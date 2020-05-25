2020-05-25T15:03:18+03:00
Общество

ВолгаФест 2020 в Самаре: когда пройдет фестиваль набережных

Рассказываем, как изменилась дата и программа проведения фестиваля набережных ВолгаФест 2020 в Самаре
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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ВолгаФест 2020 в Самаре обязательно состоится. Но позже обычного срока.ВолгаФест 2020 в Самаре обязательно состоится. Но позже обычного срока.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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ВолгаФест 2020 в Самаре должен был стать главным городским событием летнего сезона, тем более что в этом году у фестиваля юбилей – 5 лет. Но пандемия коронавируса спутала планы, и проведение праздника на городской набережной в том формате, который задумали его организаторы, стало невозможным. Планировалось, что фестиваль будет длиться целую неделю и начнется 2 июня 2020 года, а на пляже у Волги построят городок для художников.

Девизом и темой фестиваля 2020 должно было стать «Движение навстречу». Но в условиях самоизоляции эта идея теряет смысл. Изоляция не позволяют приехать на ВолгаФест 2020 в Самару художникам из других городов и зарубежным участникам, многолюдные гулянья на набережной невозможны в условиях эпидемии.

- Мы приняли тяжелое решение перенести это большое юбилейное событие на июнь 2021 года. Я уверен, что мы с вами встретимся на набережной летом следующего года. И это будет большое незабываемое событие в течение недели, - рассказал директор ВолгаФеста Михаил Савченко. – Значит ли это, что ВолгаФеста в этом году не будет? Нет, он будет. Мы решили сделать его в конце лета в необычном формате. Он будет незабываемым и атмосферным.

Таким образом, юбилейный ВолгаФест пройдет в июне 2021 года. Но и в 2020 году без праздника горожане не останутся.

Самарцев приглашают на ВолгаФест 2020 29-30 августа, он будет закрывать сезон гуляний на набережной.

Подробная программа фестиваля станет известна позже. Сейчас ясно, что темой праздника на набережной будет «Короткие дистанции». Определяющей нового формата фестиваля станет уличное искусство, в котором художники и архитекторы представят утопическое видение жизни.

Вдоль всей набережной расположат арт-объекты, и у каждого можно будет остановиться, и с каждым подружиться, и каждый расскажет свою историю.

Организаторы праздника говорят, что для его проведения все уже готово, нужно только дождаться, когда отступит эпидемия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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