АО «Траснефть — Приволга» встречает лето во всеоружии

По прогнозам, лето в этом году будет знойным. В некоторых регионах ожидается засуха. Поэтому от того, как подготовились к жаркому сезону промышленные предприятия, зависит пожарная безопасность.

В зоне особого внимания

Пожарная безопасность – одно из главных условий обеспечения безаварийной работы объектов акционерного общества «Транснефть – Приволга». Магистральные нефтепроводы компании проходят по территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Татарстан. Для защиты объектов трубопроводного транспорта важно не только оснащение их системами пожаротушения, но и поддержание их в постоянной готовности. На предприятии для этого делают все необходимое.

– Мы обязаны свести к минимуму риск возникновения нештатных ситуаций. Для этого реализуется целый комплекс мер, – рассказывает начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть – Приволга» Виталий Зайцев. – По итогам подготовки оформлен паспорт готовности объектов предприятия к устойчивой работе в пожароопасный период. Нам важно обеспечить пожарную безопасность также и на прилегающих к производственным объектам территориях.

В жару достаточно маленькой искорки, чтобы вспыхнуло пламя. Поэтому в течение апреля и мая от сухих деревьев и кустарников были очищены охранные зоны 1202 объектов линейной части магистральных трубопроводов, 39 структурных подразделений перекачивающих станций и более 900 км участков трубопроводов и высоковольтных линий. Вокруг 1589 объектов обустроены минерализованные полосы – они в случае необходимости станут препятствием для распространения огня. Сухая трава – идеальный катализатор для пламени, поэтому ей не место на опасном производстве.

На предприятии создана 21 группа по тушению лесных пожаров. Во всеоружии и 88 пожарных автомобилей. Фото: АО «Транснефть – Приволга»

Опыт плюс новые технологии

Следующий этап – ревизия и проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, пожарных гидрантов, источников воды на перекачивающих станциях. Во всеоружии и 88 пожарных автомобилей, прошли испытания более 2,5 тысяч пожарных рукавов, пожарные сигнализации на объектах, средства молниезащиты.

На предприятии создана 21 группа по тушению лесных пожаров, обеспеченная необходимым снаряжением, боевой и специальной одеждой. Сотрудники прошли инструктаж и обучение. Мобильные формирования переведены в режим повышенной готовности.

- Последствия пожара предсказать сложно. Мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить ЧП. Выручают новые технологии, самое современное пожарное оборудование и большой опыт, накопленный пожарными компании, – отмечает Виталий Зайцев.

Специальные службы действительно способны справиться с пожаром любой сложности. А о возможной опасности предупредит умная техника: анализаторы-течеискатели, портативные газоанализаторы воздуха и автоматическая пожарная сигнализация.

Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в тесном взаимодействии с региональными властями и органами местного самоуправления. Специалисты АО «Транснефть – Приволга» также работают совместно с территориальными подразделениями ГУ МЧС России. Нефтепроводчики и спасатели ведут совместный мониторинг обстановки во время пожароопасного периода и в случае необходимости действуют слаженно и уверенно.

Стоит отметить, что 2020 год объявлен в системе «Транснефть» Годом промышленной безопасности и производственного контроля. Акцент на эту тему можно назвать условным, ведь компания ежегодно предпринимает все необходимые меры для недопущения нештатных ситуаций, способных повлиять на бесперебойное функционирование стратегических объектов топливно-энергетического комплекса.