Похудела на 40 кило, не сорвалась на самоизоляции: самарчанка показала, как заменить вредное полезным

- «Вау, папа, ты носишь маму на руках!» - дети прыгали вокруг нас, радовались. Это самый приятный бонус в истории моего преображения. Впервые муж меня поднял! - поделилась Ксения Миленькая в соцсетях. Ксении 38 лет, она мама двоих детей, старший из которых ребенок с аутизмом. Сейчас она уже открыто рассказывает, как пережила семейные проблемы, вернула в семью мужа, скинула 41 килограмм и научилась любить себя. А пандемия и самоизоляция только укрепили отношения и вес не вернулся, и тренировки продолжались, и дети учились дистанционно. Своим опытом Ксения охотно делится с читателями «Комсомолки».

«Терять по 8 кг опасно»

- Сейчас я спокойно могу рассказывать об этом, а полтора года назад, когда обострились проблемы в семье, я была в жуткой депрессии. Когда я у знала что у Вани аутизм, ушла с головой в его реабилитацию. Я столкнулась со множеством трудностей, в нашей стране для детей с таким диагнозом нет маршрутов, родителям все приходится пробивать головой, если есть силы. И вот я надела этакий плащ супергероя и ринулась в бой. Занялась общественными делами по теме диагноза ребенка, все время уходило на это. Мы многое смогли сделать: открыли первый в Самаре ресурсный класс для детей с аутизмом, участвовала в конференциях, общественных мероприятиях. Но на построение отношений с мужем времени не оставалось, а уж тем более на себя. Я тогда думала, как же я потрачу деньги на красивую одежду для себя, ведь сыновьям нужнее! Стрессы заедала, за внешним видом почти не следила. И все привело к тому, что в 36 лет я весила больше 115 килограммов, это при росте 164 см! Когда смотрю на фото тех лет, ужасаюсь. В семье начались разногласия, мы оказались на грани развода. И я очень рада и благодарю небеса, что тогда мне хватила мужества признать - пора менять себя, свое отношение к миру. К счастью, рядом оказался хороший психолог. Нам его предоставляют бесплатно в центре «Семья».

На одном из первых приемов я просто рыдала минут десять. А потом, когда стали разбираться, мне предложили расставить приоритеты кто важнее в семье. Я сказала, конечно, дети, потом муж, а потом я. Но нет. Со временем я пришла к другой иерархии сначала муж, потом дети, а я над всеми ними. Вот с этого начались изменения в моей жизни. Я впервые обратилась к себе самой, чего я хочу, что МНЕ важно. Я занялась своим здоровьем, пошла по врачам. Сделайте мне прививку, обследуйте меня! Врачи удивлялись. Но это было только начало.

Я стала постепенно менять привычки, захотела стать лучше, красивее. Начала худеть. Первые месяцы на стрессе я теряла по 8 килограммов. Радовалась, как быстро уходит вес. Но сейчас я бы себе по рукам надавала. Ведь это опасно. Так резко снижать потребление килокалорий это же «прощай, обменка». Опять же, самообразование, изучение блогов, книг, консультации со специалистами помогли мне выстроить правильный план похудения и изменения себя.

Ксения занимается спортом вместе с детьмиФото: Личный архив

«Не отказываюсь, а заменяю»

- Я всегда была полноватой, на каких только диетах не сидела! Однажды даже 14 килограмм скинула, но они быстро вернулись. Потому что я, как многие, ошибалась. Диета это что-то временное. А нужно навсегда менять образ жизни, привычки, режим питания. Сейчас много полезных сайтов, книг о правильном питании. Принцип замены очень прост. Меньше сахара, углеводов. Меняем это на белки, клетчатку, пьем больше воды. Я сладкоежка, но теперь съедаю не полностью плитку шоколада или батончик, а два-три кубика и только горького. Вместо сахара использую стевию. Хлеб без дрожжей, овощей больше, фруктов. Поменяла способ приготовления пищи меньше жарю, больше тушу, запекаю в духовке.

