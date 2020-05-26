2020-05-26T21:45:03+03:00
Спорт

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и почти похоронила интригу в чемпионате Германии

Представляем вашему вниманию обзор матча 28 тура чемпионата Германии по футболу Боруссия Дотмунд – Бавария, который прошел 26 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Отрыв «Баварии» от «Боруссии» вырос до семи очков. Фото: twitter.com/fcbayern.Отрыв «Баварии» от «Боруссии» вырос до семи очков. Фото: twitter.com/fcbayern.
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Интрига в чемпионате Германии умерла? «Бавария» в Дортмунде обыграла своего главного соперника «Боруссию» и упрочила свои позиции в турнирной таблице. Матч завершился со счетом 1:0. Однако эта игра вовсе не была спектаклем одного актера. Предлагаем вашему вниманию обзор встречи 28 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд – Бавария, которая прошелла 26 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Один мяч за 90 минут встречи двух лидеров Бундеслиги – вовсе не показатель того, что команды выдали скучный и по-немецки педантичный футбол. О нет, совсем наоборот. Зрители у телевизоров (а все смотрели матч именно так, в Бундеслиге сейчас играют при пустых трибунах) увидели зрелищный, открытый футбол в исполнении обеих команд.

Поначалу «Боруссия» была даже поактивнее. Она провернула несколько опасных атак в то время, пока «Бавария» словно привыкала к стадиону в Дортмунде. Молодой вундеркинд «шмелей» Эрлинг Холанд то и дело лез в штрафную мюнхенцев, но его пыл гасили или Мануэль Нойер, или, если голкипер убегал далеко от ворот, защитники «Баварии». Да и сам норвежский форвард был далеко не всегда идеален. Многие удары получались откровенно неуклюжими, а за любую заминку игроки «Баварии» тут же нападающего наказывали.

Гости атаковали чуть реже, зато опаснее. Пару раз «Бавария» могла открывать счет в матче, но спасал голкипер «Боруссии» Роман Бюрки. Но под конец тайма удача отвернулась от швейцарского стража ворот.

Йозуа Киммих получил мяч у границы штрафной площади «шмелей» и у всех было такое ощущение, что немецкий полузащитник не знает, что делать дальше. А он сотворил кое-что совершенно оригинальное. Метров с 18 он запустил мяч парашютом прямо за спину Бюрки. Вратарь «Боруссии» едва-едва не достал футбольный снаряд рукой. Эти миллиметры и оказались роковыми. 1:0 – под занавес первого тайма «Бавария» повела.

Победу мюнхенцам принес красивейший удар Йозуа Киммиха. Фото: twitter.com/fcbayern.

Победу мюнхенцам принес красивейший удар Йозуа Киммиха. Фото: twitter.com/fcbayern.

Во втором тайме обе команды прибавили. Гости хотели развить успех, а хозяева планировали отыграться. Правда, атаки «Баварии» снова выглядели острее. Если бы не тот же Роман Бюрки, желто-черным пришлось бы туго. Именно вратарь спасал свою команду, когда защитники начали волноваться под натиском «Баварии» и ошибались на ровном месте.

На 59 минуте равновесие в счете мог восстановить Эринг Холанд. Но мяч предательски попал защитника «Баварии» Боатенга и пролетел мимо ворот. Снаряд угодил Жерому в руку, но судья посчитал, что все в пределах правил.

В итоге норвежский вундеркинд так и не смог распечатать ворота «Баварии». На 70 минуте его заменили. А место центрального нападающего занял Торган Азар.

Молодой талант «Боруссии» Эрлинг Холанд выдал далеко не лучший свой матч. Фото: twitter.com/bvb

Молодой талант «Боруссии» Эрлинг Холанд выдал далеко не лучший свой матч. Фото: twitter.com/bvb

С уходом норвежца «шмели» не растеряли запал. Напротив, к концу матча они принялись штурмовать ворота «Баварии» с удвоенной силой. Махмуд Дауд развлекал себя дальними ударами прямо в руки Нойеру, Торган Азар один раз из офсайда промахнулся мимо ворот с пяти метров и сник, Геррейру попробовал пробить вратаря «Баварии» со штрафного. Но все без толку.

Зато «Бавария» усилиями Роберта Левандовского могла удвоить преимущество. Сначала поляк мощным ударом сотряс каркас ворот «Боруссии», а через некоторое время рухнул в штрафной площади «шмелей». Судья нарушение правил не увидел – к негодованию тренерского штаба мюнхенцев.

Матч скорее перетекал от одних ворот к другим и команды наиграли на ничью. Но футбольные боги решили, что победы больше достойны мюнхенцы. «Боруссия» так и не смогла распечатать ворота «Баварии», а матч так и закончился с минимальным перевесом в счете команды Ханса-Дитера Флика.

Эта виктория мюнхенцев почти убила интригу в чемпионате Германии. Отрыв от «Боруссии» вырос до семи очков и вряд ли такой гандикап «Бавария» сумеет растерять до конца чемпионата и упустит восьмое подряд и 30-ое в истории чемпионство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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