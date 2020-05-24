Тайна одной картины: вез ли пароход «10 лет Комсомольской правды» людей из Куйбышева на Сталинградский фронт?

В архивах Самарского художественного музея хранится одна уникальная картина - «На Сталинградский фронт». Художник Михаил Иванович Сидоров написал ее в самом начале Великой Отечественной войны и представил почти сразу, 1942 году, представил на тематической выставке.

В центре сюжета пароход, который наполняется людьми пехотинцами и матросами, которые совсем скоро должны вступить в битву за Сталинград. Как оказалось, происходило все это на самом деле в том далеком 1942 году в Куйбышеве. Находясь в этом городе с начала 1940 года Сурков застал отправление с причала Куйбышевского порта парохода в Сталинград, видел тех матросов и солдат. Только вот что это был за пароход художник не указал. Известно было лишь, что летом 1942-года он подорвался на мине и затонул. Завесу тайны совсем недавно приподняли самарские кинематографисты.

«Маргелан» - так назвали этот пароход в 1913 году, когда он вышел с Коломенского завода.

Выдала корма

Еще в 2012 году у директора киностудии «Самарафильм» Олега Ракшина появилась идея снять фильм по книге известного журналиста и исследователя волжского судоходства Владимира Казарина «Волга в огне». Сценарий, подготовка, сбор информации и денег на краудфандинге, съемки — и вот спустя 8 лет, в юбилей Победы, 9 мая 2020 год, картина увидела свет.

- Во время Великой Отечественной войны на Волге погибло много судов — около 350 только за первые несколько месяцев. Река была заминирована. При этом она была единственной артерией, которая снабжала Сталинград. Вот они и шли, в том числе и из Куйбышева, - рассказывает Олег Ракшин. - В фильме о картине «На Сталинградский фронт» ничего нет, но эта история нас зацепила. Когда мы увидели эту картину, у нас, естественно, сразу возник вопрос: а как назывался изображённый на ней пароход?

Раз сюжет реальный, исследователи стали обращать внимание на детали. Первое, что привлекло внимание — два летчика на палубе.

- Поэтому первоначальная версия была про пароход «Чайковский». Он поорвался на мине 1 августа 1942 года и в числе погибших на нем были 22 пилота.

Однако другие детали с это версией не сходились. Олег Ракшин и его жена Галина начали внимательно изучать структуру и внешний вид «Чайковского» и других пароходов, которые затонули на Волге летом 42-го года.

- У «Чайковского» на корме было место для прохода, а на картине борт у кормы сплошной. И окна у судна квадратные нарисованы, - отмечает Галина.

Под эти характеристики подходил только один пароход - «10 лет Комсомольской правды».

История парохода «10 лет Комсомольской правды» началась еще до революции и под другим именем.

«Маргелан»

Во время Великой Отечественной войны пароход «10 лет Комсомольской правды» действительно был приписан к Средне-Волжскому пароходству и мог быть в Куйбышевском порту. Но история его началась еще до революции и под другим именем.

«Маргелан» - так назвали этот пароход в 1913 году, когда он вышел с Коломенского завода. Так упоминает о нем в своей книге «Пароход на Волге» Владимир Цыбин.

- В 1913 году Коломенский завод построил для ВОТС (пароходное общество "Восточное общество товарных складов") 6 товаро-пассажирских теплоходов мощностью по 600 индикаторных сил: "Маргелан" (С 1936 года - "10 лет Комсомольской правды", погиб в 1942 году в Сталинградской битве).

После революции «Маргелан» был передан «Волжскому государственному речному пароходству», а с 1934 приписан к Нижневолжскому речному пароходству НКВТ СССР и через пару лет переименован в «10 лет Комсомольской правды».

В другой книге «Волжско-Каспийский бассейн в 1942 - 1943 годах: обеспечение коренного перелома в войне» Подробно описываются технические характеристики судна.

