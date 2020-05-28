2020-05-28T11:11:03+03:00
Общество

Сезон клещей в Самарской области 2020: самые опасные районы на карте

В Самаре в самом разгаре сезон клещей, узнали, где самые опасные районы на карте региона, откуда без паразита не вернешься, и опасно ли гулять в самарских парках
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Клещи в Самарской области - привычные гостиКлещи в Самарской области - привычные гостиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сезон клещей в Самарской области начался в 2020 году рано. Уже в феврале в социальных сетях горожане делились фотографиями: вот, мол, подцепил паразита, буквально и вышел-то из дома на пару метров. Все дело в том, что в этом году в регионе весна выдалась ранней, было тепло, поэтому клещи начали сезон охоты на людей намного раньше чем обычно. Какие же самые опасные районы на карте Самарской области, где стоит беречься клещей, как с ними бороться и главное: опасно ли гулять в самарских парках или же стоит оберегаться лишь выезжая на природу?

Самые опасные районы, где нужно бояться клещей, в Самарской области

Самарская область считается эндемичным районом, то есть находится в природном очаге клещевых инфекций. И с наступлением тепла сразу в 26 районах области человеку грозит опасность встречи с возможным носителем вируса энцефалита или боррелиоза.

Как говорят эксперты, самые опасные с точки зрения клещевой активности районы - это вся северо-восточная часть области. в зоне риска - Самарская Лука, Жигулевский заповедник, лесопарки Самары. Среди городов - это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Жигулевск.

По данным Роспотребнадзора с начала сезона на середину мая зарегистрировано уже 1839 пострадавших от укуса клещей.

Карта опасных районов Самарской области по клещевым инфекциям

Карта опасных районов Самарской области по клещевым инфекциям

Чем опасны для самарцев укусы клещей?

Клещи являются разносчиками опасных заболеваний. Но к счастью пока в этом году случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

Однако в снятых с людей клещах нашли антиген вируса клещевого энцефалита (87 экземпляров), боррелии - 108 экземпляров.

Где клещи нападают на жителей Самарской области

48,5% случаев нападения клеща на человека произошли на территории загородных частных объектов (то есть на дачах или на приусадебном участке), лишь 14,9% укусов зарегистрировано в дикой природе. Еще 0,6% на кладбищах и в парках - 0,3%.

Как объяснили в мэрии Самары, сегодня уже все парки в города обработали и от клещей, и от комаров. Это делается даже в период самоизоляции. Более того акарицидные обработки проводят и на кладбищах, на лесных участках, прилегающих к населенным пунктам, на территории турбаз, детских лагерей и так далее. Всего в 2020 году запланировали обработать 3378 га территории, в летних оздоровительных учреждениях - 550 га. Последние без такой обработки даже открыться не имеют права.

А вот частные участки жители могут обрабатывать самостоятельно, для этого можно воспользоваться услугами специальной компании- дезинфекторов. Это поможет не только избежать опасности самим, но и уберечь питомцев.

Что делать, чтобы защититься от клещей в Самаре

В этом году не получится сделать прививку от клещевого энцефалита - плановые вакцинации приостановлены из-за коронавируса. Так что на первый план выходит личная профилактика. Если вы отправляетесь на природу, выбирайте однотонную светлую оежду, постарайтесь не оставлять свободных участков тела, обработайте одежду специальными аэрозолями - акарицидными или репеллентными, то есть убивающими или просто отпугивающими клещей.

И обязательно осматривайте друг друга на предмет присосавшихся клещей. Для этого они чаще всего выбирают нежную кожу: обращайте внимание на волосистые части кожи, складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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