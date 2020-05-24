Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020: прогноз на матч 28 тура Бундеслиги

Прогноз на игру 28 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020 – 2:3.

Не успел чемпионат Германии возобновиться, как болельщикам вот-вот подадут главное блюдо. 26 мая в рамках 28 тура на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде сойдутся два непримиримых врага – «Боруссия» и «Бавария». Две команды, которые бьются насмерть в играх друг с другом. Никто не сомневается, что резня (в футбольном смысле слова, конечно) будет и 26 мая в Дортмунде.

Это матч за первое место. Пусть и с небольшой натяжкой. Как-никак «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» на четыре очка и в случае поражения в этой игре сохранит возможность дотянуть до очередной серебряной салатницы. А вот если «шмели» потерпят поражение или сыграют вничью с «Баварией» на своем поле, то вряд ли могут рассчитывать на титул в этом сезоне.

После возобновления Бундеслиги обе команды одержали по две победы в двух матчах. «Боруссия» дома разнесла «Шальке» в рурском дерби 4:0 и уверенно обыграла на выезде «Вольфсбург» 2:0. «Бавария» же легко обыграла дебютанта Бундеслиги «Унион Берлин» 2:0 и разобрала франкфуртский «Айнтрахт» 5:2.

Интересен этот матч и противостоянием лидера гонки бомбардиров чемпионата Германии и одного из лучших (если не лучшего) центрального нападающего мира Роберта Левандовского и молодого вундеркинда Эрлинга Холанда. Первый продолжает показывать класс и стабильно кладет гол за голом (сейчас у поляка 27 мячей в чемпионате), второй – взорвал Бундеслигу своим появлением. Во всех турнирах за «Боруссию» норвежец забил 13 голов в 13 матчах.

В первом круге «Бавария» очень серьезно обидела «шмелей». Матч в Мюнхене завершился с неприличным счетом 4:0. Дома подопечные Люсьена Фавра точно захотят взять реванш. Однако «Боруссия» 26 мая будет лишена одного из своих козырей – «желтой стены», огромной армии болельщиков на стадионе. Все матчи Бундеслиги проходят при пустых трибунах.

Букмекеры отдают предпочтение в этой встрече «Баварии». Коэффициент на победу мюнхенцев – 1.8 – 2.0. В викторию хозяев верят меньше, коэффициент на «Боруссию» - 3.9 – 4.0. На ничью – 4.4 – 4.6.

Безусловно, это будет матч равных соперников. Однако, на мой взгляд, «Бавария» сейчас чуть сильнее. Этот минимальный перевес и склонит чашу весов на сторону команды Ханса-Дитера Флика. Скорее всего, матч получится очень результативным.