«Черные копатели» или благодетели? Полиция заинтересовалась вскрытием могильника промышленных отходов в Тольятти

Проблема на несколько лет

Жители Тольятти снова переживают за свою экологию. Опасения вызывает земля в районе бывшего завода «АвтоВАЗагрегат». Там осенью прошлого года появилась рабочая техника, которая извлекает из недр земли захороненный десятки лет назад металлический лом и другие отходы предприятия.

— Два года никаких «черных копателей» не было и вот опять появились! На землю вываливают весь этот металл, детали, которые загрязняют воздух. У нас воздух и так в городе не очень, а с такой свалкой мы боимся, что и вовсе возникнет экологическая катастрофа! — делится с «КП-Самара» местная жительница Татьяна Семенова (личные данные изменены).

По наблюдением горожан «черные копатели» появились на участке еще в 2009 году. Впрочем, раскопки проходили под видом рекультивации и недолго. Поднятый людьми шум позволил их остановить. К 2010 году территорию привели в порядок.

— Спустя несколько лет ситуация повторилась. В 2017 году там снова были горы металлолома, работающие экскаваторы и глубокие ямы. Администрация снова связала это с благоустройством, — продолжает Татьяна. — Порядок там навели только тогда, когда вмешалась полиция. Но, к сожалению, всего лишь на два года.

В МВД недовольные жители обратились и сейчас. В заявлении, поступившем в дежурную часть ОП № 23, что в Комсомольском районе, стоит вопрос по поводу законности раскопок в районе улицы Бориса Коваленко, 73. Именно там и покоятся захоронения с «АвтоВАЗагрегата».

Благоустраивайте, но зачем копать?

Как стало известно журналистам «Комсомолки», по указанному адресу отправили следственно-оперативную группу и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. В ходе осмотра силовики выяснили, что там проводятся работы по извлечению тяжелых отходов. На месте используют три КамАЗа, экскаватор, фронтальный погрузчик и специализированную установку «Грохот». Извлекаемые ресурсы, в том числе и металл, сортируют по видам и упаковывают в полипропиленовые контейнеры грузоподъемностью от 300 килограммов. Деятельность осуществляет одна из коммерческих фирм автограда.

— Полицейские выяснили, что коммерсанты, проводящие раскопки, действуют на основании полученного в администрации Тольятти разрешения на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства — лавок, урн, деревьев, газонов, — делятся с samara.kp.ru правоохранители. — Однако, согласно документации, сборка мусора должна осуществляться только на поверхности. Ведение земельных работ по извлечению захороненных там отходов не предусмотрено.

В мэрии стражам порядка подтвердили, что соответствующее распоряжение о благоустройстве территории они бизнесменам выдавали. За минувшие годы в карьере, где ведутся работы, образовалась свалка, которая не охранялась и не была огорожена. И в связи с тем, что она расположилась рядом с участком, где собираются строить дома для многодетных семей, территорию решили облагородить и нашли для этого подрядчика.

Между тем вопрос о том, почему и, главное, для чего коммерсанты извлекают металлические отходы, так и остается открытым. В связи с этим полицейские сейчас проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.