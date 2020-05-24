Дмитрий Азаров - главному редактору «Комсомолки» : «Вы на БАМе начинали? Приезжайте к нам на стройку моста через Волгу!»

24 мая "Комсомольская правда" празднует свой 95-летний юбилей. Одно из старейших медиа страны рождалось как молодежное издание, затем стало газетой для всей семьи. А сегодня это и популярный сайт kp.ru, и радио, вещающее в Самаре на 98,2 FM. В разное время сотрудниками «Комсомольской правды» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, в ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов. Первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «КП». А свое первое интервью Владимир Путин дал «Комсомолке».

Неудивительно, что глава Самарской области в день юбилея издания тоже не смог пройти мимо. На радио КП-Самара в прямом эфире Дмитрий Азаров поздравил "Комсомолку" с юбилеем, ответил на вопросы журналистов и пообщался с главным редактором газеты, которую любят люди разных поколений.

Дмитрий Азаров:

- Уважаемый Владимир Николаевич, рад вас приветствовать! От всей души хочу поздравить с юбилеем издания, которое стало символом не одного поколения жителей нашей страны, с тем, что в этот славный юбилей именно вы возглавляете это издание. Человек, который начал свою карьеру собственным корреспондентом газеты “Комсомольская правда” и возглавляет сечас столь популярное, любимое, актуальное на протяжении десятилетий в нашей стране издание. Желаю вам крепкого здоровья! Сегодня мы больше переживаем за свое здоровье и здоровье близких. Хочу пожелать, чтобы все это дурное поветрие обошло стороной славный коллектив “Комсомольской правды”. Надеюсь, что следующий юбилей, а это будет столетие, “Комсомолка” встретит под вашим руководством!

Владимир Сунгоркин:

- Спасибо больше! Самарская область для нас особая, любимая . Мы, комсомольцы, в свое время участвовали в строительстве Волжского автозавода, это была всесоюзная ударная стройка, и в строительстве гидростанции на Волге. И когда сняли секретность, “Комсомолка” смогла писать о ваших работниках, создающих космический щит страны, и про ваших замечательных инженеров- конструкторов. Мы всегда с вами, Дмитрий Игоревич, всегда рады вам помогать в ваших делах и развитию Самарской области!

Дмитрий Азаров:

- Благодарю вас за это. Я горжусь личным знакомством, добрыми отношениями с вами. Тепло вспоминаю свой визит в федеральную редакцию “Комсомолки”… Владимир Николаевич, вы ведь начинали на БАМе, а на наших стройках приходилось бывать?

Владимир Сунгоркин:

- Да. Я молодым завотделом сопровождал Михаила Сергеевича Горбачева, когда он на ВАЗ приезжал. Он говорил: “Мы должны сделать ВАЗ законодателем автомобильной моды во всем мире!”. И народу так это нравилось! И ведь все сбылось! Прошло много лет, а я помню. Поездка была незабываема. Тогда такие задачи ставились, которые казались полной фантастикой в то время.

Дмитрий Азаров:

- Владимир Николаевич, я, пользуясь случаем, хочу вас пригласить на новую стройку - строительство моста через Волгу под Тольятти. В хорошую погоду оттуда можно рассмотреть вышку АвтоВАЗа. Это крупный проект, один из крупнейших примеров государственно-частного партнерства в стране, определяющий в проекте автодороги “Европа - Западный Китай”. Приезжайте. Летом можем и поработать, и, конечно, отдохнуть на волжских берегах. Где еще отдыхать, как не на Волге, этим летом.

Владимир Сунгоркин:

- Постараюсь, Дмитрий Игоревич.Мы, в свою очередь, с удовольствием ждем вас в Москве, в «КП», когда все это закончится!