Важно понять, что быстро от килограммов не избавишься. Ты нажирала годами этот вес, нет волшебной таблетки, которая за месяц тебе все уберет. У нас у женщин вообще все зависит от разных факторов. Луна не так встала, воды в организме прибавилось. Или скачки гормонов каждый месяц. Поэтому я ориентируюсь не на весы, а на сантиметровую ленту. Насколько объем уменьшился.

Есть разные мнения про разгрузочные дни. Я против. Считаю это «волшебной таблеткой». «Посижу на кефире денек и похудею». Но в такие дни можно сорваться легко и пользы организму не будет. Зато я устраиваю себе «чит-милл» раз в месяц. Ем то, что хочу. Например, пирожное. Это такая награда за труд. Вот только со временем привычки все прочнее и уже гамбурбергов не хочется, а съеденную «запрещенку» изгоняю бегом или тренировкой. Первое время тяжело было. Я чтобы на ночь не наедаться, спать пораньше ложилась. Готовлю себе отдельно, но какие-то блюда у нас с мужем и детьми общие. Только мои порции меньше. Завела себе кухонные весы, табличку с 8 стаканами воды повесила перед глазами, чтоб не нарушать питьевой режим. Выпила-зачеркнула маркером. Многие блюда ПП семья оценила, полюбила. Например «овсяноблины» все едят с удовольствием. В них мы и мясо, и овощи, фрукты заворачиваем. И вместо хлеба едим.

В качестве мотивации могу посоветовать смотреть шоу про толстяков. Увидите, как люди страдают, и есть не захочется!

Одно из новых удовольствий - выбирать модную и красивую одеждуФото: Личный архив

«Самое сложное перестроить мозги»

- Без внутренней работы изменения внешние невозможны. Свои мысли, поведение менять очень сложно. До ухода мужа я психовала, могла накричать «Ты должен, ты обязан!». С помощью психолога я смогла перестроиться. Я не звонила, не требовала ничего, детям объясняла, что никто не потеряет любовь отца. И когда он увидел, что его никто не принуждает ни к чему, да еще и внешне я изменилась, все наладилось. Я научилась уважать себя и близких, отстаивать границы. Перестала играть в супергероя. Иногда включаю этот режим, но не в ущерб семье.

Много стала читать о семейной психологии,продолжаю ходить на приемы. До пандемиии мы даже с мужем ходили на консультацию. Это для мужчины большой шаг. Мы пришли обсуждать вопрос воспитания младшего сына, а пришли к прощению друг друга, к обсуждению того, что мы пережили. После этого мы два дня вообще не обсуждали эту тему, потому что все. Мы проговорили, простили, надо двигаться вперед. Главное. Стало легче. Во всех смыслах.

Я скинула 41 килограмм. У меня перестали болеть ноги, пропала изжога, я не болела ОРВИ за эти полтора года (тьфу-тьфу). Я стала покупать себе красивую модную одежду, интересоваться последними трендами, изучать блоги стилистов. Мой размер теперь не 58 а 46-48! Никогда у меня не было брюк 46-го размера, а теперь да! Я полюбила себя и обожаю теперь фотографироваться.

Своими победами над весом Ксения гордитсяФото: Личный архив

«Тело просит движухи»

- С первых дней моего преображения я решила, что пойду танцевать. Давно мечтала. Нашла хорошего тренера, группу. Бегать я тогда не любила. Ходила со скандинавскими палками. По три километра с шагомером, этого было достаточно. А вот когда ушел основной вес 25 килограммов прошлым летом, я поняла, что тело просит движухи. У меня сестра любит йогу, а я нет, мой темперамент требует скорости. И я побежала. Тренер по танцам посоветовала приложение для новичков. Одну минуту идешь, одну бежишь. И постепенно нагрузки увеличиваются. С этим приложением я и побежала. Да так, что остановиться не могу. Сейчас я поняла, что бег это мой дзен. Я бегу и все мысли по полочкам раскладываются, меня это успокаивает.

