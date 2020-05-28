Льготная ипотека и кредит не выходя из дома: как самарцам решить финансовые вопросы

Первый шок от новой реальности, что называли коронакризисом, постепенно уходит. С наступлением тепла планы самарцев снова становятся масштабными и амбициозными. Здесь без грамотного финансового планирования не обойтись. Как управлять банковскими продуктами, будучи в самоизоляции, кому доступна ипотека под 2,7%, рассказал заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин. Самые важные ответы собрали для вас.

Как оформить ипотеку под 2,7%? Какие необходимы условия?

- Программа сельской ипотеки от 2,7% годовых стартовала в рамках федеральной программы. Банк является официальным участником государственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий», который предоставляет гражданам РФ возможность повысить уровень жилищного благосостояния, приобрести земельный участок под строительство, купить уже готовый дом, либо квартиру. Серьезных требований по возрасту, семейному положению и месту жительства для получения сельской ипотеки нет. Оформить льготный кредит может любой гражданин России, который планирует купить жилье в сельской местности. Для данной программы подходят: село, деревня, хутор, рабочий поселок, поселок городского типа, малые города с населением не более 30 тысяч человек. Действие льготной ипотеки распространяется почти на все населенные пункты Самарской области, которые расположены в сельской местности, будь то деревня, село, поселок или малый город. Жители региона смогут приобрести жилье в Безенчукском, Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Сызранском районах и многих других. С полным списком населенных пунктов можно ознакомиться в отделении Банка, либо в постановлении правительства Самарской области № 9 от 13.01.2020 года. Жители Самарской области смогут взять ипотеку на сумму до 3 млн рублей.

Директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин

Как оформить кредитную карту вашего банка онлайн?

- Оформить кредит клиенты смогут, заполнив заявку в интернет-банке или в мобильном приложении. Услуга доступна также клиентам, ранее подававшим заявку в офисе Банка и получившим положительное решение о выдаче кредита. После одобрения заявки денежные средства зачислят на счет в течение одного рабочего дня. Клиент сможет подтвердить свое согласие на оформление кредита, ознакомиться с пакетом документов по кредитной сделке и подтвердить заключение договора SMS-паролем дистанционно. Сумма кредита составляет от 30 тыс. рублей. Сроки — от 6 до 84 месяцев, а процентная ставка — от 8,5% годовых.

Собираемся ремонтировать дома в деревне. Планируем взять кредит. Что лучше: кредитная карта или потребительский кредит? Может, есть другие варианты?

- Лучше взять потребительский кредит на сумму сметы ремонта с запасом в 10%, а для подстраховки оформить кредитную карту, так как ремонт всегда непредсказуем и возникают непредвиденные траты. Например, карту «Хозяин» с льготным периодом 55 дней и кэшбэком.

Есть ли у вас программы рефинансирования кредитов других банков?

- Россельхозбанк готов рефинансировать любые кредиты. Заявку можно подать в офисах или онлайн в мобильном банке. Ставка от 8,9% годовых, рассчитать условия можно на нашем сайте.

Как получить кредит на строительство? Планируем строиться на Сорокиных Хуторах. У вас льготные кредиты на строительство домов только в сельской местности?

- На условиях «сельской ипотеки» можно только на сельских территориях. Полный их перечень в постановлении правительства Самарской области № 9 от 13.01.2020 года. Поселка Сорокины Хутора в нем нет, но есть множество других районов рядом с городом, например, Южный город.

Что кроме вкладов можете предложить для накопления денег?

- Есть предложения с более высокой доходностью по инвестиционным продуктам из нашей линейки продуктов. Например, паевые инвестиционные фонды.

Безопасно ли оформлять кредит онлайн?

- Все операции проводятся в персональном мобильном приложении или в интернет-банке, что на 100% безопасно. После одобрения заявки денежные средства будут зачислены на счет в течение одного рабочего дня. Клиент сможет подтвердить свое согласие на оформление кредита, ознакомиться с пакетом документов по кредитной сделке и подтвердить заключение договора SMS-паролем дистанционно.

Как быть, если для покупки квартиры не хватает относительно небольшой суммы. Лучше оформлять как ипотеку или взять потребительский кредит?

- Всегда выгоднее брать целевой кредит, то есть ипотеку, так как процентная ставка ниже. Клиент может сам выбирать удобные сроки выплат в отличие от потребительского кредита, который предоставляется максимум на 7 лет.

Скажите, предоставляет ли ваш банк автокредиты?

- На покупку автомобиля готовы предложить выгодные кредиты из линейки потребительских кредитов Россельхозбанка, что позволит приобрести любой понравившийся новый или подержанный автомобиль без оформления залога и самостоятельным принятием решения по полису КАСКО.

Какие у вас есть варианты ипотеки для молодых людей, живущих в городе?

- Для молодых горожан сегодня мы предлагаем два продукта: ипотека для молодой семьи (от 4.7% годовых) и на этой неделе снижаем ставку по ипотеке на новое жилье с господдержкой (от 5.9% годовых). С подробными условиями программ можно ознакомиться на нашем сайте.

Как снять деньги со вклада в Россельхозбанке, если я в другом регионе?

- Снятие вклада в другом регионе возможно через отделение РСХБ, а также можно с помощью мобильного банка перевести вклад на счет пластиковой карты и совершать расходные операции.