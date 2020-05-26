Стало зеленее: 2500 кленов и сосен посадили в регионе нефтяники

Экологическая и промышленная безопасность - приоритетные направления политики ПАО «ЛУКОЙЛ». Этой стратегии придерживается и дочернее предприятие компании - ООО «РИТЭК», представленное в регионе территориально-производственным предприятием «РИТЭК-Самара-Нафта».

Одна из важных составляющих большой экологической работы – озеленение. В этом году во всех регионах своей деятельности в весенне-летний период нефтяники высадят березы, туи, сосны, каштаны и другие растения – всего около 34 тысяч деревьев!

Молодые саженцы окрепнут и обеспечат зеленую защиту пространств возле пунктов сбора углеводородного сырья, цехов подготовки и перекачки нефти, насосных станций, резервуарных парков.

Свой вклад в эту работу внесло самарское подразделение. Закладка памятных аллей проведена в честь основателя инновационной компании, много лет возглавлявшего Советы директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК» Валерия Исааковича Грайфера. 2500 саженцев клена и сосны украсили территории ЦПСН «Просвет», ЦДНГ «Юг», ЦДНГ «Север».

Молодые саженцы окрепнут и долгие годы будут радовать жителей региона. Фото: «РИТЭК-Самара-Нафта»

Как обычно, нефтяники привели в порядок территорию возле своего офиса на улице Ленинской - от Красноармейской до Льва Толстого, а также около филиалов и подразделений компании, расположенных в Самарской области. Ежегодно в зеленых акциях задействованы сотни сотрудников РИТЭК. В этом году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции(COVID-19),число участников немного меньше. Работали энтузиасты в строгом соответствии с требованиями безопасности, соблюдая социальную дистанцию в полтора-два метра.Непростые условия на качество работы не повлияли: все запланированное выполнено в полном объеме.

Напомним, что в 2018 году между правительством региона и компанией ЛУКОЙЛ было заключено Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Это уже второе Соглашение между нефтяной компанией и правительством Самары (первое было заключено в 2013 году). За прошедшие пять лет компания вложила в развитие муниципальных образований более миллиарда рублей.

Кроме того, Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ и РИТЭК в Самарской области несколько лет подряд проводит конкурс социально-культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», грантовая поддержка которого помогла реализовать десятки добрых дел на территории губернии. Одна из трех основных номинаций традиционного конкурса посвящена экологии. Ежегодно поддерживаются десятки проектов по этому направлению. Благодаря помощи нефтяников в регионе благоустраиваются парки и скверы, оживают родники, вырастают леса, очищаются реки и озера. - Мы не только поддерживаем стремление жителей Самарской области сделать мир вокруг зеленее и чище, но и вносим немалый вклад в дело сохранения окружающей среды, - подчеркивает заместитель генерального директора - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ООО «РИТЭК» (входит в группу «ЛУКОЙЛ») Мухаметвалей Хуснутдинов. – Наши сотрудники с большим удовольствием принимают участие в субботниках и других экологических акциях, понимая, насколько это важно для нас, наших детей, будущих поколений.

Сотрудники РИТЭК вносят немалый вклад в дело сохранения окружающей среды. Фото: «РИТЭК-Самара-Нафта»

НАША СПРАВКА

Валерий Грайфер - лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы Народов, почетный гражданин Югры, профессор, автор более 200 научных разработок. В декабре 2015 года Владимир Путин в Кремле вручил почетному нефтянику орден Александра Невского. Валерий Грайфер с чистого листа создал Российскую инновационную топливно-энергетическую компанию. Он был твердо уверен, что инновации со временем смогут заменить инвестиции. Сегодня «РИТЭК» – дочернее предприятие «ЛУКОЙЛ» – свыше 20% от общего объема нефти добывает за счет применения новых технологий и собственных инновационных разработок.

В апреле 2020 года Валерий Грайфер в возрасте 90 лет ушел из жизни.