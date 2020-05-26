День защиты детей 2020 в Самаре: полная программа онлайн-мероприятий

День защиты детей 2020 в Самаре состоится, несмотря на ограничения из-за коронавирусной пандемии. Маленьких виновников торжества решили не оставлять без традиционных в этот день поздравлений и развлечений. Только 1 июня 2020 года праздничные мероприятия для детей пройдут не на площадях и в парках, а в уютной домашней обстановке. Так будет безопаснее для здоровья юных самарцев. На виртуальных площадках в Instagram, Vkontakte и Тик-ток для них и их родителей проведут интересные викторины, конкурсы, пригласят принять участие в акциях и челленджах.

КОНКУРСЫ И ЧЕЛЛЕНДЖИ

Челлендж #НаОднойВолне_63

Подросткам предлагают проверить на День защиты детей 2020 в Самаре, говорят ли они с родителями на одном языке? Понимают ли друг друга? Для этого с 1 по 5 июня юным блогерам предлагают записать на видео и выложить в социальные сети Instagram и Vkontakte короткий видеоролик-интервью с родными старшего поколения. Нужно попробовать задать им вопросы с использованием подросткового сленга (ненормативная лексика запрещена!). Взрослые должны угадать значения этих слов. Под постом нужно поставить хэштег #НаОднойВолне_63.

Рубрика #АМыНаСтиле_63

Наконец-то юным модникам удастся проявить себя! С 1 по 5 июня им предлагают записать на видео и выложить в соцсети в Instagram, Vkontakte, Тик-ток мастер-классы по созданию модных причесок и укладок. Свою фантазию можно ничем не ограничивать! Чтобы ваш креатив смогли оценить, под постом с записью обязательно оставьте хэштег #АМыНаСтиле_63.

Рубрика #АВамСлабо_63

Давайте на День защиты детей 2020 в Самаре создадим свою детскую книгу рекордов! Кто умеет дольше всех отбивать мяч, решать задачи на скорость, писать одновременно левой и правой рукой, делать шпагат или колесо, зажигательно танцевать и многое другое, записывайте свои таланты на видео и загружайте пост в соцсети с хэштегом #АВамСлабо_63, чтобы об этом узнал весь регион. Сделать это нужно с 1 по 5 июня.

Акция #СердцеРоссииГлазамиДетей_63

Эта акция для тех, кто любит родной край и знает, где его самые красивые интересные места. Организаторы предлагают поделиться своей любовью к малой родине. Для этого нужно нарисовать ваше самое любимое место нашего региона, написать небольшой рассказ о нем (как называется, где находится, что в нем замечательного), сфотографировать рисунок и выложить вместе с текстом в соцсети в хэштегом #СердцеРоссииГлазамиДетей_63.

Челлендж #ХимическийСмак_63

1 июня на канале Самарского регионального центра для одаренных детей в Youtube призеры Всероссийских олимпиад по химии Илья Архипов и Дмитрий Дмитриев проведут интеллектуально-развлекательное шоу #ХимическийСмак_63 и покажут безопасные опыты, которые каждый сможет повторить в домашних условиях. Для участия в челлендже нужно самим провести эти опыты дома, записать на видео и отправить в сети Instagram и Vkontakte с хэштегом #ХимическийСмак_63.

7 июня состоится подведение итогов всех челленджей и акций. Жюри будет определять победителей в каждом конкурсе по наибольшему количеству лайков. Финалистов ждут призы.

СПОРТ ОНЛАЙН

Дома на самоизоляции можно прокачивать не только мускулы, но и мозги. Юных самарцев приглашают принять участие в спортивных соревнованиях по шахматам, шашкам и компьютерному спорту онлайн. С условиями участия можно будет ознакомиться на сайте министерства спорта Самарской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Видеообращения #МыЕДИНЫ_63

Давайте поздравим друг друга с Днем защиты детей 2020 в Самаре в национальных костюмах и на родном языке. Ведь в нашей области проживают представители более 150 национальностей! Трансляция видеообращений с хештегом#МыЕДИНЫ_63 состоится 1 июня в социальных сетях министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

МУЛЬТФИЛЬМ В ПОДАРОК

Рубрика #ВГостяхуСказки

Дорогие родители, бабушки и дедушки, помните, какие мультики вы смотрели в детстве? Давайте познакомим с шедеврами советской мультипликации наше подрастающее поколение! Официальный канал Союзмультфильм предлагает посмотреть всей семьей добрые и поучительные мульт-истории. Их можно найти по ссылкам:

https://souzmult.ru/news?tag=48

https://vimeo.com/channels/soyuzmultquarantine

Афиша мероприятий ко Дню защиты детей 2020 в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями!