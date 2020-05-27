Окончен школьный роман: учительница из Астрахани, соблазнившая ученика, потеряла работу и смысл жизни

ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО

«Ты смотри, как она его обнимает! А он-то смотри! Ну дает!» - камера телефона одного из учеников астраханской школы №32 в феврале этого года запечатлела страстный момент в отношениях 35-летней учительницы биологии Екатерины Савиновой и 15-летнего девятиклассника Самвела (имя подростка изменено - Ред.). На кадрах женщина сидит на коленях у парня, они обнимаются, целуются – все по-взрослому. Горячее видео пошло гулять по школьным чатам, по соцсетям… Грянул скандал. Хотя не все ученики этой школы сильно удивились - многие знали, что «частные уроки» педагог дает еще с прошлой осени.

- Их уже ловили, - рассказывает «КП» одна из учениц этой школы Марина. – Тогда директор просто сделала ей выговор. Сплетен ходило много, говорили, что он у нее не один, что она любит «мутить» с подростками. Говорили еще, что потом другие ученики ее шантажировали этим видео, чтобы выбить себе оценки получше. Но это были просто слухи.

Видео в интернете посмотрели следователи, в школу нагрянули проверки, а Савинова вскоре уволилась в статусе фигуранта уголовного дела за «половое сношение и развратные действия в отношении несовершеннолетнего». Вслед за ней школу покинула и директор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/781554" frameborder="0"></iframe> В Астрахани учительницу осудили за связь с учеником.

«ТАКОЙ КРАСИВЫЙ, С БОРОДОЙ»

25 мая Кировский районный суд Астрахани осудил Савинову на 2,5 года условно. Ближайшие пять лет работать в школах ей запрещено, в колледжах и университетах можно, но возьмут ли после такого скандала, большой вопрос.

- Она больше никогда не вернется в школу, хотя жила этим, - рассказывает «КП» близкая подруга Екатерины. - Катя жила своей работой, на каникулах - поездки с детьми в разные города, в выходные - походы с учениками в кино, репетиции и мероприятия. Работа была смыслом жизни, которого ее лишили. Перечеркнуто все: и три красных диплома, и степень кандидата наук, и бессонные ночи, когда она готовилась к конкурсу «Учитель года Астрахани». Ее выпускники и их родители защищали Катю в суде, но об этом никто не пишет. Да, она оступилась, виновата и раскаивается - не смогла сдержать чувств.

Женщина побеждала на учительских конкурсах, у нее три красных дипломаФото: соцсети

Мужа и детей у Савиновой нет. Отношения с Самвелом закрутились в ноябре прошлого года.

- Она его не совращала, не принуждала, - утверждает подруга Савиновой. - Он начал за ней ухаживать, дарил цветы. Красивый парень с бородой, выглядит лет на 19-20. Первое время она отшучивалась, а потом… Не устояла. Хотя прекрасно понимала, что это преступно. Но разве сердцу прикажешь? Другой личной жизни у нее не было, только работа и вот этот молодой, пылкий юноша…

«КАВКАЗЕЦ, САМИ ПОНИМАЕТЕ»

Самвела после скандала родители перевели в другую школу, хотя там тоже знали о его романе с учительницей - без сплетен на новом месте не обошлось.

- Она очень хороший человек и ни в чем не виновата, - защищает теперь уже бывшую возлюбленную Самвела его близкий друг Самир. - Все это сплетни, что она с другими учениками тоже спала. Ее все уважали, и оценки хорошие никто не требовал, шантажируя тем видео… А он ее любил и ухаживал искренне. Все по согласию было. Кавказец, сами понимаете...

Самир уверяет, что свои чувства Екатерина Валерьевна и Самвел на публику не выносили. Все было втайне. Встречались вне школы, в парках, в квартире педагога. Иногда оставались после уроков в кабинете биологии, там их и подкараулили.

Роман пары развивался стремительноФото: принтскрин видео.

Когда поднялась шумиха, и о романе узнали родители, отношения влюбленных закончились. Они перестали общаться, оба покинули школу и не видятся. Продолжения любовной истории после всего пережитого Самвел не видит.

- Он желает ей удачи. Надеюсь, шумиха уляжется и все наладится, - говорит его товарищ. - И у родителей его нет к ней претензий. Они никаких исков на Катерину Валерьевну не подавали.

- Он, в принципе, ни в чем не пострадал. Закончит школу, поступит в колледж. Это ее жизнь рухнула в один миг, - жалеет подруга Савинову.

Сейчас Екатерина думает, как быть дальше. Приговор она обжаловать не собирается, а хочет найти работу - ей нужно ухаживать за больными родителями, а без дохода это сделать невозможно.

Сейчас Екатерина лишилась всегоФото: соцсети

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Романы педагогов с учениками совсем не редкость. В 2016 году 24-летняя преподаватель русского языка и литературы из Альметьевска призналась, что четыре раза вступала в интимную связь со своей 15-летней ученицей. Эта история всплыла после того, школьницу доставили в больницу с кровотечением и повреждениями в области гениталий. Причем «скорая» забрала девушку из квартиры педагога. В суде она просила не наказывать строго учительницу. В итоге соблазнительнице дали три года условно и запретили работать в школе шесть лет.

А вот в Новосибирске школьный роман учительницы английского Ольги Петровны и одиннадцатиклассника Паши закончился свадьбой. Родители парня были шокированы, узнав, что их сына еще в школе совратили, но бить тревогу оказалось уже поздно. Сейчас парню уже 19, они поженились. Учительница забеременела, ушла в декрет. Дело возбуждать не стали, ведь молодые счастливы вместе.

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