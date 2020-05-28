Стоит ли самарцам покупать дом в кризис?

Мечтаете о доме или уже находитесь на стадии приобретении своего коттеджа? К сожалению, сейчас нестабильные времена в экономике, и многие сферы бизнеса ощущают на себе последствия «короны». Все это сказывается и на всеобщем моральном и материальном состоянии. Многие в этот период находятся в «подвешенном» состоянии: а стоит ли покупать недвижимость сейчас? Может быть, подождать, пока все успокоится? Как не прогадать с ценой? Стоит ли связываться с ипотекой сейчас?

Как выбрать дом мечты и не разориться?

Эксперты отмечают, что на рынке загородной недвижимости прослеживается рост сегмента жилья класса «комфорт». И все больше семей предпочитает загородное жилье в рамках коттеджных поселков с профессиональными управляющими компаниями. Все потому, что загородный дом перестал быть дачей, на которой все необходимо делать своими руками. Дом – это место отдыха, восстановления сил и вдохновения. Теперь за город приезжают отдыхать, и все больше ценится то, что большую часть бытовых задач решает обслуживающая компания.

Изучите предложения

На что обратить внимание при выборе дома? Во-первых, следует тщательно сравнить предложения на рынке загородной недвижимости, внимательно изучить продукт. Важно посмотреть вживую и сравнить с другими:

- по качеству строительства,

- по расположению,

- по инфраструктуре,

- по наличию коммуникаций.

Например, для тех, кто планирует покупку дома в ЭКО ПАРКЕ, устраивают экскурсии на площадку поселка, чтобы оценить все эти параметры не со слов менеджера, а вживую. Оценить расстояние, увидеть, что происходит на стройплощадке, наличие инженерных сетей и ощутить атмосферу вокруг.

Ограничительные меры внесли свои коррективы, теперь возможны не только живые визиты, но и онлайн-экскурсии с подробной консультацией.

Оцените вживую

Перед покупкой дома в коттеджном комплексе обязательно прогуляйтесь по уже заселенным поселкам выбранной строительной компании. Страшно отдавать деньги застройщику, который просто нарисовал красивые картинки и обещает счастливую жизнь за городом. Для создания комфортной жизни за городом нужен опыт, который есть далеко не у каждой строительной компании.

ЭКО ПАРК разработал 3D-туры, которые наглядно покажут уже реализованные поселки даже тем, кто находится в режиме строгой самоизоляции. Отправиться на виртуальную прогулку можно по коттеджному поселку ЯР ПАРК, посмотреть на него с высоты птичьего полета, пройтись по улице и даже заглянуть в выставочный дом.

Стройка под контролем

Проверьте, есть ли на сайте застройщика онлайн-трансляция с места застройки. Это позволит вам в удобное время наблюдать, какими темпами идет строительство домов и что именно сейчас происходит на стройплощадке. Компании, которые и дальше планируют строить коттеджные поселки и развиваться в этом направлении, вкладывают средства в IT-технологии (3D-туры, 3D-панорамы), создают удобный для клиентов сайт, внедряют диджитализацию, снимают дорогие ролики и развивают канал YouTube.

Все эти возможности делают выбор дома удобным. Например, 3D-панорама площадки поселка ЭКО ПАРК позволяет выбрать участок онлайн, понять его расположение, посмотреть, сколько на нем деревьев, что и где вы разместите.

Сравнить застройщиков

Еще один важный пункт - узнать все о том, кто строит для вас дом. Причем здесь важно не количество лет на рынке, а количество построенных объектов и их качество по прошествии лет. Ведь вы покупаете дом на долгие годы и, конечно, стремитесь к тому, чтобы он выглядел отлично через 20 лет, продолжал приносить радость, и чтобы в нем было комфортно всей семье.

Для застройщика ASSET дом – это не только ваши 6 соток, это вся территория коттеджного поселка. Поэтому компания не только строит, но обслуживает и благоустраивает поселок.

- Наша цель, чтобы наши поселки становились только лучше и лучше через 5-10 лет. Вы всегда можете приехать в наш реализованный и полностью заселенный коттеджный поселок ЯР ПАРК и посмотреть вживую, как он выглядит, какие в нем дома, как поддерживаются чистота и порядок. Смотрите наши видеоролики на эту тему «Как сделать поселок лучше через 5-10 лет» и «3 составляющие первоклассного сервиса», - отметили в компании.

Оценить свои силы

В-третьих, необходимо проанализировать свои материальные возможности. Это особенно важно сейчас.

Кстати, строительная компания ASSET возводит коттеджные поселки для клиентов разного финансового запроса:

ELKY – премиум-виллы в сосновом лесу.

ЯР ПАРК – закрытый поселок комфорт-класса.

ЭКО ПАРК – поселок на 270 индивидуальных домов и дуплексов по цене квартиры.

- Мы работаем с клиентами самой разной платежеспособности: от 100% оплаты за дом до без беспроцентной рассрочки на 1,5 года и покупки дома с помощью сельской ипотеки. И на первой консультации мы всегда составляем для каждого клиента индивидуальную финансовую программу, чтобы понять, какой способ приобретения будет наиболее комфортен. Если покупка на данный момент не соответствует материальным возможностям, то мы открыто говорим, что пока стоит повременить с приобретением, подкопить денег и купить дом в нашем следующем поселке по минимальной цене, на старте продаж. Потому что приобретение дома не должно быть обузой, - отметили в компании ASSET. Здесь действительно заботятся о комфорте покупателей.

Почему самарцы выбирают ЭКО ПАРК?

Сейчас на самарском рынке загородной недвижимости большой популярностью пользуется поселок ЭКО ПАРК. В этом коттеджном поселке сочетаются все элементы для выгодного вложения средств:

- Качественные дома.

- Стоимость - от 2,5 млн рублей - цена квартиры (дешевле цены квадратного метра в новостройке).

- Быстрые сроки сдачи объекта – в первые дома семьи заезжают в первых числах августа 2020 года. А весь поселок с 270 домами будет сдан в 2022 году.

- Возможность оформить сельскую ипотеку под 2,7-3%. Подробнее о сельской ипотеке смотрите видео.

Посмотреть, как идет строительство ЭКО ПАРКа, можно на официальном YouTube-канале компании.

Вирус стройке не помеха!

Пандемия не повлияла на строительство, организации продолжают возводить дома. Так, компания ASSET по состоянию на май 2020 года реализовала уже 100 домов из 270 в поселке ЭКО ПАРК. В июне будет уже 4-ое повышение цен. И это связано не с кризисом, а с плановым ходом строительства.

- Покупать лучше сейчас, ведь какая будет ситуация с ипотекой в следующий год - неизвестно. Пока есть такая возможность и есть сельская ипотека под 2,7%, стоит ей пользоваться. Уже 5 нашим клиентам одобрили сельскую ипотеку. Сделки планируются в июне, - прокомментировали сотрудники компании.

Увидеть, как строится поселок, а возможно, и присмотреть свой будущий дом, можно на официальном сайте компании.