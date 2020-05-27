Коронавирус в Самаре, последние новости на 27 мая 2020 года: выздоровевших больше, чем заболевших, ограничения могут ослабить

Собрали для вас всю информацию о том, как протекает пандемия коронавируса в Самаре – последние новости на 27 мая 2020 года (информация на утро).

Новые жертвы вируса

Число заболевших коронавирусом в Самарской области растет. За предыдущие сутки, 26 мая, было выявлено 87 новых пациентов с диагнозом COVID-19, а общее количество инфицированных жителей региона достигло 2205 человек. По числу заболевших традиционно лидируют крупные города – среди новых пациентов врачей в противочумных костюмах 34 жителя Тольятти, 33 самарцы, восемь человек из Сызрани и трое из Новокуйбышевска. Кроме того, по два человека заболело коронавирусом в Чапаевске, а также в Волжском и Ставропольском районах. Еще по одному инфицированному медики обнаружили в Сызранском, Приволжском и Безенчукском районах.

По-прежнему коронавирус в основном находят не среди контактных лиц (таких за минувшие сутки оказалось 14 человек), а среди больных ОРВИ и пневмонией – аж 73 случая. За сутки был сделан 3461 тест на COVID-19 (за все время пандемии - 137833 таких анализа). Под медицинским наблюдением остаются 384 человека.

Хорошая новость – число вылечившихся от коронавируса жителей региона за минувшие сутки достигло 92 человек – то есть их оказалось больше, чем заболевших. Всего за время пандемии от COVID-19 излечился уже 761 человек.

Плохая новость – от коварной инфекции погиб еще один человек. Им стал 84-летний житель региона, у него имелись сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, коронавирус забрал жизни уже 17 жителей региона.

Стало известно, сколько денег получают больницы за работу с коронавирусными больными. Лечение коронавирусной пневмонии обходится в 176 тысяч рублей - это в шесть раз больше, чем медучреждение получает за пациента с обычной пневмонией. Тестирование на COVID-19 стоит 1017 рублей. В общей сложности за три месяца пандемии финансирование коронавирусных коек выросло на 114 миллионов рублей, а само количество коек достигло показателя в 3205 штук.

Ситуация пока нестабильна

В Самаре продолжают действовать ограничительные меры – ежедневно проводятся рейды на транспорте и в общественных местах, в том числе в торговых центрах. Правоохранители уже обнаружили немало нарушителей – по данным на вчерашний вечер их было зафиксировано 60.

Власти обсуждают варианты снятия ограничений из-за коронавируса. С одной стороны, некоторые предпосылки к этому есть - главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова уже заявила, что темпы прироста заболеваемости замедлились. В то же время медики предупреждают: ситуация по-прежнему остается нестабильной, и пока не удалось достигнуть показателей, необходимых для снятия ограничений

- Коэффициент распространения инфекции повысился. Если на прошлой неделе он составлял 1, то сейчас равен 1,25, – отметила Светлана Архипова. – А свободный коечный фонд для лечения больных коронавирусом на данный момент составляет 43,3%. Этого недостаточно.

Губернатор Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции. Но в то же время поручил до конца недели разработать комплекс мер безопасности, которые позволили бы снять ограничения и вернуться к нормальной жизни.