Сейчас ежедневная дистанция три километра. Прохожу ее легко, боли в суставах и мышцах уже нет. Думаю, пора увеличивать дистанцию.

«Тренировалась дома»

- На карантине я не скинула вес. Но важнее то, что я не прибавила ни грамма, даже минус один килограмм на весах. А ведь мы оказались запертыми в квартире, нагрузка снизилась. В школу и сад детей не вести, в спортзал нельзя, бегать тоже опасно. Что я делала: пыталась заменить привычную нагрузку упражнениями в домашних условиях и сохранила пищевые привычки. Никаких тренировок по интернету у нас не было, модные вебинары я тоже не смотрела. Когда? У меня два школьника дома, один из них особенный занятия даже в ресурсном классе были дистанционные. А младший первоклассник. Тренировки дома устраивала два-три раза в неделю. Чаще в выходные, когда уроков не было, и муж дома был (он строитель, работа не прекращалась). Нашла приложения «Фитнес для женщин», простые упражнения, приседания, чтоб только мышцы не забились. А сейчас вот разрешили заниматься спортом на улице, и я снова бегаю. Кайф!

Некоторые блюда правильного питания одобрила вся семья

В самоизоляции все оказались в шкуре людей с аутизмом - запертые в четырех стенах, ограниченные в общении. Надеюсь, это повлияет на отношение к таким людям, как мой старший сын.

Буду ли я худеть дальше? Конечно. Сейчас у меня «плато». Вес не снижается. Но моя цель скинуть еще семь килограммов, а потом поддерживать себя в этой форме.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

«После карантина не делайте резких движений!»

Алексей Ковальков, врач-диетолог, д.м.н:

Нельзя никогда ограничивать себя сразу. Резких движений не стоит делать. Если вы себя ограничиваете, начинаете переживать по этому поводу, у вас выделяется гормон стресса кортизол, который способствует тому, что жир начинает откладываться еще больше. Соответственно, нужно все делать плавно и постепенно.

Вас фактически на два месяца посадили в тюрьму. Что первым делом делают люди, когда выходят из тюрьмы? Идут к врачу, чтобы узнать, все ли в порядке со здоровьем. А тут эта тюрьма была рядом с холодильником, да ещё и гречкой все закупились.

Нужен системный подход. Никакие наборы для похудения не помогут. Вы же не пользуетесь ими при том же аппендиците. На самом деле не важно, похудеет ли человек. Важно поддержать этот вес. А наборы — это просто выкачивание денег. Вы едите наборы, потом возвращаетесь к своему привычному рациону и набираете вес. Значит, всегда эти наборы что ли придётся есть?

«Не корите себя за каждый съеденный пирожок»

Светлана Цилимбаева, психолог Комплексного центра социального обслуживания населения Самары.

- Серьезные запреты вредны. Если вы привыкли на самоизоляции много есть, то резко перестать возможно для вас будет стрессом. Не садитесь на жесткую диету. Не страдайте. Лучше хорошо высыпайтесь, не менее 8 часов, больше гуляйте на свежем воздухе. Важен метод рациональных убеждений. Задайте себе вопрос: «Каким (какой) я хочу быть? На что я готов(а) ради этого?»

Стабилизируйте свое состояние с помощью арт-терапии, танцев или спорта (по типу темперамента либо активного, либо спокойного, как, например, йога, пилатес). Какой метод будет эффективнее - решать вам. Если вы ругаете себя за каждый съеденный пирожок – это следствие проблемы. Найти причину, поможет специалист, психолог. Что вы заедаете? Какую проблему? Помните, что не бывает безвыходной ситуации, бывают люди, которые опускают руки. А обращаться за помощью психолога не страшно и не стыдно. Главное - ваше желание!

Фото Ксении предоставлено сайтом Правмир.