В Самаре истории Великой Отечественной Войны расскажут в "живых письмах"

С 25 мая на радио «Комсомольская правда — Самара» начинают выходить программы «Живые письма», посвященные героям Великой Отечественной Войны

«Живые письма» — это программа, в которой дети и внуки, родственники и знакомые рассказывают о своих героях, прошедших Великую Отечественную Войну. Эти истории собирали сотрудники первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз», но облекли в звук ведущие и звукорежиссеры радио «Комсомольская правда — Самара».

Каждая история — практически вся жизнь этих людей. Какими они были до войны, через что пришлось пройти. Разумеется, в программе звучат факты из наградных листов, но самое главное, что авторам программы удалось передать ту теплоту и те чувства, которые испытывают родственники героев. Чтобы избежать официальности и скованности в рассказах, журналисты «Комсомолки» записывали рассказы, приезжая в гости и за чашкой чая раскрывали самое главное — бесконечную любовь к своим ветеранам, которые именно для них были не орденоносными героями войны, а любящими бабушками и дедушками, родителями, братьями и сестрами.

Например, история Героя Советского Союза Бориса Падалко. В многочисленных публикациях об этом знаменитом летчике есть описание, кажется, каждого подвига, но только от Дианы Куля, внучки Бориса Михайловича, мы узнали о том, как пилот штурмовика Ил-2 выбрал Куйбышев своим городом, как встретил здесь свою любовь.

Председатель первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз» Валерий Шевалье очень точно отметил — "Эти люди ничем не отличались от других. О том, что все они были героями, мы зачастую узнаем только сегодня. Знаете, я вспоминаю свое детство, этих мужиков во дворе, которые играли в домино - простых людей. И потом, 9 мая, они надевали пиджаки и мы, пацаны, замирали от того, как сверкали их медали. Эти люди прошли войну и никогда об этом не говорили. Сейчас звучат слова "Да столько лет прошло, сколько можно вспоминать?" или еще хуже - "Да если бы немцы победили, то и жили бы как в Европе, ели бы сосиски немецкие". Так вот я скажу - не ел бы никто. Нас бы просто не было. 27 миллионов погибших - величайшая трагедия нашего народа и забыть об этом, значит предать всех тех, кто положил жизни ради того, чтобы мы появились на свет, чтобы наша страна существовала. Вот Волжский район, войны там не было, но до сих пор там проявляются отголоски того времени. Например, при прокладке газопровода был найден Ил-2 и останки летчика. Он перегонял самолет на фронт, но что-то случилось и он разбился. Его останки были переданы родственникам в Луганск и с почестями захоронены".

И героизм этих людей складывается не только из их подвигов на фронте — сама их жизнь до и после войны достойна отдельных рассказов. Ведь именно эти люди, пройдя через самые кровопролитные и жестокие годы борьбы с нацистской Германией, восстановили нашу страну и дали нам жизнь.

- Я задумался о том, чтобы увековечить память о героях, уже давно, - рассказывает Валерий Шевалье, - но особенно меня поразил один момент. На одном из возложении цветов 9 мая в селе Лопатино маленький мальчик прочел фамилию на памятнике. И удивился, что это же его фамилия. И ему объяснили, что это его прадед, который погиб на войне. Вы бы видели, с каким чувством гордости он нес цветы. И тогда я решил, что люди должны знать историю, чтобы были QR-коды. Чтобы можно навести смартфон и прочесть, услышать историю каждого бойца.

«Все они — наши отцы и матери. Ведь каждый из них отдал всё ради нашей жизни» — эти слова Валерия Шевалье точно отражают ту идею, которая лежит в основе проекта «Живые письма».

Каждый день, с 25 мая, в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 ФМ слушайте новые выпуски «Живых писем». Кроме того, каждая программа будет выложена на сайт samara.kp.ru и будет доступна для скачивания.