! А это что торчит из рукавов? Откуда эти складки? Пробую рубашку с джинсами. Ага, штаны застегнула. Но если выдохну, пуговица выбьет кому-нибудь глаз, и дистанция в 1,5 метра не спасет. А рубашка? Она вообще не сходится на груди… Футболку надену! Э-э-э. А почему она такая короткая стала?

Перебрала весь гардероб. Выводы печальны – полный шкаф одежды, а надеть нечего. Худеть, конечно, начну. Но за два я точно на два размера не уменьшусь. Что носить в следующие два месяца, показала Катя Старлинг. Делюсь, дамы. Реально полезные советы.

Ходить по магазинам даже онлайн лучше со специалистомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Тонкая ткань не скроет «жирки»

Проблема 1: Полные руки

- Если плечи круглые, руки полные, нельзя допускать, чтобы рукава одежды плотно обтягивали проблемную зону! – предупреждает Катя. - Особенно, если это тонкая ткань, которая подчеркивает рельеф кожи. Короткие рукава блузок и футболок не должны «резать» по горизонтали самую широкую зону, а вот спущенная пройма и любая диагональ в этой области будут скрадывать объем.

Проблема 2: Выдающаяся грудь

- Подбирай V-образный вырез, одежду из однотонной ткани. Не обтягивайся. Если рубашка не сходится на груди, попробуй перешить пуговицы. Можно носить ее не застегивая, с топом внутри. Только вот этот номер не с каждой рубашкой пройдет. С многослойностью проще работать в casual-формате. То есть строгую офисную классическую рубашку так обыграть будет сложнее, чем какую-нибудь клетчатую фланелевую.

«Подошва «кроссовок» слишком тонкая. Футболка не по размеру. Джинсы срочно менять!»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблема 3: Объемная талия, круглый живот

- Здесь тот же принцип: вещи не должны обтягивать проблемную зону. Выбирай полуприлегающий и прямой силуэт топов и платьев. «Верхи» лучше носить навыпуск, либо заправлять с напуском или частями (например, только перед или часть топа). При сильно выраженном животе будут проблемы с посадкой брюк и юбок - здесь на помощь придут модели на резинках. Убирай любую горизонталь с проблемной зоны (например, пояса, ремни, принт).

Добавляй вертикальные линии. Например, удлиненный верхний слой - жакеты, жилетки и кардиганы из плотной ткани. Ну, если образ парадно-выходной, подбирай корректирующее белье.

Проблема 4: Широкие бедра

- Низы в таком случае должны быть темные, однотонные. Ткань брюк и юбок плотная, но не фактурная. Опять же – обтягивающие низы не для тебя. Если подбираешь жилет или кардиган, то они также должны быть полуприлегающих силуэтов, а длина их ни в коем случае не по самой широкой зоне бедер. Юбки и платья прямые, А-образные . Низы подбирай на резинке – так будет комфортнее.

«Не натягивай 46-ой на 50-ый»

Первый образ, подобранный Катей Старлинг, оказался очень удобнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта:

- Что из этого образа важно запомнить и применять в дальнейших покупках: полуприлегающий фасон футболки из плотного трикотажа скрывает рельеф живота и верха руки. Резинка в поясе брюк обеспечивает комфортную посадку на объемный живот, а однотонная вертикаль темных брюк, вкупе с ее продолжением в виде удлиненного жилета из плотной ткани, визуально вытягивают силуэт. Высокий устойчивый каблук также работает на вытяжение, а телесный оттенок обуви не создает дополнительного объема внизу.

Жилет оказался платьем с широким ремешком на талии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта:

- V-образный вырез продлевает шею и убирает визуальный объем с области груди. Плотная ткань, прилегание под грудью, обозначение талии поясом, правильная длина и мультифункциональность этого платья-жилета делают данную вещь супер-находкой для офисного гардероба.

И светлое что-то можно. Ведь скоро летоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта

- Светлый оттенок брюк в данном случае не добавляет объема нижней зоне за счет лаконичного кроя, плотной ткани, правильной длины брючин и вертикали, которая создается рубашкой более темного оттенка (можно поэкспериментировать с вариантами заправки топа в брюки: заправить можно один борт блузки, как в данном случае, либо полностью заправить переднюю часть топа, а «хвост» оставить и т.д. )

И с джинсами не обязательно прощаться. Главное не натягивать 46-ой размер на 50-ыйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта:

- Если дресс-код в офисе позволяет вам носить джинсы, то лучше это делать именно так. Для офиса выбирайте джинсы классических оттенков и классического кроя, на средней или высокой посадке, без лишних декоративных элементов.

Дамам плюс-сайз важно выбирать юбки правильной длиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта:

- Главное в сатиновой юбке - это неплотное прилегание (чтобы можно было заправить топ) и правильная длина, не утяжеляющая силуэт (чуть ниже самой широкой зоны икры).

А лучше всего лишние килограммы скроет платье-халат!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта:

- Самый главный плюс платья-халата - это возможность самостоятельной регулировки посадки на талии, что в условиях меняющегося веса - очень удобная функция. Единственный момент - талия в этом случае в принципе должна быть, хотя бы намек на нее.

А ЧТО НОСИТЬ ЛЕТОМ?

Подсказки для шоппинга от Кати Старлинг. Выбирайте такую одежду, чтобы выглядеть модно и свежо.

Высокая посадка брюк. Это не очень хорошая новость для тех, кто набрал карантинные килограммы. Но ситуацию исправляет все чаще встречающаяся резинка в талии таких брюк.

Длина миди. Для высоких - отлично, для невысоких - поход в ателье, куда деваться.

Объемные джинсы (slouchy, baggy). К сожалению, очень часто объемная вещь смотрится хорошо на необъемной фигуре. Дамам с формами можно, конечно, поэкспериментировать, но, скорее всего, они останутся поклонницами более классического кроя.

Широкие платья-парашюты. А вот эта вещь может смотреться очень стильно на любой комплекции, однако, тут нужна некоторая доля стилистической смелости и правильно подобранная модель.

Объемный рукав в топах: тренд не подойдет дамам с объемными плечами и большой грудью.

Тренды в обуви: объемная подошва/платформа необычной формы в кедах и кроссовках; босоножки и мюли без каблука на тонкой подошве.