- Водоизмещение 1100 т; грузоподъемность — 900 т; длина 85,0 м; ширина — 11 м; силовые установки мощностью 1200 э.л.с. ; скорость - 16 км в час.

После революции «Маргелан» был передан «Волжскому государственному речному пароходству», а с 1934 приписан к Нижневолжскому речному пароходству НКВТ СССР и через пару лет переименован в «10 лет Комсомольской правды». Ему оставалось совсем немного времени.

Версий много

Военная история парохода «10 лет Комсомольской правды» оказалась недолгой. В книгах написано, что теплоход стал «одной из первых жертв минной войны на Волге».

В большинстве источников сообщается, что он подорвался на мине 31 июля 1942 года в районе Бабаевского Яра у Ступинского переката. Хотя старая лоцманская карта, попавшая в руки Владимира Казарина, говорит о другом.

- На ней указано место и день гибели судна — 21 августа 1942 года около острова Воловий. Но я допускаю, что в нее могла попасть путаница. Тогда ведь не до этого было, сколько людей гибли, сколько кораблей тонули. Может «10 лет Комсомольской правды» действительно затонул 31 июля, но пока данные дошли, уже и 21 августа наступило. Так что все может быть, - рассказал Владимир Казарин.

С затопленного рефрижераторного теплохода «10 лет Комсомольской правды» было выгружено 38 тонн продовольствия и другого имущества, - указывается в книге Волжско-Каспийский бассейн в 1942 — 1943 годах...»

Судно принимало участие в сталинградской битве, работая в районе Камышина - Сталинграда - Владимировки на переправе пассажиров, военных и народнохозяйственных грузов.

С затопленного рефрижераторного теплохода «10 лет Комсомольской правды» было выгружено 38 тонн продовольствия и другого имущества, - указывается в книге Волжско-Каспийский бассейн в 1942 — 1943 годах...»

В ней же есть список погибших на пароходе членов экипажа.

- Матрос Е.Н. Абрамова, матрос А. Бочкарев, матрос А. Буракова, 3-й помощник капитана В.М. Валекжанина, матрос, И.В. Дрягин, матрос Б.М. Курылев, штурвальный П.А Курылев, масленщинк В.Я. Пантюхов, 2-ой помощник капитана Ф.А, Расторгуев, лоцман И.П. Рыжков, проводница Е.Т. Соболева, матрос М.И. Шорин.

В книге указано, что теплоход «10 лет «Комсомольской правде» подорвался на мине на Бабаевском перекате.

Обложка самой книги.

Два капитана

Сколько всего на судне тогда было человек не известно. Но точно ясно, что в числе погибших нет капитана. И его личность — еще одна несостыковка в фактах.

Авторы «Волжско-Каспийского бассейна...» пишут, что капитаном был некий А.В. Семиков. Однако в 2015 году на страницах издания «Волго-Невский проспект» появился материал Дмитрия Мелешкина о своем славном деде Дмитрии Петровиче Мелешкине, который якобы командовал товаро-пассажирским пароходом «10 лет Комсомольской правды», бывшим «Маргеланом».

- В 1942 году пароход был потоплен немецким бомбардировщиком. В семье уже не надеялись на чудо, но капитан Мелешкин выжил, выплыв из волжских вод, - пишет автор статьи.

И тут же появляется еще одно отличие — в этой версии судно потопила немецкая авиация, а не мина.

Владимир Казарин допускает такие несостыковки все той же путаницей времени и сложностью фиксирования фактов. Суть в итоге одна пароход — ушел на дно. Но вот как быть с капитанами?

Дмитрий Мелешкин с отличием окончил Кулибнское речное училище, сейчас подразделение «Волжского государственного университета». «Комсомольская правда» сейчас обратилась туда, потянула за эту ниточку. Возможно именно она поможет распутать клубок истории парохода «10 лет Комсомольской правды» и узнать, на него ли садятся солдаты с той картины.