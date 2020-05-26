2020-05-25T13:39:18+03:00
Спорт

Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

Футбол, матч Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 28 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Боруссия» продолжает погоню за «Баварией», команды разделяют четыре очка.«Боруссия» продолжает погоню за «Баварией», команды разделяют четыре очка.Фото: REUTERS
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26 мая в Дортмунде пройдет матч двух лидеров Бундеслиги. Местная «Боруссия» примет заклятого врага – «Баварию». Эта игра будет матчем за первое место, но с небольшой натяжкой. Мюнхенцы опережают «шмелей» на четыре очка и у них есть право на ошибку, а вот поражение «Боруссии» с вероятностью 90% будет означать, что серебряную салатницу подопечным Люсьена Фавра в этом году не видать, а чемпионом Германии в тридцатый раз и в восьмой подряд станет «Бавария».

Статистика личных встреч Боруссия Дортмунд – Бавария

Между собой команды во всех турнирах встречались 122 раза. И статистика полностью на стороне мюнхенцев – 56 побед «Баварии» против 32 «Боруссии». Еще 34 встречи завершились вничью.

В последний раз эти команды встречались в ноябре прошлого года в рамках первого круга сезона Бундеслиги. И тогда «Бавария» не оставила камня на камне от обороны и самооценки «желто-черных»: мюнхенцы разгромили команду Люсьена Фавра 4:0.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры верят в победу «Баварии», причем не сомневается никто. А в то, что команды разойдутся миром, веры меньше, чем в викторию «Боруссии».

Составы команд на матч Боруссия Дортмунд – Бавария

Составы команд будут известны за час до старта поединка на стадионе «Сигнал Идуна Парк»

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020

В прямом эфире игру покажет телеканал Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Трансляция матча Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020

Трансляцию матча Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020 смотрите на Матч ТВ, а также на сайте kp.ru.

Боруссия Дортмунд Бавария 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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